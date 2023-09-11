Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önümüzdeki süreçte Türkiye’de kurulacak fiziki doğal gaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğal gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek."

"Amerika seyahatinde ülkemizde yatırımları olan birçok markayla bir araya geleceğiz. Bunlarla doğrudan görüşmelerimiz olacak."

"Washington merkezli finans kuruluşu, Ceyhan'daki petrokimya tesisine 550 milyon dolar finansman sağladı. Bu finansmanın yatırıma girmesi çok çok önemli."

"OVP'nin uyandırdığı yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor, yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor."

"Batılı ülkelerin halkları, gıda krizinin önlenmesi için çabalayan yegane ülkenin Türkiye olduğunu bilmeli. Biz koridorun yeniden açılmasına çaba sarf ederiz"

"Putin’in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin’den ricada bulunacağız. Batı’nın da görevlerini yerine getirmesi lazım."

"Dünyanın yeni bir gıda, enerji ya da başka krize sürüklenmemesi, daha fazla insan kanı akmaması için istikrarlaştırıcı güç olarak her masada yer alacağız."

"Gelecek sene bu vakitlerde çok net olarak enflasyonun kalıcı şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz."

"Yapısal reformlar, maliye ve para politikasını güçlü bir şekilde destekleyecek. İnanıyorum ki Türkiye'nin kredi notu yükseltilmek zorunda kalınacak."

"Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye’yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız."

"(Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşme) Onlar önce bizi bekliyor ama ben 'Biz sizi bekliyoruz' dedim.Tarihi, bakanlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecek"

"(Mısır'la) Ticaret hacmimizi iki katına çıkartmak için çalışma yapacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni canlandırmak için çalışacağız."

"(Mısır'la) İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta, birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir."

"Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiğini şekillendirirken partilere 'Uzlaşın ve artık yeni anayasa yapın' mesajını da vermiştir."

"(CHP'li Sezgin Tanrıkulu) Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır."

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AA