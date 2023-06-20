Muğla

TİGEM'in Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 34 bin dekar arazisinin 9 bin 500 dekarına buğday ekildi. Olgunlaşıp, başak veren ekinlerin biçilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi. Çok sayıda tarım işçisinin de görev aldığı hasatta hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Üretim sürecinde sarf edilen emeğin karşılık bulması için hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor. Altın sarısı sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan buğday taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı veren TİGEM'in silolarına depolanıyor.

Üründen ayrıştırıldıktan sonra tarlada arta kalan bitkinin sapları ise tarım araçları ve makineler yardımıyla balyalanıp, işletmede beslenen hayvanlar için kaba yem olarak değerlendiriliyor.

TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, 2022 yılı kasım ve aralık ayında ekilen yerli tohum buğdayların hasadını yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 9 bin 500 dekar alanda buğday ekimi yaptıklarını belirten Kalaycı, "Araştırma Enstitülerimizin ıslah etmiş olduğu Ziya Bey, Kayra ve Cumhuriyet isimli yerli buğdayların ekimini yaptık. İklim koşulları bölge itibarıyla olumlu seyretti. Verimlerimiz gayet güzel. Yaklaşık 5 bin tonun üzerinde bir mahsul bekliyoruz. Hasattan elde ettiğimiz ürünlerimizi yine kendi işletmemiz bünyesinde bulunan tohum hazırlama ünitelerinde el değmeden hazırlayıp paketleyeceğiz. Daha sonra bölge çiftçilerimizin üretimine sunacağız." dedi.

Bölge ve ülke çiftçileri için yerli tohum üretimi yaptıklarını vurgulayan Kalaycı, sertifikalandırılan tohumları eken çiftçilerin hasat sonunda yüksek verim elde ettiklerini dile getirdi.

"Hasat bu yıl 10 gün geç başladı"

İşletmenin 2023 yılı hububat hasadını, iklim şartları nedeniyle bu yıl 10 gün geç başlattığına dikkati çeken Kalaycı, "İşletmemizde mevcutta 3 çeşit ekmeklik buğday üretiliyor. Bunlar Ziya Bey, Kayra ve Cumhuriyet çeşitleri. Bunlar bölge iklimine de uygun çeşitler ve verim potansiyelleri çok yüksek. Hasat dönemine bu yıl geçen yıllara göre yaklaşık 10 gün geç başladık. Bu yıl iklim biraz daha serin ve yağışlı geçti. Buradan hasat edilen ürünlerin tamamı tohumluk olarak hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

İşletmede görevli ziraat mühendisi Serdar Baki de TİGEM arazilerinde bu yıl yerli buğday tohumlarının yanı sıra "Kılınç" isimli çeşidin de verim denemelerini yaptıklarını kaydetti.

Baki, bu yıl yağış miktarının yüksek, havaların da serin gitmesi dolayısıyla buğdayda verimin çok iyi olduğunu ifade etti.

AA