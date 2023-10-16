25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında, Türkiye’den ve dünyadan, yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak 27. İstanbul Tiyatro Festivali, çağdaş dans sevenlerin ilgisini çekecek üç uluslararası dans topluluğunu da ağırlayacak. 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan PinaBausch’un topluluğu TanztheaterWuppertal’denCaféMüller; günümüzün en önemli koreograflarından HofeshShechter imzalı Çifte Cinayet ve Danimarka’nın önde gelen dans topluluklarından Uppercut Dans Tiyatrosu’ndan Bankta festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, OpetveTüpraş’ınsponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararasıtoplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. Yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak festival, çağdaş dansın dünyadan üç önemli temsilcisini de ağırlamaya hazırlanıyor.

Dansseverler27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan PinaBausch’un topluluğu TanztheaterWuppertal’denCaféMüller’i; günümüzün yıldız koreograflarından HofeshShechter’in kendi adını taşıyan topluluğundan Çifte Cinayet’i ve Danimarka’nın önde gelen dans topluluklarından Uppercut Dans Tiyatrosu’ndan Bankta’yı izleme fırsatı bulacak.

25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/programadresinde.

Festival biletleri ise passo.com.tradresinde, Passo mobil uygulamasında,Passo perakende satış noktalarında ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında)satışta.

SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü’etkinliğine tüm sivil toplum kuruluşları katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Haçiko (Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma) Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa da vardı.Dimidoa bu etkinliklere hayvanseverlerin katılımından ve sokaktaki can dostlarımızın yanında olmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Sevimli dostlarımızı unutmadıkları için öncelikle Nilüfer Belediye Başkanı sayın Turgay Erdem 'e ve barınak müdürü Sanem Çetiner' e sonsuz teşekkürlerini iletti.

MURATHAN MUNGAN’DAN ‘995 KM’

Yazar Murathan Mungan yeni kitabının ilk imza günü için Diyarbakır’daydı. Yayın Ağacı Kitabevi’nde düzenlenen imza gününe ilgi yoğundu. Mungan’ın son kitabını almak ve imzalatmak için birçok kişi Diyarbakır’a gitti. Mungan hem kitaplarını imzaladı hem de hayranlarıyla sohbet etti. Metis Yayınları’ndan çıkan ‘995 KM’ isimli kitap bir yol hikayesini anlatıyor. Ağırlıklı olarak 1990’lı yıllarda Güneydoğu’da yaşanan bazı olayları sürükleyici bir kara polisiye tarzında anlatıyor. Kitabında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ama karmaşık görüneninde sonuçta su gibi açık olduğu bir siyasi psikolojik ortam yaratan Mungan edebiyatımızda ender rastlanan beklenmedik bir baş kahramanın peşinde ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Yazar kitapta kimi düğümleri çözüp yeni düğümler atarken okuru da nefes nefese bir yolculuğa davet ediyor. Diyarbakırlı yazarlar da Mungan’ı imza gününde yalnız bırakmadı. Mardin’de yaşayan yakınları da ünlü yazarla görüşmek için imza gününe katıldı. Mungan’ın adını kitabının isminden esinlenerek koyduğu Omayra isimli kız çocuğu da ailesiyle birlikte Diyarbakır’a geldi. Hafta sonunu Diyarbakır’da geçiren Murathan Mungan bir de söyleşiye katıldı.

REFİK ANADOL’UN ESERİ MOMA KOLEKSİYONUNDA

Türkiye çağdaş sanatının öncülerinden yeni medya sanatçısı Refik Anadol uluslararası başarılarına bir halka daha ekledi. Dünyanın en önemli sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi MOMA Anadol’un‘Unsupervised-Machine Hallucinations’ adlı eserini kalıcı koleksiyonuna ekledi. Eser MOMA’nın kalıcı koleksiyonlarına giren ilk NFT eser olarak tarihe geçti. Anadol ‘Padişahların İhtişamı’ eseri ile kalıcı koleksiyonda yer alan Erol Yavaş’ın ardından ikinci Türk sanatçı oldu. Refik Anadol ve ekibi projenin başladığı 2016 digital arşivlerden ve kamu kaynaklarından veri toplayarak bunları makine öğrenmeli sınıflandırma modelleriyle işliyor. Ekip eser için 130 binin üzerinde veri işledi. Eser 29 Ekim’e kadar sergilenmeye devam edecek.

‘ARAP KADRİ VE TARZAN’ FİLMİ GELİYOR

Ünlü mizah dergileri Fırt ve Gırgır’ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral’ın yazdığı Latif Demirci’nin çizdiği ‘Tarzan’ isimli çizgi romandan yola çıkan film efsane karakter Arap Kadri’nin yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan’ın zoruyla İstanbul’a dönüş hikayesini anlatıyor. Emre Kavuk’un yönettiği Ahmet Mümtaz Taylan Arap Kadri karakterine hayat veriyor. 15 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmde Tarzan karakterini NecipMemili, Arap Kadri’nin kızını ise Zeynep Çamcı canlandırıyor.

EROL EVGİN’E ANLAMLI HEDİYE

Erol Evgin’in geçtiğimiz ay Bodrum’da açtığı resim sergisi yoğun istek üzerine Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu.

Geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteylle açılan sergide Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Erol Evgin'e çamağacından yonttuğu Atatürk heykelini armağan etti. Sanatçı; “Bu muhteşem bir heykel ve çınar benim en sevdiğim ağaç” sözleriyle, teşekkür etti.

Erol Evgin resim sergisi, 22 Ekim tarihlerine kadar görülebilir.

‘’ŞİMDİ 90'LAR 3” TEN BEŞİNCİ SİNGLE

Pop müziğin sevilen ikilisiOya - Bora, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Şimdi 90'lar 3” albümünün beşinci single’ı“Sevdikçe” ile müzikseverlerle buluştu.

29 yıl sonra yeniden

Oya - Bora söz ve müziği Bora Ebeoğlu’na ait olan “Sevdikçe” isimli şarkılarını, “Şimdi 90'lar 3” albümü için yeniden yorumladı. Oya - Bora’nın 1994 yılında yayınlanan “Saraylı” isimli dördüncü albümlerinde okudukları “Sevdikçe” isimli şarkılarının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası var.

KALABALIK BANDO’DAN YENİ ŞARKI

Yeni nesil alternatif grupların önde gelen isimlerinden Kalabalık Bando, yeni şarkısı “Ah Be Kader” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup şarkılarını “Arafta, sessiz bir bekleyiz, bir sitem…” olarak tanımlıyor. Kalabalık Bando grubu bu kez slow bir çalışma ile karşımıza çıkıyor.

Ne kadar çok dinleyicinin ruhuna dokunursa o kadar çok kalabalıklaşıp, çoğalacağını düşünen Kalabalık Bando 'nun amacı her zaman daha da çok dinleyici ile buluşmak…

Sözü ve müziği Bora Kürşat Yıldırım’a düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait “Ah Be Kader” bugün Package Yapım etiketiyle yayınlanıyor.