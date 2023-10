Uzun yıllar öncesi cumhuriyetimizin 100 yılını görebilecek miyim diye hep düşünmüştüm. Sayılı günler çabuk geçiyor şunun şurasında ne kaldı …

Osmanlının çöküşü, yitirilen topraklar, ülkeler, Anadolu’nun emperyalist güçler tarafından işgali, beklenmeyen mucize, Atatürk gibi bir dehanın ortaya çıkışı, Kurtuluş Savaşı, halkın biat eden insanlar olmaktan çıkıp özgürlüğüne kavuşması, peş peşe gelen devrimler,… Hepsi birbirinden önemli olaylar…

Yaşamın ta kendisi olan cumhuriyet…

Cumhuriyetimizi bir zamanlar coşkuyla kutluyorduk… O günlerde 100 yılı nasıl kutlayacağımızı düşünüyordum. Kim bilir ne görkemli kutlama ile yaşanacak diyordum. Günümüze baktığımızda yanıldığımı geç de olsa anladım; mutlu azınlık dışında insanların geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu, Ortadoğu da her an savaş çıkar mı, biz nasıl bir tutum izleriz diye düşünüyorum. Atatürk’ün kurduğu CHP’de altı okunu bir kenara itildiğini iç çekişmelerin yaşandığını, cemaatlerin geliştiğini görmek insanı gerçekten üzüyor.

Cumhuriyetimizin yakın tarihlerdeki kutlamalarına bakıyorum; bazıları coşkuyla, bazıları da dostlar alışverişte görsün gibisinden kutladığını yaşamıştık. Çok değil; yirmi, yirmi beş yıl öncesi bile bayramlarımızın en önemlisi olan Cumhuriyet Bayramı çok daha coşkuyla kutlamıştık. Bizin kuşaklar çok iyi bilirler; çocukluk yıllarımızda sınıfımızı kâğıttan bayraklar ve grafon kâğıtlarıyla süslemiştik. Öğretmenlerimiz bizlere cumhuriyetin kolay kazanılmadığını anlatmıştı.

Elleri öpülesi öğretmenlerimizin ruhları şad olsun.

İnsanın boğazı düğümleniyor; nerede o öğretmenlerimiz diye düşünüyorum.

Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğuna bu yazımda değinmek istemiyorum. Aydınlanma felsefesini aşmış olanlarımıza, yakın tarihimizi bilenlerimize onu bir kez daha anlatmak yersiz.. Bilmeyenler veya yalan yanlış bilgiler imbikle beyinlerine akıtılmış olanlar derseniz; onlar bu büyük günün anlamını şimdiye kadar öğrenemedilerse varsın yine de öğrenmesinler. Anlamazlar ya da işlerine gelmediğinden anlamak istemezler…

Boş verin onları…

Türkün bu büyük bayram kolay kazanılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti çökmüş Osmanlı’nın küllerinden doğdu. Emperyalizme karşı koydu ve onlara karşı dimdik ayakta durdu…Bunu başaran Büyük Atatürk ve arkadaşlarına çok şeyler borçluyuz…

XVI. yüzyıldan sonra duraklama ve çöküş sürecine giren 600 yıllık imparatorluk neden çökmüştü?

Emperyalizme nasıl boyun eğmişti?

Günümüzde hala Osmanlı hayalini kuranlar, beş değil üç Osmanlı padişahının ismin peş peşe sıralayamayanlar, Türküm demekten kaçınanlar; ola ki bunu anlayabiliyorlarsa Büyük Atamızdan dualarını esirgemesinler. Sarı saçlı mavi gözlü dev olmasaydı bugün kim bilir hangi devletin kölesiydik; Yunanlının mı, İngiliz’in mi, Rus’un mu, yoksa bir başkasının mı?

Kurtuluş Savaşının kazanılması ve cumhuriyetin ilanıyla her şey bitmemişti. Nitekim Atatürk asıl savaş şimdi başlıyor; o da cehaletle savaş dememiş miydi?

Büyük başarının 100. Yılını içtenlikle kutlayacağız. Bizler balkonlarımızı pencerelerimizi bayraklarla süsleyeceğiz. Siyası partilerimizin de mutlaka çok önceden hazırladıkları programları olmalıdır. Onları da göreceğiz…

Cumhuriyet Bayramı Türkün onur bayramıdır,100.yılı kutlu olsun…