Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Abide kavşağında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, peygamberler yurdu ve insanlığın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şanlıurfa'yı iyi bildiklerini, Şanlıurfa'nın da kendilerini iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim aramızdaki aşkı, sevdayı muhabbeti anlamak isteyenin gönül gözüyle bakması lazımdır, kalp gözünün açık olması lazımdır. Gelip geçici gündemlerin heyecanıyla Şanlıurfa'ya bakan bunların hiçbirini göremez." diye konuştu.

"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"

Şanlıurfalıların bir asır önce, işgalci Fransızları mübarek topraklardan kovarak "şanlı" unvanını aldığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Gönlü güzelden geçmeyen, ezelden Urfalılara da zaten bu yakışır. Hep söylüyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Durmak yok, yola devam."

"Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyonda, programda, projede, yatırımda kendileriyle yarışacak siyasi rakip tanımadıklarını ifade etti.

Bu özgüvenlerinin gerisinde belediyelerde 30 yılı, iktidarda 21 yılı aşan müktesebatlarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimleri, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman, biz ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Biz ne Urfa'da ne de başka herhangi bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Yapamayacağımızı da zaten hiç ağzımıza almadık. Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, ‘onlar ne veriyorsa beş fazlası benden' zihniyetinin hesapsız kitapsız, riyakar tarzını hatırlarsınız. Türkiye, bunun bedeli siyasetini ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır şekilde ödedi. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı, milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkarken emniyetten alandaki katılıma ilişkin sayı aldığını belirterek, "Alanda şu anda verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız." ifadesini kullandı.

"Mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir"

"Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin milletimize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan, bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü, geçmişte hep öyle oldu. İşte en son 2019 seçimlerinde bunu acı bir şekilde tekrar yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Çünkü mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette asıl olan sözünün eri olabilmektir. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi, bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz."

Erdoğan, Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Türkiye Süper Kupası final maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını anımsatarak, maçın Şanlıurfa'ya yakışacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü verdiklerini dile getiren Erdoğan, yerel seçimde şehirleri emanet edecekleri belediye başkanlarını da bu anlayışla belirlediklerini vurguladı.

Erdoğan, 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğini belirterek, "Her iş gibi belediye başkanlığı da nasip işidir. Ehem mühim hesabı bazen sizi belli bir yola icbar eder. Bu süreçte eksiğimiz hatta hatamız çıkabilir. Asıl olan, samimiyetle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmektir." ifadesini kullandı.

Zihinlerinde ve kalplerinde Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabb'im hepsini de ıslah etsin." diye konuştu.

"Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil esere, hizmete, yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size bu hususlarda daha fazlasını, daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için söz veren varsa eyvallah, çıksın ortaya, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Haydi projeyi, yatırımı bir kenara bıraktım, ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında izleyeceği stratejilere, politikalara dair programı olan varsa gelsin, bu hususlarda da boy ölçüşelim. Adını dillerinden düşürmedikleri konularda bunların sadra şifa tek bir emeklerinin olmadığını biz biliyoruz. Çoğunu ifade edemediğimiz, ülkemiz ve milletimiz adına yaptığımız hayırlı işleri de biliyoruz.

Bunca gayreti, fedakarlığı, emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe inanın onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz, ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Bilakis saflarımızı daha da sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği, burada olduğu gibi yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin ne vaktinizi harcayın ne de oyunuzu heba edin. Benim bildiğim Şanlıurfalının böyle boş işlere zaten eyvallahı olmaz."

"Urfa bir kez daha milli irade bayrağını rekor oyla en tepeye dikecektir"

Pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatan Erdoğan, Şanlıurfa'da ramazanın bir başka güzel geçtiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek günleri gündüzüyle ayrı, gecesiyle ayrı değerlendirerek rahmet ve mağfiret ayı haline getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Rabb'imin bizlere Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını görmeyi de nasip edeceğine inanıyorum. Bunun için ramazanda hep beraber çok çalışacağız. Meydanı kendinden başka kimseye faydası dokunmayan muhterislere, istismarcılara bırakmayacağınıza inanıyorum. Meydan bunu gösteriyor zaten. Demokrasiyi ağzından düşürmeyip, faşistlikte sınır tanımayanlara bu şehrin geleceğini emanet etmeyeceğinize inanıyorum. Urfa bir kez daha milli irade bayrağını Allah'ın izniyle rekor bir oy oranıyla en tepeye dikecektir."

Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalılara güvendiklerini kaydeden Erdoğan, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan bu Şanlıurfa'dan 31 Mart'ta da aynı kadirşinaslığı bekliyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Ne yaptıysak fazlası olmayacak, eksiği çıkacak şekilde onu anlatıyoruz." şeklinde konuştu.