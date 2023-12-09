Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı ve faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim hiç şüphesiz göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Batılı ülkeler) Fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslüman karşıtı eylemleri meşrulaştırdılar, tasvip ve teşvik ettiler." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek şiddetlenen barbarlık örneklerini ve arşa yükselen masum çığlıklarını bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işaretleri olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu?" ifadelerini kullandı.