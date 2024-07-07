Şampiyona boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve milletimize yaşattıkları büyük gururdan ötürü A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcularımızı teker teker kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak ve Başkan Büyükekşi, bundan sonraki turnuvalar için başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm futbolcularımıza, "Siz gönüllerimizin şampiyonusunuz." şeklinde seslenirken, Ay-Yıldızlılarımız da vermiş oldukları destekten ötürü kendilerine teşekkür etti.
Millîlerimizi teselli eden Başkan Büyükekşi ise, "Sizi çok seviyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanarak gelecekte elde edecekleri başarılara dair inancını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millilerimizi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Millî Takımının 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği müsabakanın ardından soyunma odasına inerek Ay-Yıldızlıları tebrik etti.
Şampiyona boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve milletimize yaşattıkları büyük gururdan ötürü A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcularımızı teker teker kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak ve Başkan Büyükekşi, bundan sonraki turnuvalar için başarı dileklerini iletti.