İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın "İzmir" şiirinden mısra okudu.

Erdoğan, "Biz de Hindistan'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi, sembolü TEKNOFEST 2023 vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Aydınlık yarınların teminatı gençlerle kendilerini buluşturan tüm kurumlara şükranlarını sunan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorları ve iştirakçileri, güvenlik görevlisinden gönüllülere, programın icrasına katkı veren herkesi tebrik etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanı içinde olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin bu dönüm noktasını, anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan, çeşitli etkinliklerle Cumhuriyeti'mizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in de bunlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST coşkusundan, TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu amaçla tek bir il yerine TEKNOFEST'i üç ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç, 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam dört gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz."

TEKNOFEST'in şehre, ülkeye, millete bilhassa gençlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İzmirlilere festivale ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti. Erdoğan, "Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş grubundan, her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum"

Teknolojiye meraklı gençlerin mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülke adına umutlarının da katlandığını belirten Erdoğan, "Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum." diye konuştu.

İzmirli gençlerle birlikte çevre şehirlerde yaşayan gençleri de TEKNOFEST İzmir'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun. Çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun ama bir yolunu bulup bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün." çağrısı yaptı.

İzmirlileri davet ederken şehrin yeni veya eski milletvekillerini de unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, "İleri teknolojiyi ülkemiz yerine 10 bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlesinin hepsi gurur kaynağı olan ürünlerinin görülmediğini, aynı zamanda büyüyen, güçlenen sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, ANKA, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak'la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan, işte karşımda görüyorum gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk Milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahzun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Merhum Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş, 'İzmir'in sağından Van'ın solundan; Erzurum, Edirne, Hatay yolundan; Kapı kapı tekmil, Anadolu'mdan; Bir sabah gelecek kardan aydınlık.' Evet, burada on yıllardır hasretle beklediğimiz kardan aydınlığın muştusu var. Rabb'ime bizlere bu günleri görmeyi nasip ettiği için hamdediyorum."

"Sizler asrımızın Cezeri'si, Harezmi'si, İbni Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebi'sisiniz"

TEKNOFEST gençlerinin Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceği olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler, canları pahasına bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız. Sizler asrımızın Cezeri'si, Harezmi'si, İbni Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebi'sisiniz. Sizler Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigiller'in ideallerini gerçekleştirecek nesilsiniz. Millete sevdalı bu vizyonerlerin engellere rağmen başlattıkları hamleyi inşallah sizler omuzlayacak, hak ettiği yere siz taşıyacaksınız. Kendi öz yurdunda parya muamelesi gören milletimizi elinden tutup ayağa kaldıracak kuşak, yine sizlersiniz. Ömrünü ülkesi ve milletine hizmete adamış bir siyasetçi olarak sizin parıldayan gözlerinizde, yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum."

Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Şurada bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes / Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es." dizelerini okuyarak, "Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Sizlerin başarıları, milletimizle birlikte Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de cesaret aşılıyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da, 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler, sizin için dua ediyor. Rabb'im hiç birinizin ayağına taş değdirmesin, diyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin gençleriyle her zaman iftihar ettim"

Erdoğan, 40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olduklarını, hayatı boyunca Türkiye'ye hizmet etmenin, eser kazandırmanın Türkiye'nin önündeki taşları, mayınları temizlemenin mücadelesini verdiklerini anlattı.

Siyaset yolculuğunun tüm safhalarında gençlerle beraber yürüdüklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerin yoldaşı, yol arkadaşı olmaktan daima bahtiyarlık duydum. Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun bu ülkenin gençleriyle her zaman iftihar ettim. Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafeti, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi harf oyunlarıyla, ideolojik at gözlükleriyle tanımlamaya çalışanlara asla prim vermedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçerde ve dışarıda bitirdiğimiz ve verdiğimiz bütün mücadelelerin amacı size daha güçlü, daha itibarlı, daha yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir."

Erdoğan, kendilerinin bu zamanın misafirleri olduğunu belirterek, "Bizden öncekilerin bedel ödeyerek bizlere bıraktığı emaneti Allah'a hamdolsun 40 yıldır onurla, vakarla taşıdık ve bugünlere getirdik." dedi.

Türkiye'yi savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarıdan başarıya koşturduklarını vurgulayan Erdoğan, derslik sayısını 343 binden 620 bine, üniversite sayısını 76'dan 208'e, yurt kapasitesini 182 binden 950 bine, gençlik merkezi sayısını 9'dan 464'e, araştırma geliştirme merkezi sayısını sıfırdan 1289'a, tasarım merkezi sayısını sıfırdan 324'e teknopark sayısını da 2'den 98'e çıkardıklarını aktardı.

Sadece İzmir'de inşa edilen derslik sayısının 11 bin 687 olduğunu belirten Erdoğan, "Şehrimizde 26 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İlimizde 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. İzmir'e 4 teknopark kazandırdık." bilgisini verdi.

Güncel rakamlarla İzmir'e yaptıkları kamu yatırımlarının tutarının 225 milyar lira olduğunu bildiren Erdoğan, "Ülkemiz genelinde teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak için 81 ilimizde toplam 100 deneyap teknoloji atölyesi kurduk. Uzmanlaşmayı teşvik etmek gayesiyle 12 bin öğrencimizi lisansüstü eğitim yapmaları için burslu olarak yurt dışına gönderdik." diye konuştu.

Erdoğan, saymaya kalkılsa saatler sürecek nice işe, yatırıma, reforma ve projeye imza attıklarının altını çizerek, bunlarla yetinmediklerini, hizmet çıtasını sürekli yukarı taşıdıklarını anlattı.

Bir taraftan asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken diğer taraftan gençlere verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Depremin ekonomimize yüklediği 105 milyar dolarlık faturaya rağmen size mahcup olmamak adına gereken fedakarlığı sergiledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "E-Devlet uygulamamızda 7300 hizmet sunuluyor. 64 milyon insanımız e-Devlet kapısını kullanıyor. Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimlerine ilişkin, "İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

AA