DEMİRYOLU İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2023/405656

1-İdarenin a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163488020-381 - 2164148740 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : ÇUKURHİSAR LOJİSTİK SAHASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ, İHATA DUVARI, HEMZEMİN GEÇİT VE GÜVENLİK BİNASI YAPILMASI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ HAYDARPAŞA ANKARA HATTI KM:294+414 ÇUKURHİSAR LOJİSTİK SAHASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ, İHATA DUVARI, HEMZEMİN GEÇİT VE GÜVENLİK BİNASI YAPILMASI İŞİ (60 POZ KALEMİNDEN OLUŞAN YAPIM İŞİ)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI HAYDARPAŞA ANKARA HATTI KM:294+414 ÇUKURHİSAR LOJİSTİK SAHASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ, İHATA DUVARI, HEMZEMİN GEÇİT VE GÜVENLİK BİNASI ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: AV. Grup Karayolu İşleri AVI. Grup: Demiryolları İşleri grupları benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisliği bölümüdür.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 - 1/4 ü oranında Derz Kesilmesi 0,08537% 0,128055% 0,3 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir 0,002454% 0,003681% 0,3 4 sigortalık, Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar 0,000351% 0,000526% 0,3 3x25 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler 0,000564% 0,000845% 0,3 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler 0,01233% 0,018494% 0,3 Fotosel şalter 0,000891% 0,001336% 0,3 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) 0,003098% 0,004648% 0,3 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) 0,001051% 0,001577% 0,3 C sınıfı 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20µs), üç faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları 0,006521% 0,009781% 0,3 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) 0,001622% 0,002433% 0,3 Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) 0,001917% 0,002875% 0,3 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 0,042075% 0,063113% 0,3 4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502) 0,117508% 0,176262% 0,3 1x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 0,002291% 0,003436% 0,3 Telefon tesisatı sortisi 0,00078% 0,001171% 0,3 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) 0,054637% 0,081955% 0,3 10 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları 0,000935% 0,001402% 0,3 Telefon fiş-prizi 0,001134% 0,001701% 0,3 HER TÜRLÜ ÇELİK İMALATIN YAPIMI (ZATİ BEDEL,NAKLİYE, İŞÇİLİK, KUMLAMA, BOYA VS.)(HERŞEY DAHİL) 0,344085% 0,516127% 0,3 Ocak taşından (0.4-2 Ton) taşlar ile tahkimatın yapılması (Dalga Kıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaatta) 0,907515% 1,361273% 1 Beton yol korkuluğu yapılması (B tipi) 1,506732% 2,260098% 1 B tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması 0,384686% 0,57703% 0,5 Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (2 mm kalınlıkta) 0,63837% 0,957556% 0,5 Soğuk yol çizgi boyası ile ofset taraması çizilmesi 0,118654% 0,177981% 0,5 Prefabrik Beton Plaklarla Şev Kaplama Yapılması 0,420134% 0,6302% 0,5 Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması 3,988465% 5,982698% 3 Zemin İyileştirme İçin Ocak Taşından Taş Dolgu Yapılması 4,328847% 6,493271% 3 Çimentolu Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolgusu Yapılması 0,163408% 0,245111% 0,3 Sanat Yapısı Kazısı Yapılması (Köprüler Hariç) 3,219483% 4,829225% 2 Demirsiz Beton Yapılması (C16/20 hazır beton harcı ile) 6,382752% 9,574127% 3,5 Hendeklerin Betonla Kaplanması (C30/37 hazır beton harcı ile) 1,43508% 2,152619% 1 Demirli Beton Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) (Köprüler Hariç) 25,442581% 38,163872% 4 Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 1,478917% 2,218375% 2 Hasır Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 3,319705% 4,979558% 2 Katran Badana Yapılması 0,009804% 0,014706% 0,2 Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi (Ø 200 mm) 0,029394% 0,04409% 0,3 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (Ø 300 mm) 0,554928% 0,832392% 0,5 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (Ø 400 mm) 0,818867% 1,228301% 0,5 Kırmataş Malzeme ile Dolgu Yapılması 0,758041% 1,137062% 1 Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaatı Yapılması 8,662249% 12,993373% 4 Gömme Oluklu Derz Yapılması 0,263368% 0,395051% 0,5 Fonttan; Izgara, Kapak ve Gar-guy Yapılması 0,55246% 0,828691% 1 Prefabrik Beton Bordür Yapılması 0,698504% 1,047756% 0,5 Prefabrik Beton Parke Yapılması (6 cm’lik) 0,870118% 1,305177% 1 Prefabrik Beton Parke Yapılması (10 cm’lik) 5,472097% 8,208146% 1,2 Demirli/Demirsiz Beton İnşaata Yıkılması 0,086872% 0,130308% 0,6 Karayolu Plentmiks Alttemel ve Temel Yapılması 1,312699% 1,969049% 0,4 Hat sökülmesi 0,060407% 0,090611% 0,4 0,355279% 0,532919% 0,4 Panel Tipi İhata Yapılması 0,816709% 1,225064% 0,4 Kumandalı Hemzemin Geçit Koruma (4 Bariyer ) Sistemi Temini ve Montajı 2,104956% 3,157434% 2 800x200 cm yana kayar demir kapı 0,10051% 0,150765% 0,3 Motorlu Yana Kayar Demir Kapı (Uçan Kapı) Motorunun Temini ve Montajı 0,066545% 0,099817% 0,3 Kumandalı Otomatik Kollu Bariyer Sisteminin Temini ve Montajı 0,101836% 0,152754% 0,5 Balastsız Demiryolu Yapılması (49E1) (Tek Hat ) (Ray bedeli hariç) 0,03168% 0,04752% 0,5 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 1,173268% 1,759902% 1 Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) 0,194564% 0,291846% 0,5 30x10xserbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) 0,198549% 0,297824% 0,5 Prefabrik WC 0,144254% 0,21638% 0,5 Güvenlik Kulübesi 0,147101% 0,220651% 0,5

#ilangovtr Basın No ILN01820209

ÇUKURHİSAR LOJİSTİK SAHASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ, İHATA DUVARI, HEMZEMİN GEÇİT VE GÜVENLİK BİNASI YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.03 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan altyapı işlerinde sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir. Yeni Sınır değer katsayınızın, RESMİ GAZETE'DE ilan edilmesi durumunda; yeni belirlenen (N) katsayısı geçerlidir.