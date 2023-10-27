FETRET DÖNEMİ ARAYIŞININ BİR DEVAMI OLARAK!...

1930 yılında, talebe te’min ve tedris ümidiyle, İstanbul yakınlarında, Çatalca’nın Kabakça Köyü yakınlarındaki, Kabakça Tren İstasyonu’nda, Devlet Demiryollarından bir yük vagonu kiralamış, güya, buraya, tren’le, kömür ve saman taşıyacak, buradan civar köylere kömür ve saman satacak. Bunun için dört-beş amele te’min edilir, İstasyon’unun tâlî yolun’da bekletilen saman ve kömür dolu vagon, bu ameleler tarafından sabahları, boşaltılıyor, akşamları tekrar vagona dolduruluyor. Görüntü, sanki hergün buraya bir vagon dolusu kömür ve saman getiriliyor, satılıyor.Gaye, iaşe,ibate ve bütün ihtiyaçları karşılanan ve üstelik herbirine ayrıca yevmiye ödenen bu kimselere, önce Zarûrât-ı Diniyye’lerini ta’lim, ilerleyen zamanda da İslâmî ilim’leri tedris ve tahsil etmeleri... Fakat, bu amelelerden hiçbirisi sebat etmemiş, bir müddet çalışan, bir müddet sonra firar etmiştir.Bu teşebbüs böylece akim kalırken,İstanbul,Sultanhamam esnaf’ından, Konya’lı, Hacı Ömer ile birlikte, Batum Petrolleri Neft Sendikat Şirketi’nin Trakya Gazyağı Anabayiliği alınır. Umulur,ki, bu faaliyyetler dolaysiyle daha çok kitleye ulaşılacak, aralarından, ilim tedris ve tahsiline talipler çıkacaktır. Bu teşebbüs de akîm kalır.

Gayeye’ye vsıl olabilmek için, bütün şartlar elemine edilir, yeni yeni imkânlar araştırılmaya divam olunur.Hacı Bayram Velî’nin, Ankara’da tatbik ettiği, mürîd ve müntesipleri ataletten kurtarmak, bir taraftan irşad ve ihda’larına devam ederken, kendi rızıklarını te’min ve başkalarına da yardımcı olmaları bakımından, doğrudan, zirâî faaliyyetlerde çalıştırarak, üretime katkı vermelerinden ilham ile, Lozan Antlaşması gereği, mübadele sırasında, Trakya’dan Yunanistan göç eden Rum’lardan kalma, geniş bir arazî, İstiklal Savaşı kahramanlarınadn, Deli Halid Paşa’ya tahsis edilmişti. Bu arazi, kiralanır, tarım faaliyyetleri başlatılırsa, çok sayıda çalışan olacağı için, onlardan hiç değilse, bir bölümü, aranan vasıfları taşırlar, ilim tahsiline talip olurlar düşüncesiyle, bu arazî kiralanır. Fakat, Deli Halid Paşa’nın siyâsî rekabet yüzünden, bir sû-İ Kasd sebebiyle, Türk Büyük Millet Meiclisi’nde katl’edilmesi sebeyle bu teşebbüs de akamete uğrar.

Ehemmiyyetle tebârüz ettirmek isterim ki, Süleyman Efendi Hazret’leri bu teşebbüslerin hiç birisini, nafaka ve maîşet kaygusu ile gerçekleştirmemiştir. Süleyman Efendi Hazret’leri, hayatının hiç bir safhasında, kendisini zillete düşürecek,, maişet sıkıntısı çekmemiştir.Medrese tahsili müddetince, varlıklı ailesinin hep malî desteğini görmüştür. Rü’ûs imtihanını kazanıp, Tedris Hey’etinde( Öğretim Azası), müderris olarak, maaş almaya başlamış, Ders-iâm’lık, unvanını aldıktan sonra da, Ders-iâm’lık, istisnâî, bir me’muriyet olduğu için, İrtihal buyurduğu, 16 Eylül 1959 tarihine kadar en yüksek derece’de maaş almaya devam etmiştir. İrtihalinden sonra, Refika-i Muhteremesi, Merhume, Hâce, Hafıza Tunahan Hanımefeindi, vefat ettiği, 06.06. 1965 tarihe kadar, Efendi Hazretlerinden, dul maaşını almıştır.

Bu teşebbüsler etrafında, hakîkî ma’lûmât ve mesûmât’a dayanmayan, hayâlî, hikayeler anlatılmış, yazılmıştır; Ayrancı, Çat Köyü, Soğanlı Yaylasında, Toros’lar üzerinden Mersin’e giderken topu topu 21 gün misafir edilmişken, Süleyman Eendi Hazret’lerinin, Soğanlı Yaylası’nda Mandıra kurduğu, yılarca burada talebe okuttuğu, yüzlerce talebe yetiştirdiği, hikaye edilmiş, anlyatılmış, hurafeleştirilmiş, fakat,Soğanlı Yaylasında Efendi Hazret’lerinden ders okumuş, tek bir talebe gösterilememiştir.

Çatalca, Kabakça Köyü, Kuşkayası, Kuşkayası Mağarası ile alakalı uydurulan hikaye ve hurafeler: Bırakınız, Avam’dan olan genç nesilleri, Hazreti Üstaz’ımızın ilk talebesinden, 1954 Yılının yaz aylarında, İstanbul- Küçükçamlıca, Çilehane’de bizzat Hazreti Üstaz’ımızın okuttuğu en kalabalık Tekâmül Halkasında, Hazreti Üstaz’ımızın Rahle-i Tedrisinde bulunmuş, eli kalem tutan, pekçok te’lif ve tercüme eser’e imza atmış, Merhum, Mehmed Emre Hoca’mız bile katılmıştır. Şöyle ki,” O,bu maksadla 1930 yılında, Çatalca’nın Kabakça Köyü’nde bir çiftlik kiralamış ve devrin ağır şartları karşısında işçi kıyafetiyle çiftliğe gelen bir-kaç talebe’ye ders okutmaya başlamıştır. Peşini bırkmayan takip ve ta’kipçiler sebebiyle, büyük bir fedâkârlıkla yürütülen bu hizmet, 5,6 yıl ancak devam edebilmişti.” ( Hatıralarım Sahife 9)

Başkaca uydurulan hikaye ve hurafeler: Güya, Hazreti Üstaz’ımız, Kabakça Köyü Kuşkayası Mağrasında, 40 talebe’ye ders okutuyormuş, bir Yüzbaşı kumandasındaki Jandarma Müfrezesi, bu Mağraya’yı basmış, Efendi Hazret’lerini ve bütün talebe’yi derdest edip, nezarete almıoşlar. Efendi Hazret’leri, bu Jandarma Yüzbaşısına, “ Komutan Evladım!

” İyi,ki, Cenab-u Hak seni Kupay ( Av Köpeği) olarak yaratmamış, yoksa, dağda, ormanda, tavşan bırakmazdın,” buyurmuş...

İyi de be’ Aziz Kardeşlerim. Kuşkayası Mağrasında ders okuyan bu kırk kişiden hiçbiriside mi sonradan ortaya çıkmadı?

Çatalca’da Tekâmül okuttuğum yıllarda, 1963 yılı sonlarından, 1966 yılı ortalarına kadar, DEVRİN çatalca Müftüsü, Lütfi Davran, ( Lütfi Ağabey’e) sordum. Böyle söyleniyor,Siz, bir Çaetalcalı ve Hazreti Üstaz’ımızın ilk talebe ve müntesiuplerindn birisi olarak, Kuşkayası Mağrasında okuyan birisini tanıdınız mı veya duydunuz mu? Diye sordum. Duymadım, tanımadım, bilmiyorum,” dedi.

Kabakça Köyü’ne gittim, Köy kahvehanesinde, 1930’lu yılları çok iyi hatırlayan, köyün en yaşlıları amcalarla görüştüm. Söyledikleri, mahallî şive ile, “ Abe yav, sen, samancı- kömürcü Oca’dan bahsediyorsun,” dediler.Gördükleri, bildikleri, sadece, Kabakça Tren İbstasyonundaki boşaltılan,doldurulan Yük Vagonu.. Onun dışında, ne Kuşkayasından, ne mağradan bahsettiler.

Yine, Mehmed Emre Merhum: “ O, kalıcı ve devamlı olarak ders okutmanın yollarını aramaktaydı. Bu maksadla Adapazarı’nda, bir kiremit fabrikası satın alıyor ve çalışmak için fabrika’ya gelecek işçilerin arasına karışmış ve çamurlu elbise giyerek içeri girmiş bir-kaç talebe’ye, fabrika’nın müsaid bir yerinde ders okutma imkanı arıyor. Bulduğu her fırsattan faydalanmaya çalışıyordu. Esefle ifade edelim ki, bu teşebbüs de devamlı bir hizmete imkân vermemiş ve fabrikayı satmak zorunda kalmıştır.” ( Hatıralarım. Sahife 9)..

Merhum, Mehmed Emre Hoca’mız gibi, akıllı, Zeki, Müdebbir, bir zata hiç yakışmayan, sathî,hilâf-i Hakîkat bir yazı. Keşki, biraz tahkik ve tedkik’den sonra böyle bir yazı’yı kaleme alsaydı.

Sakarya Adapazarı’ndaki Kiremit Fabrikası,” Güneş Kiremit ve Toprak Ma’mulleri Fabrikasıdır. Türkiye’de bir ilk olarak, Marsilya Tipi yassı,düz kiremit üretmek üzere, Merhum, Beyağabey, Kemal Kacar’ın Merhum, Pederleri Halil Kacar tarafından kurulmuştur.Bu Fabrika’dan önce Türkiye’de, Oluk Tipi Kiremit üretiliyor, Marsilya Tipi Yassı, düz kiuremit, döviz ödenerek, İspanya- Marsiilya’dan ithal ediliyordu.Dolaysiyle, Hazreti Üstaz’ımızın, Sakarya Adapazarı’nda, fabrika satın aldığı, burada çamurlu elbiseli talebeye ders okuttuğu, doğru değildir, hayal mahsulüdür,hurafedir.

Bir başka yalan, anlatılan hikaye ve hurafe: “ Güya, Hazreti Üstaz’ımız, Sivas’ta, Sivas Tren Gar’ının yakınlarında, Devlet Demiryollarından bir yük Vagonu kiralamış, bu vagonda, 40 talebe’ye ders okutmuş. Öyle anlatılıyor,ki. devrin Sivas Valisi, Sivas Gar müdürü, bu durumu bildikleri halde göz yumdukları, müsamaha ettikleri için, İstanbul’a geldiklerinde, Hazreti Üstaz’ımızın kendilerine iltifatlarda bulunduğunu bile hikaye ediyorlar.Akıl her şey değildir, ama, Akıl, ilmin sebeblerinden birisdir. Akıl var, iz’an var, şuur var! Kırk kişi bir yük vagonunda,yazı var, kışı var. Kırk kişi bir yük vagonunda, nasıl barındılar, ne yediler, ne içtiler, daha da önemlisi, nasıl nefes alabildiler. Külliyen yalandır, uydurmadır.Bırakınız, vagon kiralamayı, ders okutmayı, Hazreti Üstaz’ımız, hayatında hiç Sivas’a gitmemiştir...