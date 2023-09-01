Denge bir fizik kavramı olmakla beraber hayatın her alanında karşımıza çıkar ve olması için gayret sarf edilir. Evren ve tabiat denge üzerine kurulmuştur. İnsan için de denge çok önemlidir. İnsanın dengesini bozan çeşitli hastalıklar vardır.

Birden fazla bileşenin/parametrenin çeşitli yönlerden kendi aralarındaki tesanüdü, uyumu, durağanlığı ifade eden denge; insan ve toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlerinde ve ilişkilerinde önemli rol oynar.

Dengenin en çok kurulmaya/sağlanmaya çalışıldığı alanların başında ekonomi gelir. Ekonominin herzaman denge içinde olması ve öyle seyretmesi arzu edilir. Ekonomide dengeler içinde, dengeler ve politikalar vardır. Bütçe gelir-gider, kar- zarar, ihracat-ithalat dengeleri hep olumlu şekilde kurulmaya çalışılır. Paranın alım gücü, döviz ve altın fiyatları, faiz, enflasyon gibi unsurlar, ekonominin değişken parametreleridir ve ekonomik dengeleri yakından etkiler. Ekonominin parametreleri sürekli birbirleri ile etkileşim halindedir ve birbirlerini olumlu veya olumsuz şekilde etkilerler. Ekonomik yönden zaafiyet içinde olan ülkelerde günlük, saatlik değişkenlik gösteren parametreler ekonominin dengelerini etkiler.

Ekonominin dengesinin bozulması hayat pahalığı (enflasyon) ve geçim sıkıntısı şeklinde vatandaşa yansır. Yüksek enflasyonda farkında olunmadan sabit ve dar gelirli kesimden, küçük bir kesime sermaye transferi yapılmış olur.

Artık günümüzde ekonomik faaliyetler sadece ülkeler içerisinde kalmamaktadır. Bütün ülkelerin üretimleri, gelirleri-giderleri başta olmak üzere bütün ekonomik göstergeleri birbirine açıktır. Bazen ülkeler arasında husumetler, karşı ülkenin ekonomisini sıkıntıya sokarak olmaktadır. Böyle bir hadiseyi Türkiye 2018 yılında Papaz Brunson meselesinde yaşamıştı. Hatırlanacağı üzere; Türkiye aleyhinde faaliyetleri tespit edilen Papaz Brunson tutuklanmış, papazın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Trump, serbest bırakma gerçekleşmeyince Türkiye’ye karşı bazı yaptırımlara girişmiş, kısa sürede halkın hepsini etkileyen, ülkemizin ekonomisine çok ciddi zararlar vermişti.

Farklı ekonomik modeller uygulayarak gelen ülkemizin aldığı neticeler itibariyle olumlu ve olumsuz önemli tecrübeleri vardır. Ekonomik olarak, 90’lı yıllarda önemli sıkıntılar yaşayan ülkemiz, 2003- 2013 yılları arasında istikrarlı bir yükseliş göstermiştir. 2002’de kişi başına düşen milli gelir 3 bin 608 dolar iken, 2013 yılında 12 bin 582 dolarla tarihindeki en büyük düzeyi yakalamıştır. Bundan sonraki yedi yılda sürekli gerileyerek 2020 de 8 bin 612 dolara kadar düşmüştür. Türkiye 2021’ de kişi başına milli geliri 9 bin 654 dolara yükseltmiş, 2022 nüfus verisine göre revize edilmiş 10 bin 618 dolar olmuştur (TÜİK verileri). Bu yıllardaki başarısızlıklarda küresel ekonomilerin etkisinin yanında, kısa sürede farklı ekonomi politikalarının uygulanması etkili olmuştur.

Faiz konusu bugün islam dünyasının halen tartıştığı bir meselesidir. Medeni gayrimüslim ülkelerde faiz oranları müslüman ülke faiz oranlarından daha düşük seviyelerdedir. Hatta bazı ülkelerde negatif faiz uygulaması vardır. Bu uygulamaların hepsinde yatırımcıların teşvik edilmesi ve ekonomilerinin daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.

Diyanetin kürsüden faiz haram demesi ile iş bitmiyor. Böyle önemli söylemlerin herzaman toplumdaki karşılığına ve toplumdaki ekonomik ve sosyal yansımalarının bilimsel metodlarla ölçülmesine ve takibine ihtiyaç vardır. Aksi halde verilen emeklerin, harcanan zamanın boşa gitme ihtimali vardır.

Haram olan devletin belirlediği ve kendi kontrolünde olan faiz ise, devletin kendi kurumu (Diyanet) ile çelişkisi ortaya çıkar. Yok eğer dini literatürde cahiliye ribası (tefecilik) olarak adlandırılan faiz kastediliyorsa, bunun topluma açıklanmasına ihtiyaç vardır.

90’lı yıllarda faizden kaçınan bazı insanlarımızın tasarrufları, bazı şehirlerimizde kurulan holdinglerde ve şirketlerce kâr paylaşımı altında toplanmış, bir süre kâr adı altında önemli paralar dağıtılmışsa da, zamanla yeni yatırımcıların azalması veya bulunamaması sebebiyle gelen sıcak paranın kesilmesinden sonra, bir çok insan ciddi mağduriyetler yaşamıştır. O zaman en çok mağdur olanlar da yurtdışında yaşayan ve birikimlerini böyle yapılara yatıran insanlarımız olmuştur.

Diğer bir husus, faizden kaçınan küçük tasarruf sahipleri, şimdi enflasyon etkili oluyorsa da, elindeki Türk lirası ile yabancı ülke paralarına (döviz) yönelmektedir. Öyle olunca tasarruflar kendi ekonomimiz içinde değil, yabancı ülke ekonomileri içinde yer almış olmaktadır. Burda esas kazanan kim oluyor? Ülkemizde altın güvenilir bir tasarruf aracı ise de, altın yatırımı paranın ekonomiden çekilmesi olduğu herkesin malumudur. Tasarrufları ekonominin içinde tutmak, ülke ekonomisi için önemli bir husustur.

Enflasyonun %70-80’ler seviyesinde seyrettiği 1996 yılında, REFAH-YOL hükümeti kurulduktan sonra ilk icraatlarından biri; devlet kurumlarının bankalardaki paraları bir havuzda toplanmış, kurumların ihtiyaçları havuzdan harcanmıştı. Havuz uygulamasından önce mevzuat gereği üniversitelerin ödenekleri ve döner sermaye gelirleri bankalarda faiz uygulanmadan tutuluyordu. Havuz uygulamasıyla üniversitelerin paralarına %50 faiz verilmişti. Bu uygulama o zaman bütün üniversitelerde önemli bir rahatlama sağlamıştı.

Sadece bir zamana değil bütün zamanlara hitap eden Yüce Kur’an’da bir devlet idaresi şekli belirtilmediği gibi, bir ekonomik model tanımı da yoktur. Sadece insanların ve toplumların huzuru ve mutluğu için haksız kazanca yer vermeyin, israf içinde bulunmayın, doğru ölçün, doğru tartın, stokçuluk yapmayın, darda olana fırsat tanıyın, kimse haksızlığa uğramasın, sermaye bir kesimde birikmesin gibi evrensel iktisadi mesajlar vermiştir.

Bu evrensel mesajlarları; zamana, şartlarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre, oyalanmadan, bir noktaya takılıp kalmadan aklınızı kullanarak, araştırarak, istişare ederek, ehil olanları görevlendirek kendi ekonomi modelinizi oluşturun şeklinde anlamak; Kur’an’ı zamanımıza göre anlamak olacağı kanaatindeyiz.

Ülke ekonomilerinin hızlı bir değişim yaşadığı, kırılgan bir yapı kazandığı ve ülkelerin acımasızca ekonomi yarışı içinde olduğu zamanımızda; İslam dünyasının ekonomi konusunda “ Ekonominin kendi kuralları vardır. Ekonomi zamana göre, bilimsel esaslarda kendi kuralları içinde, devletlerin yetki ve sorumluluğu içinde yürütülmesi gereken bir alandır” şeklinde bir fikir birliğine ve anlayışına ulaşmakta çok geç kaldığı bir gerçektir. Bu gecikmenin sebepleri konusunda çok şeyler söylenebilirse de; bir çok alanda olduğu gibi, bu konu da islamda içtihat kapısının kapanmasının sonuçlarından biri olsa gerek.

İslam çağlara hitap eden, anlaşılması kolay ve sürekli dinamizm içinde olan bir dindir. Yeter ki, Yüce Kur’an’ın emir ve yasakları bilimin ışığında, zamana göre iyi anlaşılsın.