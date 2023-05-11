Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin, Hüseyingazi Mahallesi'nde düzenlenen Mamak-Altındağ mitinginde yaptığı konuşmada, katılım rakamını aldığını, alanda 100 bin kişinin olduğunu söyledi.

"Bay bay Kemal, duysun. Maşallah Altındağ ne yaptın ya? Yolların kenarları zaten gümbür gümbürdü. İnanıyorum ki Altındağ pazar günü bir başka rekora imza atacak." diyen Erdoğan, Altındağ ve Mamaklılara sevgilerini sundu.

Erdoğan, bugün Pursaklar'da miting yaptıklarını biraz sonra Sincanlılarla bir araya geleceklerini belirtti.

Ankara'nın daha önce Başkent Millet Bahçesi'nde ayrı bir destan yazdığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaret ettiğimiz her şehirde, milletimizin Türkiye Yüzyılı'nı nasıl sahiplendiğini bizzat müşahede ediyoruz. Maşallah, Ankara'mız bu konuda çok güçlü bir duruş sergiliyor. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Ona göre, sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. Bugün burada 2002'de ülkemizin yönetimine gelirken teneffüs ettiğimiz havayı aldık. Bugün burada 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Şu ihtişama, katılıma bak. Bay bay Kemal şimdi ne yaptı? Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Şimdi biz tabii yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün alanda, 2013'ten itibaren Gezi olaylarından, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine kadar maruz kaldıkları her saldırıda milletle yaşadıkları bütünleşmeyi gördüğünü dile getirdi.

Erdoğan vatandaşların açtığı, "Ne patates, ne soğan, seninleyiz Erdoğan." pankartını okudu.

Altındağ ve Mamak mitinginde, demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken önlerine çıkartılan engelleri aşarken aldıkları desteği tekrar yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl birlikte tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bak hanım kardeşim 'Bas gaza reis, bas gaza, yollar senin hiç durma, Togg ile atarız hava, bay bay Kemal, sen ancak el salla' diyor. Güzel mi?" diye sordu.

Alandakilere, Millet İttifakı ve ittifakı destekleyenlerin açıklamalarının yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay bay Kemal'in geçmişi bu. Bugünü bu, hayal ettiği Türkiye bu. Vesayetten, darbecilerden, terör örgütlerinden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir? Önlerine gelene makam, mevki vadederek, milletin kazanımlarını yıkma tehdidi savurarak, bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Yalan ve iftira siyasetiyle belki CHP'de genel başkanlık koltuğunu koruyabilirsiniz ama milletimiz size kendi kaderini teslim etmez. Bakınız az önce gördüğünüz manzara. Biz Atatürk Havalimanı'na indik. Bizden önce bay bay Kemal Atatürk Havalimanı'na gelmiş 1,5 saat kadar önce. FETÖ'cüler tankların arasından onu alıyorlar, geçiriyorlar ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Orada kahvesini yudumluyor. Takip ettiği nedir? Erdoğan'ı nasıl vuracaklar onu izliyor. Çünkü biz Atatürk Havalimanı'na indiğimizde savaş uçakları üzerimizden gelip geçiyordu. Ama öldürmeyen Allah öldürmez."

AA