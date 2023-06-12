Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tatar, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Törenden sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tatar, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk Halkına da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türkü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ruhun şad olsun."

AA