Yalova

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Ülkenin, milletin lehine ne iş varsa hepsine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu?" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin siyasi istikrarını, sosyal huzurunu, ekonomik işleyişini, her alandaki güvenliğini tehdit eden hiçbir hadise, gelişme tesadüf değildir." dedi