Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay daha ertelenebilmesine yönelik mevzuatta gerçekleştirilecek düzenleme için son değerlendirmeler yapılıyor.

Daha önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri başvuru şartı aranmaksızın 6 aylığına faizsiz ertelenmişti.

Bu defa da Halk Bankası tarafından 6 Ağustos’ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi kararının depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 ay daha uzatılması talebi üzerine yeni bir düzenleme hazırlandı.

Karar taslağına göre, söz konusu illerdeki krediler için erteleme kararı ilgili kamu idaresinden alınacak resmi belge ile Bankanın değerlendirmesi sonucunda 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. Kararın, ödeme zamanı yaklaşan esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor.

AA