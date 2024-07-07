Şampiyona boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve milletimize yaşattıkları büyük gururdan ötürü A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcularımızı teker teker kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak ve Başkan Büyükekşi, bundan sonraki turnuvalar için başarı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm futbolcularımıza, "Siz gönüllerimizin şampiyonusunuz." şeklinde seslenirken, Ay-Yıldızlılarımız da vermiş oldukları destekten ötürü kendilerine teşekkür etti.



Millîlerimizi teselli eden Başkan Büyükekşi ise, "Sizi çok seviyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanarak gelecekte elde edecekleri başarılara dair inancını dile getirdi.

