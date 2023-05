Değişim bir eylemin sonucu olarak ortaya çıkan "değişme" olgusudur. Belli bir süreç içinde ortaya çıkan değişikliklerin tümüne "değişim" denilebilir.

Değişim herhangi bir sistemin planlı ya da plansız olarak zaman içinde bir durumdan başka duruma geçmesidir. Değişim planlı da olabilir, plansız da. Planlı ve plansız değişim, değişimin boyutlarını belirler. Tekamül yolundaki değişim en çok boyutlu olandır.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Değişim Sanatı" Değişim programı sayesinde insan hayatı tamamen çok boyutlu olarak değişir. İnsan içsel ve dışsal olarak sürekli değişime uğrar.

"Değişim Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek değişimin nasıl olmasıyla ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim eskilerin yıkılması ve yenilerin yapılmasından ibarettir. Sahip olduğunuz hem yıkıcı hem de yapıcı gücü değişime yönlendirdiğınizde evrimsel bir değişim ortaya çıkar. Çünkü evrimsel değişim tüm güçlerin bir araya gelmesinden ibarettir.

Mutlu değişimler...