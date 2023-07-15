Instagram'da yayınlanan ve kısa sürede viral hale gelen görüntüler Tayvan’dan geldi. Tayvan açıklarında dalış yapan dalgıçların 'yaklaşan depremlerin bir alameti olduğu' öne sürülen devasa kürek balığını görüntüledi.

Tayvan’da yaşayan Yerel halk okyanus yüzeyinin 200 ila 3.200 fit altında yaşayan bu sakinlerin su yüzeyine çıkmasının 'bir deprem habercisi' olduğuna inanıyor.

Kürek balıkları 2011'de Japonya'da meydana gelen büyük deprem öncesi Fukuşima'da yüzeye yakın yerlere çıkmış ve o zamanlar bu durum anlamlandıramamıştı. Deprem uzmanları ise bu durumun kesinliğini olmadığını belirtiliyor.

BİLİMSEL KANIT YOK

Sosyal medyada büyük ilgi çeken balık hakkında Kagoshima Üniversitesi'nden deprem bilimcisi Hiroyuki Motomura konuştu. Balığın yüzeye çıkmasının bilimsel olarak bir dayanağının olmadığını belirten Motomura şöyle dedi:



“İnsanların endişelenmesine gerek yok. Depremle aralarında bir bağ yok. Bu balıklar fiziksel durumları kötü olduğunda yüzeye çıkma eğiliminde olurlar”

HABER:MERVE ELÇİ