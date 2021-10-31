CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN ATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL! 31 Ekim 2021, 13:25 14 Görüntülenme

FMV. IŞIK OKULLARI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89’cu yılını kutladığımız bu gün ayrı bir heyecan ve coşku içindeyim! Sebebini aşağıda açıklamaya çalışacağım.

Cumhuriyetimizin sarsılmaz değerlerini , kuruluş felsefesini ömrümün sonuna kadar savunacağıma yemin ederek söze başlamak bana tarif edilemez huzur, güven ve umut veriyor.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunu, aynı zamanda tüm dünyanın takdirlerine mazhar olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü , yüreklerimizden ve zihnimizden hiçbir güç söküp atmayı başaramayacaktır.

Türk'e, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna ve onun izinden giderek bu kutsal vatanı bizlere emanet eden özverili ecdadımıza minnettar olduğumuz ve onları hiçbir zaman unutmayacağımız artık bilinmelidir.

Atatürk’ümüzün de dediği gibi ; “ Türk Milleti’nin Yaradılışına Ve Alışkanlıklarına En Uygun Olan Yönetim Biçimidir, Cumhuriyet!...

Ancak konu cumhuriyet olunca atamızın da üstüne basarak noktaladığı gibi “temelini oluşturan önemli ilkeleri içinde barındırması kaydıyla” diye not düşmek gerekiyor!

Nedir o temel inanç ve düşünceler derseniz?!

Cumhuriyet Rejiminin olmazsa olmazı olan , “Laik, Demokratik Ve Sosyal Hukuk sistemi!” tabii ki!

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Yazımın başında da belirttiğim gibi şimdi sizlere, bu gün beni ayrı heyecanlandıran, sevinç gözyaşlarına boğan bir etkinlikten bahsetmek istiyorum! Bu etkinliği özgür yaşam kaynağımız olan Cumhuriyet bayramımızla bütünleştirerek kutlanmak bana ayrı bir haz veriyor. Umarım sizlerde aynı duyguyu yaşarsınız!..

Benim canım torunun Oğuz yerli, 1885 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Selanik’te kurulan, daha sonra da Türkiye’ye taşınarak bir koluyla Avcılar Isparta Kulede faaliyet gösteren Feyziye Mektepleri Vakfı’nda (FMV) yedinci sınıf öğrencisidir..

Aynı zamanda insanı yüreklendiren, güzel duygulara ortak eden ve göğsünü kabartan bu gibi etkinliklerde torunum okul yönetimi tarafından ön plana çıkarılan faal bir öğrencidir de!

Onunla ve aynı okulda öğrenim görenlerle onurlanıyor, övünüyoruz.

Anılan okulun filizlenişi, Atatürk’ün doğduğu topraklarda ( Selanik) kurulan ve çocukluğunda okuduğu kabul edilen Şemsi Efendi mektebine (1872) kadar dayanır.

Atatürk’ümüzün de feyiz aldığı Şemsi Efendi Mektebi, Şişli Terakki ve Feyziye mekteplerinin de öncüsü olmuştur. Bu okullarda “Atatürk İlke ve İnkılapları’na “ bağlı kalınarak “iyi insan yetiştirmek” hedef alınmıştır. Yine 1934 yılında Feyziye Mekteplerinin içine Atatürk’ün onayıyla Işık Okulları ibaresi konularak gençliğin aydınlık bir yuvada (!) eğitim ve öğrenim görmesi sağlanmıştır.

Konu akılcı ve ilerici eğitim olunca yüceltici geçmişi çok eskilere dayanan Askeri Okullara kısaca değinmeden geçmek olmaz diye düşünüyorum.

Ben 1966 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne girmiştim. Nasıl mı girmiştim bu mukaddes yuvaya? Okula girerken yedi ceddimiz araştırılmış, soruşturulmuş, en küçük bir pürüz bile okula girişimize engeldi.

Çeşitli şehirlerde kurulan askeri liseler o zamanların bir numaralı Fen Liseleriydi. Sanılanın aksine eğitim öğretim askeri ağırlıklı değil fen ağırlıklıydı!



Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen derslerinin son derece gelişmiş bilimsel ve teknik araştırma merkezleri vardı.



Bütün bunlardan daha önemli ve değerli olarak okulun idari ve eğitim öğretim kadrosunu; Atatürk İlkeleri ve Devrimlerine gönülden bağlı Türk Milliyetçileri oluştururdu. .

O nedenledir ki, bu mukaddes toprakları cansiperane koruyup bize emanet edenlere ihanet etmemenin de menkıbelerini öğrettiler bizlere Askeri Okullarda. Özellikle de Harp Okullarında! Zira bizler her türlü zorluğa göğüs geren ecdatlarımızın evlatlarıydık!

Bu nedenledir ki, büyük Türk Ulusu olarak tüm milli bayramlarımızı her zaman olduğu gibi aynı şevk ve heyecanla yürekten kutlamaya devam edeceğiz.

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Şimdi, beyinleri ve yürekleri Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bezenmiş siz vatanseverleri, 29 Ekim 2021 tarihinde 89’uncu kuruluş yıldönümünde FMV IŞIK Okullarınca Şişli Atatürk İnkılap Müzesi’nde düzenlenen aşağıdaki muhteşem etkinliğin kısa bir bölümüyle baş başa bırakıyorum. Görselin başlangıcında merdivenin sonunda sağda beyaz gömlekli, daha sonra ise Atatürk’ün evinin kapısını aralayarak bize yaklaşan smokinli yakışıklı genç, torunum Oğuz Yerli’dir!

89 yılın sonunda da ayakta dimdik durmamızı sağlayan ve de varlığımızı borçlu olduğumuz Türkiye Cumhuriyetimizin 89’cu Kuruluş yıldönümü , kendini TÜRK hisseden herkese kutlu olsun.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

İyi Seyirler diliyorum!..