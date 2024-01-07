İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Yeniden İstanbul. Nasıl buldunuz, hazır mıyız?" diyerek konuşmasına başladı.

Salondaki katılımcılar nezdinde 81 ildeki dava arkadaşlarına selam ve sevgilerini gönderdiğini kaydeden Erdoğan, aşkları ve sevdaları için salonlara sığmayan muhabbetlerinden ötürü katılımcılara şükranlarını sunduğunu belirtti.

Erdoğan, geçen günlerde hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'la birlikte ebediyete uğurladıkları tüm dava ve yol arkadaşlarını rahmetle yad ettiğini aktararak, onların ruhları için birer Fatiha okunmasını istedi.

Allah'tan ülkesinin, milletinin, insanlığın huzuru, selameti ve saadeti için çalışan vefakar insanların hepsinden ayrı ayrı razı olmasını dileyen Erdoğan, "Yine bu vesile ile 'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' inancıyla vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimize Allah'tan mağfiret niyaz ediyorum. Gazilerimize Mevla'dan sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini aynı şekilde buradan rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aday Tanıtım Toplantıları'nı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in vahşetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerin acısıyla yüreklerin dağlandığı son derece hüzünlü bir dönemde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İsrail'in alçakça, barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen çoğu çocuk ve kadın 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail güçlerine karşı vatanlarını ve onurlarını savunan tüm Filistinli yiğitlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha fazla çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Karaoğlu'nun seslendirdiği "La ilahe illallah" isimli eserde yer alan "Alnımızın aklığı, kafire kabus olur, Mazlumun canı yansa, ahı bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu La ilahe illallah." mısralarını okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize mazlum ve mağdurlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Dün nasıl Bosna'daki kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, Kafkasya'daki kardeşlerimizin mücadelesine destek verdiysek bugün de 'Suriye ile Irak ve Kudüs'te ne işiniz var?' diyenlere aldırmadan tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Yeni yılı Galata Köprüsü'nde 'Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü ile karşılayan, Gazzeli mazlum ve masumların sesi olan 250 bin kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, bu zor zamanlarda insani değerleri adaleti ve barışı savunan herkesten razı olsun."

"Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik"

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ülkede istişare kültürünün en geniş ve etkin şekilde uygulandığı tek siyasi teşekkül olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir. Ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz." dedi.

1994 yılından itibaren ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadro olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Tüm zorluklara, vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen hamdolsun belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Mahalli idarelerde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız ilhamla ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihlerini nasıl tersine çevirdiysek, ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik."

"İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" yazısını işaret ederek, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, "Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok" diye seslendiği salondan "Evet", "Yola devam" sesleri yükseldi.

''21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz''

Partisinin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdikleri 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletin teveccühüyle iktidara geldiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her anı eser ve hizmet siyasetiyle dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı'yla da Meclis'te çoğunluğu elde ederek, milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milleti mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendilerinin ödemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Öyleyse bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına bilhassa dikkat ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin hizmet belediyeciliğinden uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken il ve ilçelerdeki vatandaşlara bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gençler, fazla zamanımız yok. 31 Mart'a kadar 'Durmak yok yola devam.' diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza 'Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin.' diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz."

''Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceğiz''

15 Ocak Pazartesi günü diğer adaylarını tanıtacakları hem de seçim beyannamelerini açıklayacakları büyük bir tören yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verecekleri bu törenle birlikte artık adaylarıyla, teşkilatlarıyla, üyeleriyle gece gündüz sahada olacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceklerine inandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Türkiye, 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 il ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Yine yaklaşık 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar yaygın bir şekilde, doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Darbelerin ve vesayetin baskısından uzak, tamamen hür iradesiyle şehrinin belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, mahalle ve köy muhtarlarını, kısaca mahalli idarelerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz." dedi.

AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

AK Parti'nin 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı.