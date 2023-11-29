Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılında ‘Su Gibi’ temasıyla bu yıl 32.’si düzenlenen Kalite Kongresi 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Bilim, akademi, medya ve iş dünyasının çok değerli isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte 2 gün boyunca Aromsa standında, Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa’nın kaleme aldığı “Kırmızı Tuğlalar” isimli öz yaşam öyküsü kongre katılımcıları ile buluştu. Kongrenin ikinci günü sonunda geleneksel olarak 31 yıldır düzenlenen “Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

2019’da Mükemmelik Ödülü’nden 2023’te Büyük Ödüle Uzanan Yolculuk

Organizasyonda EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşların hak kazandığı Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. EFQM Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan, kuruluşların sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde olduğunu ölçerek başarı elde etmesine yardımcı olan bir yönetim modeli.

Üstün performanslı kuruluşları ödüllendiren EFQM Modeline göre bu yıl Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü 650 puanı geçerek almaya hak kazanan Aromsa, 2019 yılında aldığı Türkiye Mükemmelik Ödülü’nün üzerine çıkarak Büyük Ödüle hak kazanmış oldu.