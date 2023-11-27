Üzgünüm, SORUM VE CEVABEN beklentilerim yanlış anlaşıldı…

Fenerbahçe sevgisi, bir tutkunun yaşamı boyunca taşıdığı en değerli miraslardan biridir. Ben de bu renklerle doğdum ve bağlı bir taraftar olarak büyüdüm. Onun anını, onun nefesini bu kutsal renklere adayan biriyim. Takımımın zaferlerinde sevinçle çığlık atarken, zor anlarında ise yüreğimde bir çelik gibi dimdik duran bir destekçi bir gazeteci olmaya çalışıyorum.

Mesleğim gazetecilik ve Fenerbahçe'nin en doğru şekilde yansıtılmasını sağlamak amacıyla yola çıktım. Farklı kelimelere yazıya dökülen bir kalemin sahibiyim. Ancak son zamanlarda gördüğümüz performansın düşüklüğü beni içten içe üzüyor. Evet, 3 puan aldık ama ben sezon başında izlediğimiz keyifli, rahat oyunu özlüyorum.

Bu sezonu, birlikte kutlamayı ve şampiyonluğu hayal ediyorum. Ancak son 4 maçta zorlu bir süreç, sabrımızı zorluyor. Bir sene daha kaybetmeyelim. Zaten tahammülümüzün olmadığının bilincindeyiz. Maç boyunca hakem kararları, takımımızın aleyhine oluyor. Ben, hocamızın bu duruma sağlam bir cevap vermesini ve Fenerbahçe'yi zan altında bırakmamasını umuyordum. Ancak, bu durum yanlış anlaşıldı. Ben sadece Fenerbahçe için doğru olanı savunurken, olaylar farklı bir boyuta taşındı.

Üzgünüm, SORUM VE CEVABEN beklentilerim yanlış anlaşıldı…. Sadece Fenerbahçe'nin aleyhine verilen kararlara ve taraftarın haklı tepkisine bir cevap almak istedim. SOSYAL MEDYAYA HAKİM MALUM GÜRUH’UN ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM. OLMADI. Hep birlikte, bu zorlu süreci VE EN ÖNEMLİSİ OPERASYONLARI aşmak için güç birliği yapmalıyız. ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE. Lütfen kusura bakmayın!