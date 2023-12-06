Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan konular şöyle:

- "(İsrail'in Filistin dışında Hamas üyelerine suikast planı) Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler."

- "Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir."

- "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Muhataplarımıza 'Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Sizlerden de bir şey bekliyorum' diyorum."

- "İsrail'e yönelik başta ABD olmak üzere tüm Batılı ülkelerin destekleri olmasaydı, şu anda bölgemizde böylesi bir tabloyla karşı karşıya olmazdık."

- "İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır. Her an iflas bayrağını çekebilir."

- "Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır. Er ya da geç yargılanacak ve işlediği savaş suçlarının bedelini de ödeyecektir."

- "İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm, tartışılacak bir plan değil."

- "(Gazze) Bu topraklar Filistinlilerindir. Ne olacağına, kimin yöneteceğine Filistin halkı karar verir. Onların kararı üzerinde karar verici tanımıyoruz."

- "(İsrail-Filistin Barış Konferansı) Biz garantörlüğe de bu konferansa ev sahipliği yapmaya da hazırız. Yeter ki barışı gerçekten istesinler."