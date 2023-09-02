MALATYA (AA)

Bakır, müdürlük binasında gazetecilere, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Kentte ilk depremde 2 okulun yıkıldığını, 46 ağır, 18 okulun da orta hasarlı olduğunu, 42 okulda da incelemenin sürdüğünü anlatan Bakır, "Bu okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetini yürütmeyeceğiz. İlimizde toplam 777 okulumuz mevcut. Eğitim ve öğretime başlayamayacağımız binaları biz başka okullarla en yakın okullarla eşleştirdik. Hiçbir öğrencimiz 11 Eylül tarihi itibarıyla 'sınıfsız, okulsuz kaldım' diyemeyecek, planlamamızı böyle yaptık." dedi.

Deprem öncesi norm fazlası öğretmenin 1200 civarında olduğunu hatırlatan Bakır, "Bakanlığın vermiş olduğu tayin hakkını kullanarak haklı gerekçelerle il dışına çıkan 2000'nin üzerinde öğretmenimiz var. Bakanlık ilimize ilk atamadan 690 öğretmen atamasını gerçekleştirdi, 700 civarında da il dışından ilimize gelen öğretmenimiz mevcut. Öğretmen eksiğimiz oldukça az, problem yaşamayacağız, 11 Eylül itibariyle her sınıfımızda öğretmenimiz olacak." diye konuştu.

Kentteki 73 konteyner kentin 51'inin kent merkezinde bulunduğunu, buradaki öğrenci profilinin çalışıldığını bildiren Bakır, şöyle devam etti:

"Konteyner kentte barınan ilk ve ortaokul öğrenciler, konteyner kente en yakın okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetine devam edecek. Okul öncesi öğrenciler ise konteyner kentler içerisindeki eğitim merkezlerinde devam edecek. Lise öğrencilerimiz ise okullarına taşınacak. Eğer konteyner kente yakın okul mevcut değilse yürüme mesafesi dışındaysa ilk ve ortaokul öğrencilerini de eşleştirdiğimiz okullara taşıyacağız. Geçen yıl 3 bin 500 civarında öğrenciyi taşırken bu yıl 20 bin civarında öğrencimizi taşıma kapsamına alıyoruz. Konteyner kentlerde barınan öğretmenlerimizi de taşıma kapsamına alarak onları da okullarımıza ulaştıracağız."

Depremler nedeniyle 210 okulun az hasar gördüğünü bildiren Bakır, "Bunların 109'u büyük onarım, bu onarım ihalelerinin hepsini kurumumuz yaptı, çok büyük bir kısmı bitti, olumsuz şartlara rağmen. 11 Eylül tarihine katar tüm okullarımızın onarımı bitmiş olacak ve eğim-öğretime hazır hale gelmiş olacağız. Son bir haftamız kaldı, kalan ufak eksikliklerimizi tamamlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılımızı hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, ilk atamayla kente gelen 690 öğretmen için konteyner hazırlandığını belirterek, "520 konteyner indirildi, bir iki eksiklikleri var, onlarda temin edilecek. İlk atamadan gelen öğretmenlerimizi barındıracağız, barınma problemleri olmayacak. Mevcut öğretmenlerimiz içinde 394 konteyner bize tahsis edilmişti, biz de öğretmenlerimize tahsis ettik. Öğretmenlerimiz farklı konteyner kentlerde barınmakta." ifadelerini kaydetti.

Deprem öncesi öğrenci sayısını 182 bin olduğunu aktaran Bakır, "Deprem sonrası il dışına çıkan 51 bin öğrencimiz oldu. Mart ayında okullarımızı açtığımızda öğrencilerimizin büyük kısmı geri döndü. Şu an henüz ilimize teşrif etmeyen hasretle beklediğimiz öğrenci sayısı 31 bin civarında. Okullar açıldıktan sonra il dışındaki öğrencilerimizin büyük kısmının döneceğine eminim." sözlerine yer verdi.