Porsiyon, kapitülasyon, engizisyon, porsiyon, plantasyon, formasyon, misyon, nosyon, losyon atmasyon … derken efendim… söke söke öğretilen ve en iyi bildiğimiz enflasyonda… kalmıştık.

Domates aynı kokmuyor, biber eski çıtır halli değil, kabak hıyar patlıcan buzdolabında yatarken şiştikçe şişiyor, zeytinyağının kokulusunu ararken ‘ekolojik bu’ diye diye tepinirken, organik tarım standlarını incelerken a-ha bir de baktık ki günlük raflardaki fiyatlar bağırsaktaki kurt misali yerinde duramıyor. Her gün her saat hatta dakikayla kaçırdığınız rakamlar, önce yükseltilip sonra indirim adı altında raflarda gümüş kaseyle sunuluyor. Şaşkın ama mecbur iki ucunu kapatamadığımız ceplerle alınan mide istekleri hallerine yaşmak denirse işte.

Efendim;

Söylemesi ayıp mimarım ya göz oranım çok iyidir. İndi çıktı derken son zamanlarda dikkatim kütlelere yönlendi… yeminle beynimin hız katsayısı zorlanıyor, aldığım ürün eski göz hafızama ı-ıh ben aynı ölçü değilim diye bağırmaya başladı. Bisküviler bir liralık madeni para çapında , ekmekler sandviç gibi çektikçe çekmekte. Halk ekmeğin poşetteki sandviç ekmekleri her sene küçüle küçüle tek kişilik olmuş ama fiyatı da artıp durmakta. Sanki ekmek bulamıyorsanız sandviç yiyin mantığı misali akla zarar günlerdeyiz.

Caaanım memleketimin mevsimi toprağı insanı bu kadar verimliyken… şu yaşadıklarımız bize hiç reva değil. Elin petrol zengini gelip paşalar gibi banknotlarını gösterip bizi asfalt gibi ezip elinin tersiyle sahneden iterken biz bunları hak etmedik!!!

Evet son aylarda hepimizin farkettiği mecbur yaşadığı, sözüm ona aptal yerine konduğumuz cinliklerle, elde kılıç Don Kişot hallerdeyiz.

Derkeeeen gündem adını koydu meğerse tüm bunlar;

Stagflasyon, Şrinkflasyon ve Skimpflasyonun marifetiymiş. Rica ederim Türkçe telaffuzla okumayın aksan verin biraz adam olun. Onlar dünyanın teee nerelerinden gelmiş siz argo yapıp çıktınız.

Aslında hepiniz bu terimleri hücrelerinizde yaşıyorsunuz. Hadi hala farketmeyenlere anlatayım;

Pandemi sonrası yaşanan enflasyonla tedarik sorunları, enerji krizi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile gelişmiş ülkelerin bile gündemine giren bu enflasyonun türevleri yükselen ve az gelişmiş ekonomilerin de belası oldu. İlk başlarda yaşanan stagflasyon tanımına şrinkflasyon ve skimpflasyon de eklenince çile iyice karıştı.

Stagflasyon durgunluk/daralma enflasyonan lamını taşıyor. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmak için kullanılıyor. Bu paradoksal durum, enflasyon ve işsizlik arasında ters orantılı bir korelasyon olmasıdır yani biri düşerken diğeri yükselmesi. Durgunluk artar ve istihdam düşerken talebi karşılayacak arz da yaratılamamaktadır. Her ikisinin de aynı anda yükselmesi içinden çıkılması zor bir sarmal kabusuna dönüşür.

Şrinkflasyon bu hani benim ‘aaaa’ diye farkettiğim durum… Çikolata, şekerleme ya da cips gibi paketli halde adet olarak satılan ürünlerde karşılaşılan bu iblis, adının şirinliğinin aksine birçok iktisatçı ve tüketici hakları savunucusu tarafından aldatıcı bir davranış olarak tanımlanıyor. Herhangi bir ürünün fiyatını artırmadan gramajındaki değişiklikle yapılan gizli zamları açıklamakta kullanılan bir terim. Ürün kalemi açısında fiyat seviyesi korunmuş olsa da aynı paraya alınan mal azaldığı için aslında daha pahalı hale gelmiş oluyor. Hani ucuz alacak kadar zengin değilim deriz ya !!!

Skimpflasyon ise sunulan ürünün kalitesini düşüren durum için üretilmiş bir ekonomik terim. Ana etken kullanılan malzemelerin kalitesini ya da istihdam ettikleri personel sayısını düşürerek karlılıklarını muhafaza etmeye çalışan ensesi kalınların marifeti. Özellikle gıda sektöründe ürünün içindeki pahalı maddeleri azaltarak maliyeti daha düşürmek.

Yani al birini diğerine!!! Dünya cadı kazanı gibi… Ahh pirince taş, süte su katılan günler ne güzeldi değil mi?

Dikkaaaytttt

Herkes gözlük taksın. Takanlar dört göz olsun.

Saksıyı çalıştır beş numara kep giy dönemi hayırlı uğurlu olsun.