Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
GenelDünyaKültür SanatBilim TeknolojiSağlıkYaşamSinemaPolitikaMagazinOyunKlip
BİST
1,522.04
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Son Eklenen Videolar
CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN ATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL!
14
CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN ATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL!
Sancaktepe’de otomobil takla attı
3
Sancaktepe’de otomobil takla attı
Bursa’da yangın
3
Bursa’da yangın
Kürşat Yılmaz tahliye oldu
29
Kürşat Yılmaz tahliye oldu
Samatya’nın Kovboyları
11
Samatya’nın Kovboyları

CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN ATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL!

31 Ekim 2021, 13:25 14 Görüntülenme

                                            

                                   

  FMV. IŞIK OKULLARI             

Cumhuriyetimizin  kuruluşunun 89’cu  yılını kutladığımız bu gün ayrı bir heyecan ve coşku içindeyim! Sebebini aşağıda açıklamaya çalışacağım. 

Cumhuriyetimizin sarsılmaz değerlerini , kuruluş felsefesini  ömrümün  sonuna kadar savunacağıma yemin ederek söze başlamak bana  tarif edilemez huzur, güven  ve umut veriyor. 

Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunu,  aynı zamanda tüm dünyanın takdirlerine mazhar olmuş büyük devlet adamı  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü , yüreklerimizden ve zihnimizden   hiçbir güç söküp atmayı  başaramayacaktır. 

Türk'e, Türkiye Cumhuriyetinin  kurucusuna  ve onun izinden giderek bu kutsal vatanı bizlere emanet eden  özverili  ecdadımıza  minnettar olduğumuz ve onları hiçbir zaman unutmayacağımız artık bilinmelidir.  

 Atatürk’ümüzün de dediği gibi ; “ Türk Milleti’nin  Yaradılışına  Ve  Alışkanlıklarına   En Uygun Olan  Yönetim Biçimidir,   Cumhuriyet!...

Ancak  konu cumhuriyet olunca  atamızın da üstüne basarak  noktaladığı  gibi  “temelini oluşturan önemli   ilkeleri içinde barındırması kaydıyla” diye not düşmek  gerekiyor! 

 Nedir o temel inanç ve düşünceler   derseniz?! 

 Cumhuriyet Rejiminin olmazsa olmazı olan , “Laik,  Demokratik  Ve Sosyal Hukuk  sistemi!” tabii ki!

   

                                                                  ***

Yazımın  başında da  belirttiğim gibi  şimdi sizlere, bu gün beni ayrı heyecanlandıran,  sevinç gözyaşlarına boğan bir etkinlikten bahsetmek istiyorum! Bu etkinliği   özgür yaşam kaynağımız olan Cumhuriyet bayramımızla  bütünleştirerek  kutlanmak   bana  ayrı bir haz veriyor. Umarım sizlerde aynı duyguyu yaşarsınız!.. 

Benim canım torunun Oğuz yerli,  1885 yılında  Osmanlı İmparatorluğu tarafından Selanik’te kurulan,  daha sonra da  Türkiye’ye taşınarak  bir koluyla  Avcılar Isparta Kulede  faaliyet gösteren   Feyziye Mektepleri Vakfı’nda  (FMV)  yedinci sınıf öğrencisidir..

 Aynı zamanda insanı yüreklendiren, güzel duygulara ortak eden  ve göğsünü  kabartan  bu gibi etkinliklerde  torunum  okul yönetimi tarafından ön plana çıkarılan  faal bir öğrencidir de!  

Onunla  ve  aynı okulda öğrenim görenlerle  onurlanıyor, övünüyoruz.  

Anılan okulun  filizlenişi,  Atatürk’ün  doğduğu topraklarda ( Selanik)  kurulan ve çocukluğunda okuduğu  kabul edilen Şemsi Efendi  mektebine   (1872) kadar dayanır. 

Atatürk’ümüzün  de  feyiz aldığı  Şemsi Efendi Mektebi, Şişli Terakki ve Feyziye mekteplerinin de  öncüsü olmuştur. Bu okullarda “Atatürk İlke ve  İnkılapları’na “ bağlı  kalınarak  “iyi insan yetiştirmek”  hedef alınmıştır. Yine 1934 yılında  Feyziye Mekteplerinin   içine  Atatürk’ün onayıyla   Işık   Okulları  ibaresi konularak  gençliğin  aydınlık bir yuvada (!)  eğitim ve öğrenim  görmesi  sağlanmıştır. 

Konu akılcı ve ilerici eğitim olunca  yüceltici geçmişi çok eskilere  dayanan  Askeri Okullara  kısaca değinmeden  geçmek olmaz diye düşünüyorum. 

Ben 1966  yılında  Kuleli Askeri Lisesi'ne girmiştim. Nasıl mı girmiştim bu mukaddes yuvaya? Okula girerken yedi ceddimiz araştırılmış, soruşturulmuş, en küçük bir pürüz bile  okula girişimize  engeldi.
Çeşitli şehirlerde kurulan askeri liseler o  zamanların bir numaralı Fen Liseleriydi. Sanılanın aksine eğitim öğretim askeri ağırlıklı değil fen ağırlıklıydı!

Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen derslerinin son derece gelişmiş bilimsel ve teknik araştırma  merkezleri   vardı.

Bütün bunlardan daha önemli ve değerli olarak okulun  idari ve eğitim öğretim kadrosunu;  Atatürk İlkeleri ve Devrimlerine gönülden bağlı Türk Milliyetçileri oluştururdu. . 

O nedenledir ki, bu mukaddes toprakları cansiperane koruyup bize emanet edenlere  ihanet etmemenin de menkıbelerini öğrettiler bizlere Askeri  Okullarda. Özellikle de Harp Okullarında!  Zira bizler  her türlü zorluğa göğüs geren ecdatlarımızın evlatlarıydık!  

 Bu nedenledir ki,  büyük Türk Ulusu olarak  tüm milli bayramlarımızı her zaman olduğu gibi  aynı  şevk ve heyecanla  yürekten kutlamaya devam edeceğiz.   

                                                                      ***

Şimdi, beyinleri  ve yürekleri  Atatürk ilke ve inkılaplarıyla  bezenmiş  siz vatanseverleri,  29 Ekim 2021 tarihinde 89’uncu kuruluş yıldönümünde FMV IŞIK Okullarınca  Şişli Atatürk İnkılap Müzesi’nde  düzenlenen aşağıdaki muhteşem etkinliğin kısa bir bölümüyle  baş başa  bırakıyorum.   Görselin başlangıcında   merdivenin  sonunda  sağda beyaz gömlekli,  daha sonra ise  Atatürk’ün evinin  kapısını  aralayarak  bize yaklaşan  smokinli  yakışıklı genç,  torunum Oğuz Yerli’dir!  

89 yılın sonunda da ayakta dimdik durmamızı sağlayan  ve de  varlığımızı borçlu olduğumuz   Türkiye Cumhuriyetimizin 89’cu Kuruluş yıldönümü , kendini TÜRK  hisseden  herkese  kutlu olsun. 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!                                                                                                                                   

İyi Seyirler diliyorum!..  

Anahtar Kelimeler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma