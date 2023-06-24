Mekke

Bu yıl kurada isimleri çıkmasına rağmen çeşitli nedenlerden hacca gelemeyen depremzedelerin hakları gelecek yıla devredilecek.

Bazı depremzedelerin bu yıl hacca gelmemesine rağmen kutsal topraklara ulaşan 88 bin 430 hacı adayının 10 bin 335'i depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana ve Elazığ'dan geldi.

"Allah'ın huzuruna gelmek onur ve gurur verici"

Gaziantep'ten gelen depremzede hacı adayı Mehmet Güngördü, AA muhabirine 13 yıldır haccı beklediğini belirterek, deprem nedeniyle gelemeyenler olduğu için yedek kontenjandan yararlandığını söyledi.

Deprem nedeniyle zor günler yaşadıklarını ve o psikolojiyi halen tam olarak atlamadıklarını ifade eden Güngördü, "Depremzede olarak buraya geldiğimiz için kuş gibi hafif hissediyoruz. Bunun sebebi kutsal topraklarda Allah'ın huzuruna gelerek O'nun misafiri olmak bizim için onur ve gurur verici. Bu herkese nasip olmayacak bir durum. Allah takdir etti, geldik." diye konuştu.

Hac sırası bekleyenler için de dua ettiğini belirten Güngördü, "Depremde çok acılar yaşadık, inşallah o acıları unutturacak ibadetlerimizi yaparak, tertemiz şekilde yuvamıza, memleketimize döneriz. Şu an aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Çünkü günümüzü hep ibadetle geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'dan gelen Erdoğan Dinç, kutsal topraklarda yaşadıkları acıları unuttuklarını dile getirerek, "Bu anlar yaşanır, anlatılmaz." dedi.

"İnsan buraya geldiği zaman bırakın depremi her şeyi unutuyor"

Adıyamanlı depremzede Bahattin Kazanç, duygularını şöyle aktardı:

"İnsan buraya geldiği zaman bırakın depremi her şeyi unutuyor. Burada dünya malını, çoluk çocuğunuzu bile unutuyorsunuz. Dünya malını bir kenara bırakıyorsunuz, çünkü burada Allah'ın evindesiniz."

Elazığlı hacı adayı Sedat Demirtaş, hem Elazığ hem de Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadıklarını anımsatarak, "Buralar tabii unutma ve dua mekanları. Konakladığımız yerler de iyi ve serin. Ülkemiz adına gurur duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

İki ablasıyla hacca geldiklerini bildiren Demirtaş, herkesin kutsal toprakları görmesi gerektiğini söyledi.

AA