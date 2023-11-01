Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği bünyesinde Bilecik Halk Eğitim Merkezi desteği ile 4 yıldır hizmet veren Bilecik Engelsiz Atölye kursiyerleri tarafından hazırlanan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anadolu'dan Anadolu Yakası'na ENGEL TANIMAYAN KADINLAR El Sanatları Sergisi" Sanatta Engel Yok Vakfı ev sahipliği ile İstanbul'daki sanatseverlerle buluştu.

Sergiye Arzu Anğay, Aslıhan Volkan, Belgin Aynur, Çiler Kocaman, Dilek Öz, Esma İmat, Esra Geçim, Fadime Erken, Fitnat Ceyhan, Gülnur Sargıl, Meltem Muyşin, Nurcan Sivri, Nurcan Söğüt, Sibel Güneş, Sibel Turhan, Sinemis Volkan, Yekta Sümeyye Savaş ve Zerrin Gül eserleri ile katılırken serginin küratörlüğünü Ayşenur Özsakur, ürün tasarımını Emine Çatal üstlenirken sergideki işitme engelli sanatçılarımızın tercümanlığını da işaret dili tercümanı Kader Dağlar yaptı.

Sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterirken ressam Gülhan Aktuğ Eren’de katılarak destek verirken serginin açılışını Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, Sanatta Engel Yok Vakfı kurucu üyelerinden Nurcan Aral ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği yöneticileri ve üyeleri birlikte yaparken Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Subaşı’nın gönderdiği çiçek gözlerden kaçmadı.

Açılış sonrası kısa bir açıklama yapan Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak “Biz vakıf olarak ülkemizin her karış toprağındaki engelli sanatçı bireylerimize destek amacıyla kurulduk ve bugünde Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği’nin "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anadolu'dan Anadolu Yakası'na ENGEL TANIMAYAN KADINLAR El Sanatları Sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

Bilecik Engelsiz Atölye bünyesinde her engel grubundan kadın sanatçılar, engelli evladı olan anneler ve gönüllüler bir arada çalışmalar yapmaktalar.

Kendisi de engelli olan ve aynı zamanda engelli bir evladı olan dernek baikanı Aslıhan Volkan, derneğin 5 yıl önce Bilecik’te engelli bireylere ve ailelerine her anlamda destek olmak, haklarını savunmak, engelli bireylerin sanat, spor ve sosyal hayatla pekiştirmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Dernek bünyesinde, engelli bireylerin ve ailelerinin sanat eğitimi almasına olanak tanıyan “Bilecik Engelsiz Atölyeye” desteklerinden dolayı Bilecik İl milli eğitim müdürlüğü, halk eğitimi ve akşam sanat okuluna ve Bilecik Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Sergide eserleri yer alan sanatçılardan görme engelli Çiler Kocaman’ın örmüş olduğu Atatürk portresi büyük beğeni topladı.

İşitme engelli sanatçılardan Dilek Öz sergiye amigurimi bebekleri ile katılırken, Arzu Anğay ise yağlı boya eserleri ile katıldı.

El dokuma halılardan, seramik ürünlere, kırkyama örtülerden, filografi ürünlerine geniş bir yelpazede eserin yer aldığı sergide dikkat çeken diğer bir özellik ise sürdürülebilir geri dönüşüm ürünler ile yapışan çalışmalar oldu.

Her biri birbirinden değerli eserleri görmek isterseniz, sergi Perşembe gününe kadar Sanatta Engel yok Vakfında sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor olacak.