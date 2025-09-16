Türkiye'yi Dünya Moto2 Şampiyonası'nda temsil eden Deniz Öncü, Sakarya Akyazı'da antrenmanlara devam ederken 12 Ağustos'ta geçirdiği kazayı, tedavi sürecini ve hedeflerini değerlendirdi.

Moto2'de sezonun 12. ayağı Çekya Grand Prix'sinde yarıştıktan sonra 17 Ağustos'ta Avusturya'da düzenlenen 13. ayak yarışlarının hazırlıklarını yaparken kaza geçirdiğini dile getiren Deniz Öncü, "Kaza sonrası pistin ortasında kaldım, genelde kazalarda pist dışında kalırdık ama bu sefer ortada kaldım. Bu işte kazalar da bir gerçek, ayağım kırıldı. Tedavim devam ediyor, halen ayağımın üzerine basamıyorum. Şimdi tedavimin devamı için Avusturya'ya gidiyorum inşallah yakında yavaş yavaş motosiklet sürmeye başlarım." diye konuştu.

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve hızla iyileştiğini de belirten Deniz Öncü, "Üç haftaya kadar mı olur nasıl olur tedavi sürecinde göreceğiz, her şey yolunda giderse bir aya kadar pistlere dönebilirim. Sezonun bitmesine 5 yarış kaldı, ne zaman dönebilirim bilmiyorum ama sezonun son 3-4 yarışına yetişmek istiyorum." dedi.

Bu sene genel olarak inişli çıkışlı bir sezon geçirdiğini aktaran ay-yıldızlı motosikletçi, "Tam 'işler yoluna girdi, iyi gidiyoruz' derken bu kaza gerçekleşti. Kazadan sonra yarışlara katılamadığım için pilotlar klasmanında sekizinciliğe kadar geriledim. Hedefimiz tabii ki MotoGP'de yarışmak ama seneye de büyük ihtimalle Moto2'de devam edeceğiz gibi görünüyor. Sonra inşallah MotoGP diyorum ama şu anda iki sene sonrasını söylemek için çok erken, hedefim bir sene daha Moto2'den sonra MotoGP'ye gitmek ve orada başarılı olmak." şeklinde konuştu.

"İnşallah Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte MotoGP'de yarışırım"

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soru üzerine de Deniz, şunları söyledi:

"Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nu ve Bahattin Sofuoğlu'nu gururla takip ediyoruz. Toprak ağabey bu sene de şampiyonluk yolunda ilerliyor, bu sezonda da şampiyon olmasını çok istiyoruz. Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmayı düşünmüyorum, benim Moto2'den sonra önceliğim tabii ki MotoGP olmalı. Şu anda zaten MotoGP'nin bir alt kategorisindeyim, oraya yükselmek için birçok farklı kategorilerden geçiyorsunuz. Toprak ağabey seneye MotoGP'de olacak, inşallah ben de gelecek sezonlarda onunla birlikte MotoGP'de yarışırım."

Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve ikiz kardeşi Can Öncü ile birlikte yaptıkları antrenmanlara ilişkin soru üzerine de Deniz Öncü, "Kenan ağabeyin (Sofuoğlu) baştan herkese çizmiş olduğu yollar var. Biz zaten antrenman arkadaşlarıyız, her zaman birbirimizi geliştiriyoruz ya da eksikliklerimizi söylüyoruz. Birbirimizin yarışlarını izliyoruz. Gördüğümüz hatalar varsa birbirimize söylüyoruz, birbirimizi kolluyoruz, destek çıkıyoruz, bir aile olduk. " ifadelerini kullandı.

"Bu sene Can (Öncü) da çok iyi gidiyor"

Deniz Öncü, 22 yaşında olduğunu ve 9 yaşından beri 13 yıldır profesyonel yarışlara katıldığını da belirterek, "MotoGP'de yarışacak kadar da bir tecrübeye ulaştım diyebilirim. Kazaya ve sakatlığa gelince onlar da sporun ve bu işin bir parçası. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, bir insanın sevdiği işi yapmasından daha güzel bir şey olamaz." dedi.

Kardeşinin Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olduğunun ve şampiyonluğa yarıştığının hatırlatılması üzerine de Deniz Öncü, "Bu sene Can da çok iyi gidiyor, onun başarılarını gördükçe de mutlu oluyorum. Türkiye'den bir kişinin daha başarılı olması onun da benim kardeşim olması gurur verici, ailemizle mutlu oluyoruz, daha çok başarılı olmasını da isteriz." diye konuştu.

Ailesine ilişkin soru üzerine bazı yarışlarını anne ve babasının da izlemeye geldiğini ve onları tribünde görünce çok mutlu olduğunu vurgulayan Deniz Öncü, "Çok güzel. Biliyorsun ki ailen de her zaman senin arkanda tam destek oluyorlar, en başından itibaren desteklerini esirgemediler. Bu gururu aileme yaşatmak benim için en büyük başarı, mutlu oluyoruz." şeklinde görüşlerini tamamladı.