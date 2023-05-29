DEMİRKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Topluma yarar sağlayacak çalışmalara özendirmek amacıyla Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri 4. kez verildi.

Ödüller iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı başlıkları altında 3 ana dalda sahiplerini buldu. İş Sanat’ta yapılan törende NTV programı ‘Halkın Sanatı’ ödüle layık görüldü. Moda tasarımcısı Dilek Hanif’in sunduğu programa sosyal farkındalık oluşturulmasına katkısı nedeniyle Görsel Medya dalında ödül verildi.



Törende Sahne Sanatları ödülüne yıllar sonra Şener Şen’in tiyatro sahnesine geri döndüren ‘Zengin Mutfağı’ oyunu layık görüldü.

Gecenin finalinde Demirkent Özel Onur Ödülü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’ya takdim edildi.



Türk basınının duayeni ve Dünya Gazetesi’nin kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla kızları Didem Demirkent tarafından kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın odağında; üniversitelerin iletişim, tarih ve ekonomi bölümlerinde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkanları sınırlı olan kız öğrenciler yer alıyor.

OPERA-BALE FESTİVAL SEZONUNU AÇIYOR



Devlet Opera ve Balesi bu yıl 4 uluslararası festivalle sanatseverlerle buluşacak. 4 ay sürecek festival sezonu 10-22 Haziran arasında gerçekleştirilecek 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali ile başlayacak. 7-21 Temmuz tarihleri arasında ise 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali yapılacak. Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Bale Festivali ise bu yıl 20. Yılını kutluyor. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 5-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl 30. Yaşını kutlayacak Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ise 4-21 Eylül tarihleri arasında Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.

TARİHİ KÖŞK SANATSEVERLERE AÇILDI



İzmir’de Atatürk’ün kaldığı Mattheys Köşkü restore edildi

Düşman işgalinin kurtarılmasının ardından İzmir’e gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığı Mattheys Köşkü yom olmaktan kurtarıldı. Cumhuriyetin 100. yılına armağan edilen köşk İzmirli sanatseverlerin de kullanımına açıldı. Köşkün bahçesinde Bornova’da bulunan köşklerin maketleri yer alıyor. Köşk içinde oluşturulan müzede 16-19. yüzyıllar arasında üretilen halılar yer alıyor. Arkas koleksiyonunda yer alan halılardan 75’i sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



İzmir’in bir sanat şehri olması vizyonuyla uzun yıllardır sanata yatırım yapan Arkas, dördüncü sanat merkezini, Bornova’nın hem tarihi hem de mimarisiyle öne çıkan köşklerinden biri olan Mattheys Köşkü’nde açtı. İki asırlık köşkü aslına sadık kalınarak restore ederek İzmir’e yeni bir sanat ve deneyim merkezi kazandıran Arkas, Arkas Sanat Bornova Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.- 19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturuyor.

BAŞKA KAYDA RASTLANMADI



Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu anısına sergi

Salt’ın Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018 yılından beri yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi arşivi kapsamında hazırlanan ‘Başka Kayda Rastlanmadı’ sergisi sanatseverlerle buluştu. Mimarlık tarihçisi Bülent Tanju, araştırmacı Cansu Yapıcı, Salt’tan Gülce Özkara, Masum Yıldız, Emirhan Altuner tarafından hazırlanan sergi tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun ömrünün büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi’nin yayınlanmamış bölümlerine ışık tutuyor. Salt binasının 3 katına yayılan sergi Koçu’nun 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl ortasına uzanan bir zaman diliminde Galata ve yakın çevresinin kent imgesini ve sakinlerini gündeme getiriyor. 29 Ekim’e dek devam edecek sergi paralelinde Kadir Has Üniversitesi’nin yaklaşık 40 bin ögelik bir belge grubu halinde devraldığı arşivi digital ortama aktarılarak erişime açılması planlanıyor.

MURAT EVGİN İSPANYA YOLCUSU



Yazdığı şarkılar ve dizi müzikleriyle İspanya’da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Evgin; Malaga, Madrid, Barcelona’da konserler vermek üzere İspanya'ya gidiyor.



3 Şehirde 5 Konser Verecek

“Elif”, “Yaralı Kuşlar”, “Canım Annem” dizilerine yaptığı müziklerleler şarkılarını İspanya televizyonları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştıran Murat Evgin, 1 Haziran’da Malaga’da başlayacak olan İspanya turnesinde 3 şehirde 5 konser verecek.

Murat Evgin İspanya Turnesi;

1 Haziran Malaga The Hall

6 Haziran Madrid Tempo Audiophile Club

7 Haziran Madrid Tempo Audiophile Club

9 Haziran Barcelona Velvet Room

11 Haziran Barcelona Inspiral Multicultural