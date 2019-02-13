DATÇA SN.FEYZULLAH GÜLADA İLE DOKTORA KAVUŞUYOR





Gazetemiz köşe yazarlarından Hülya ASLAN 10.Şubat 2019 Pazar günü Datça MHP Seçim Bürosunda; Cumhur İttifakı bünyesinde MHP’den Datça Belediye Başkan Adayı olan Sn. Feyzullah GÜLADA’yı ziyaret ederek söyleşide bulundu.

Datça'da MHP'den belediye başkanlığına aday olan;

Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dişhekimi Feyzullah GÜLADA. ’’31 Mart Mahalli idareler seçimleri için il ve ilçe teşkilatımızın teveccühleri ve genel merkezimizin uygun görmesi ile Datça’dan belediye başkan adayı oldum.

-Vermiş olduğum adaylık kararı benim tek başıma aldığım bir karar değil.

-Bu karar bir anlamda Datça’nın bir irade beyanıdır.

-Bürokratik belediyecilik değil demokratik belediyecilik için yola çıktık.

-Bizler makam mevki sahibi olmak için hırsla değil, sahip olduğumuz makam ve mevkileri bırakarak şevkle heyecanla çalışmak için bu göreve talip olduk.

-Belediyecilik sadece bürokratlara bırakılamayacak kadar siyasi, sadece siyasi reflekslerle hareket edilemeyecek kadar teknik bir iştir.

-Datça için artık kendine gelme, değişime ve gelişime kapılarını açma vaktidir.

-Datçalılar, huzurlu, mutlu, kazanımları yüksek ve çağdaş bir şehirde yaşamayı haketmektedir.

-Datça’nın geleceğini ve vizyonunu birlikte dizayn etmeli ele-ele, gönül- gönüle hep birlikte Datça’mızı MARKALAŞTIRMALIYIZ.

-Datça da gittiğimiz yerlerde fizibilite çalışması yapıyoruz. Halkımızın isteklerini tek tek not alıyoruz. İlçemizdeki en büyük problemlerin başında (SU –ALT YAPI VE YOL) problemleri bulunmaktadır.

-Sorunları ve güçlükleri yerinde gözlemlemek dinlemek kişilerle birebir iletşime geçebilmek resmi görev alanımıza girmese bile , halkımızın sorunlarını çözmek veya çözüm yollarını arayıp bulmak , yetkili mercilere iletmek yerel yönetimlerin dolayısiyle bizlerin asli görevimizdir. Bizim hizmet anlayışımız budur.

-Sorunların çözümü için projelerimiz hazır. Bizlere görev verilmesini bekliyoruz.’’

Hülya ASLAN- Sn. GÜLADA; Datça da Modern ve büyük bir Devlet Hastanesi yapıldı ,ancak hastanede branşlarda doktor bulunmamaktadır. Siz hem bir Datçalı ve hem de Hekim olarak bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırmısınız?

Sn. Feyzullah GÜLADA- Devletin öncelikli hizmetlerinden biri de, vatandaşa ulaştırmak zorunda olduğu sağlık hizmetleridir.

Sağlık hizmetleri hükümetimizin en önem verdiği konulardan biridir.

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi; "Buralarda bu hastanelerin yapılması, halkımın devletine olan inancını, güvenini artırmaktadır, şu anda insanına değer veren, her şey insan için, her şey Türkiye için diyen bir yönetim var iş başında.’’ Demiştir.

-O halde İktidarın çözüm odaklı hizmetlerinden faydalanmalı güzel Datça’mızın yerel yönetimini iktidarımızın güzel hizmetleri ile buluşturmalıyız.

-Datça ile ilgili sağlık alanındaki sorunu Datça Devlet Hastanesin’deki branş doktor açığımızı resmi kurumlara ,yetkililere ilettik, takipçisiyiz en kısa zamanda bu sorun çözülecektir.

-Ve daha göreve gelmeden sorunların çözümlenmesi için uğraş verdiğimizi, siz değerli Datça halkı idrak etmelidir.

Bu duygu ve düşünceler ile hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İnşallah Rabbim bizleri mahcup etmesin.”

DT. FEYZULLAH GÜLADA BİYOGRAFİ

1972 yılında İzmir’de doğdu.

İlk ve orta öğretimi tamamladıktan sonra,

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu.

2015 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi’nden de mezun oldu.

1995 - 2002 yılları arasında Özel muayenehane işletti.

2002 - 2007 yılları arası Kavaklıdere Sağlık Ocağı Diş Hekimi Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı,

2007 - 2009 yılları arası Kavaklıdere Entegre İlçe Hastanesi Diş Hekimi – Başhekim Yardımcılığı,

2009-2012 yılları arası Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Diş Hekimliği yaptıktan sonra ;

2012- 30 Kasım 2018 yılları arası Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim’i olarak görev yaptı.

İyi seviyede İngilizce bilen GÜLADA evli ve iki çocuk babası.