Zonguldak'ta enfeksiyon sebebiyle damağının bir bölümü çürüyen ve beslenme güçlüğü çeken sahipsiz kedi, kulak kıkırdağından alınan parçanın damağa eklenmesiyle hayata tutundu.

Sahipsiz bir kedinin yemek yemediğini ve hırçın tavırlar sergilediğini gören bir hayvansever, ağız akıntısından şüphelenerek kediyi kentteki veteriner kliniğine götürdü.

Burada muayene edilen kedinin damağının yarısının olmadığını fark eden veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, viral enfeksiyon nedeniyle çürüdüğünü belirlediği damağın bu kısmını temizleyip ilaç tedavisine başladı.

Çürüyen kısmın iyileşmemesi ve damaktaki boşluğun kapanmaması üzerine Alkan, bu durumun kedi için zaman içerisinde hayati tehlike oluşturabileceğinden ekibiyle ameliyat kararı aldı.

Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta, kedinin kulak kıkırdağından alınan parça damağın olmadığı alana eklendi. Dokunun uyum sağlamasıyla kısa sürede toparlanan kedinin, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşması sağlanacak.

"Damağın neredeyse yarısının olmadığını fark ettik"

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kediyi kliniğine getiren kişinin çok dikkatli olmasının, hayvanın sağlığına kavuşmasında büyük etken olduğunu söyledi.

Hayvanın ilk muayenesini yaptıklarında üst damağın neredeyse yarısının olmadığını fark ettiklerini anlatan Alkan, "Tamamen çürümüş, o kısımda nekroze (hücrelerin hasar veya oksijen eksikliği nedeniyle ölmesi) bir doku vardı. İlk önce orayı temizledik ve ilaçlarla tedavi etmeye çalıştık." dedi.

Alkan, müdahaleye rağmen o kısmın kapanmadığını ve hiçbir şekilde iyileşmenin olmadığını dile getirerek, "Bunun sonucunda operasyon kararı verdik. Burada önemli olan o kısmı bir şekilde kapatmaktı. Kapatamadığımız durumlarda oradan yemek kaçabiliyor, aspire (yutulan besinin, tükürüğün ya da dışarıdan alınan yabancı maddenin hava yoluna ya da akciğerlere girmesi) edebiliyor ve daha büyük nekroza yol açabiliyor. Bu da zaman içerisinde canlıyı kaybetmemize neden oluyor." diye konuştu.

Farklı bir yöntem denediklerini belirten Alkan, şöyle devam etti:

"Greft uygulaması (bir dokunun, kendini besleyen damar ve sinir bağlantısı olmadan vücuttaki başka bölgeye nakledilmek amacıyla alınması) yaptık. Kulağın kıkırdak kısmının üst tarafından bir parça aldık, o kıkırdağı damağın boşluk olan kısmına yamadık. Şu an o kısım kapandı, doku yan taraflardan yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı. Umarım yakın zamanda kedimiz iyileşir, ardından sahiplenilerek yuvası olur."

Alkan, ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü, greft alınmasının kedide herhangi bir sıkıntıya neden olmadığını kaydetti.

Greft uygulamasının başka dokularda yapılabildiğini ancak ağız içine çok uygulanan bir işlem olmadığını vurgulayan Alkan, "Oradaki boşluk aslında burun boşluğuna açılıyor, oradan da direkt akciğere... Doğrudan enfeksiyon kaynağı. Aspire edebiliyor. Bu da kedinin nefes alamamasına, bir nevi boğulmasına sebep oluyor. Buradaki hayati risk buydu." ifadelerini kullandı.

Alkan, dokunun uyum sağlamasına göre kedinin 14 gün içerisinde kontrol altında bir evde yaşayabilecek duruma geleceğini sözlerine ekledi.