Malazgirt Zaferi’nin 952. yılı kutlama törenlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma yapmıştı.

Malazgirt'te yaptığı tarihi konuşma ise yapılan törenlere damgasını vurmuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta özetle şunları söylemişti:

"...Bir sene sonra bizleri, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda tekrar buluşturan Rabbimize hamdediyorum.

Malazgirt'in temsil ettiği değerlere samimiyetle sahip çıkan Ahlat halkını, canı gönülden tebrik ediyorum.

Özellikle, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyor, her birinin alnından öpüyorum

…Bugün bir kez daha, cesaretleri ve mücadeleleriyle ölümü öldüren yiğitlerin hikâyelerini yeniden hatırlıyoruz.

Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin çoğu, geçmişteki ayıpları nasıl örteceğini düşünürken, biz hamdolsun ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz. Bizi anlamak, bizi tanımak isteyenler, hiç uzağa gitmesin, buraya gelsin. Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin."

…Ahlat, 8 bin 200 ecdat mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesidir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz.

…Bugün Ahlat'tayız. Yarın inşallah Malazgirt'te olacağız. 30 Ağustos'u Ankara'da kutlayacağız. Ardından, 85 milyon olarak, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın sevincini yaşayacağız

Geçmişten ders çıkararak, ibret alarak daha müreffeh, daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimizde çok önemli bir kilometre taşını ifade eden bu seneyi, en güzel şekilde değerlendirmenin gayretindeyiz.

Zaferlerimizin ve gurur günlerimizin her birini, ülkemizde yeni bir dönemin, milletimizin fertleri arasında yeni bir kucaklaşmanın zemini hâline getirmek istiyoruz."

İşte Cumhurbaşkanımızın Ahlat’ta yaptığı konuşmadan özetler…

Malazgirt'te yaptığı tarihi konuşma ise 3 gün devam eden Malazgirt Zaferi kutlamalarına damgasını vurmuştu.

Cumhurbaşkanımızın konuşmasında vurguladığı gibi tarihte kazandığımız zaferlerimizi İslam’ın bize kazandırdığı imanımıza borçluyuz.

Malazgirt'ten Büyük Taarruza kadar yaptığımız savaşların birincisi bize Anadolu'nun kapılarını açmış, sonuncusu ise Anadolu'yu toplu işgalden kurtarmıştır. Türk Milletinin kahramanlığı ile İslam'ın aktif emirleri birleşmiş ve zaferlerimiz ortaya çıkmıştır.

Batıdan, güneyden, kuzeyden saldıran işgalciler temizlenmeseydi Anadolu medeniyeti son bulacaktı.

Malazgirt'ten Büyük Taarruza kadar bütün başarılarımızda Anadolu bir odak noktası olmuştur.

Tuna boylarına, Viyana önlerine sefere çıkan Mehmetçiğin elbisesi Anadolu'da dokunmuş, atının üzengisi Anadolu’da dövülmüş, mehterinin kösü-davulu Anadolu’da örülmüş, inanç ve kültürü Anadolu’da işlenmiş, savaş taktikleri, plan ve programı Anadolu'da hazırlanmıştır.

Anadolu hep vermiştir.

Afrika’dan Avrupa içlerine, Kıbrıs’tan Pakistan’a, Hindistan'a, Libya’ya kadar asker vermiş, silah, cephane, yiyecek vermiş, hiç almamıştır.

Savaş sonrasında Anadolu’da yıkılmış yuvalar, öksüz çocuklar, dul kadınlar, bükük boyunlar kalmıştır.

Ülkemizi kalkındırmak için şu anda ekonomik ve iktisadi savaşımız vardır.

Artık zafer için sefere çıkma imkânı yoktur.

Yaşadığımız toprakları yeşertmek, Seyhan ve Ceyhanları, Fırat ve Muratları, kızıl ve yeşil ırmakları zapt etmek, toprağın derinliklerindeki kara altın rezervlerini ak altına dönüştürmek, cephede kazanılan sıcak savaşı cephe gerisinde ekonomik ve iktisadi zaferle tamamlamak tarihi borcumuzdur.

Tatlı göller ve akarsularımızla, Yunanlıların göz diktiği deniz ve adalarımızla dünyanın gıpta edilecek bir ülkesiyiz.

Topraklarımız içinde uzanan 11 bin kilometrelik nehir ve ırmaklarımızla, Karadeniz ve Akdeniz yamaçlarında yüzlerce çay ve derelerimizle, besin, dokuma, maden, selüloz, plastik ve kauçuk sanayinde atılım yapacak imkânlarımız vardır.

Türk Milleti olarak ülkeyi kalkındırmak için iktisadi ve ekonomik yönden bir yerlere gelindiği doğrudur.

Ancak gelinen yer, gelebileceğimiz yerin çok gerilerindedir.

İslam çalışmayı emrederken akarsularımız boşa akıyor.

Topraklarımız kuru. Şehir ve köylerimiz karanlık. Petrol ve madenlerimiz yeterince değerlendirilmiyor.

Denizlerimiz, dağlarımız, göllerimiz, coğrafyamız, tarihi ve stratejik yapımız, nüfus potansiyelimiz her türlü atılımı yapmaya müsaittir.

İslam’ın hamleci ruhu ile tarihte yaptığımız savaşlarımız hep zaferle sonuçlandığı gibi ülkemizi kalkındırmak için iktisadi ve ekonomik savaşımızı da Türklük ve Müslümanlık ruhu ile zaferle sonuçlandırmalıyız.

Cumhurbaşkanımızın belirttiği şekliyle Milletimiz cephe gerisindeki bu medeniyet savaşını da kazanacak gayret ve inanç potansiyelinde sahiptir.

Hoşça kalınız.