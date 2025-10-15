Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.

Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı

Karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.

Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Kocaeli'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle tribünden takip ettiğimiz karşılaşmada, bu anlamlı galibiyete canlı tanıklık etmenin heyecanı bir başka oldu. Ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize, gruptaki kalan maçlarda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, sizlerle gurur duyuyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Milli Futbol Takımımız, sahada destan yazmaya devam ediyor. Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.️ Tebrikler Bizim Çocuklar."