İSTANBUL- Korku Seansı evreninin 366 milyon dolardan fazla hasılatla en çok kazanan filmi Dehşetin Yüzü devam filmi seyirciyle buluşuyor. Dünya çapında hit olan filmin devamı “Dehşetin Yüzü 2”, Rahibe Irene'in şeytan rahibe Valak ile bir kez daha yüz yüze gelmesini konu alıyor. 1956 yılının Fransa’sında geçen hikâyede bir rahibin öldürülmesinin ardından kötülük yayılıyor…

Rahibe Irene rolüne geri dönen Taissa Farmiga’ya, Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell ve Dehşetin Yüzü’ndeki rolünü yeniden üstlenen Bonnie Aarons eşlik ediyor. Kadrosunda birbirinden yetenekli uluslararası oyuncu kadrosu bulunan filmin yönetmen koltuğunda The Conjuring: The Devil Made Me Do It filminin de yönetmenliğini yapan Michael Chaves oturuyor. Senaryosunu Ian Goldberg, Richard Naing ve Akela Cooper’un birlikte kaleme aldığı filmin hikayesi Cooper’a, içinde yer alan karakterler ise James Wan ve Gary Dauberman’a ait.

HABER: GİZEM ÇAKAL