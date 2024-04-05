Ankara

7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, kimlik kartlarıyla giriş yaparak 5 milyonun üzerinde basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere ulaşabiliyor.

Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz kek, çay, kahve ve su ikramında bulunuluyor.

"Kütüphanenin çalışma ortamı gençler için düzenlenmiş"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Muhammed Çağrı Töremişoğlu, AA muhabirine, kütüphanenin imkanlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Kütüphanede çalışma ortamının yanı sıra ikramların da olduğunu ifade eden Töremişoğlu, "Buradaki kütüphanenin hem çalışma kaynakları çok geniş hem de çalışma ortamı gençler için düzenlenmiş. İnterneti kuvvetli, çok iyi çalışma alanları var. Üniversite gençlerine çok hitap ediyor." dedi.

Arkadaş gruplarıyla randevu alarak özel odalarda çalışma imkanı elde ettiklerini belirten Töremişoğlu, gece çalışmanın daha rahat olduğunu dile getirdi.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Naciye Elif Taş da kütüphaneyi tercih etmesinin nedeninin güvenilir, temiz ve personelin kibar olmasından kaynaklandığını söyledi.

"Ders çalışmak amacıyla verimli bir ortam"

Oruç tutarak kütüphanede çalışmanın mümkün olduğunu belirten Taş, her türlü olanağın bulunduğunu ifade etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Melih Arslan da sınava çok az süre kaldığını dile getirerek, "Son aylarımı burada değerlendirmek istedim. Önceden gezmek amacıyla buraya gelmiştim. İlk defa bugün nasip oldu. Geldim, dersimi çalışıyorum. Gayet güzel. Ders çalışmak amacıyla verimli bir ortam olduğu için burada çalışmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.