FETRET  DÖNEMİ  ARAYIŞININ  BİR  DEVAMI  OLARAK!...

1930  yılında,   talebe   te’min   ve   tedris  ümidiyle, İstanbul  yakınlarında, Çatalca’nın  Kabakça  Köyü  yakınlarındaki,  Kabakça   Tren   İstasyonu’nda,  Devlet Demiryollarından   bir  yük  vagonu  kiralamış, güya,  buraya,  tren’le,  kömür  ve  saman  taşıyacak, buradan  civar  köylere  kömür  ve  saman  satacak. Bunun  için  dört-beş  amele  te’min  edilir, İstasyon’unun  tâlî  yolun’da  bekletilen  saman  ve  kömür  dolu  vagon, bu  ameleler  tarafından  sabahları, boşaltılıyor,  akşamları  tekrar  vagona  dolduruluyor. Görüntü,  sanki  hergün  buraya  bir  vagon  dolusu  kömür  ve  saman  getiriliyor,  satılıyor.Gaye,  iaşe,ibate  ve  bütün  ihtiyaçları  karşılanan  ve  üstelik  herbirine  ayrıca  yevmiye  ödenen  bu  kimselere, önce  Zarûrât-ı  Diniyye’lerini  ta’lim,  ilerleyen  zamanda  da  İslâmî   ilim’leri  tedris  ve  tahsil  etmeleri... Fakat,  bu  amelelerden  hiçbirisi  sebat  etmemiş, bir  müddet  çalışan,  bir  müddet  sonra  firar  etmiştir.Bu  teşebbüs  böylece  akim  kalırken,İstanbul,Sultanhamam  esnaf’ından, Konya’lı, Hacı  Ömer  ile  birlikte, Batum  Petrolleri  Neft  Sendikat  Şirketi’nin  Trakya  Gazyağı  Anabayiliği  alınır. Umulur,ki,  bu  faaliyyetler  dolaysiyle  daha  çok  kitleye  ulaşılacak,  aralarından, ilim  tedris  ve  tahsiline  talipler  çıkacaktır. Bu  teşebbüs  de  akîm  kalır.

Gayeye’ye  vsıl  olabilmek  için, bütün  şartlar  elemine  edilir,  yeni  yeni  imkânlar  araştırılmaya  divam  olunur.Hacı  Bayram  Velî’nin, Ankara’da  tatbik  ettiği, mürîd  ve  müntesipleri ataletten  kurtarmak,  bir   taraftan   irşad   ve   ihda’larına   devam   ederken, kendi  rızıklarını  te’min  ve  başkalarına  da  yardımcı  olmaları  bakımından,  doğrudan,  zirâî  faaliyyetlerde  çalıştırarak, üretime  katkı  vermelerinden  ilham  ile, Lozan  Antlaşması  gereği, mübadele  sırasında, Trakya’dan  Yunanistan  göç  eden  Rum’lardan  kalma,   geniş  bir  arazî,  İstiklal  Savaşı  kahramanlarınadn,  Deli  Halid  Paşa’ya  tahsis  edilmişti. Bu  arazi,  kiralanır, tarım  faaliyyetleri  başlatılırsa,  çok  sayıda  çalışan  olacağı  için,  onlardan  hiç  değilse,   bir  bölümü,  aranan  vasıfları  taşırlar, ilim  tahsiline  talip  olurlar  düşüncesiyle,  bu  arazî  kiralanır. Fakat,  Deli  Halid  Paşa’nın  siyâsî   rekabet  yüzünden,  bir  sû-İ  Kasd  sebebiyle,  Türk   Büyük  Millet  Meiclisi’nde   katl’edilmesi   sebeyle   bu  teşebbüs  de  akamete  uğrar.

Ehemmiyyetle  tebârüz  ettirmek  isterim  ki, Süleyman  Efendi  Hazret’leri  bu  teşebbüslerin  hiç  birisini, nafaka  ve  maîşet  kaygusu  ile  gerçekleştirmemiştir.  Süleyman  Efendi  Hazret’leri,  hayatının  hiç  bir  safhasında,  kendisini  zillete  düşürecek,,  maişet  sıkıntısı  çekmemiştir.Medrese  tahsili  müddetince, varlıklı  ailesinin  hep  malî  desteğini  görmüştür. Rü’ûs  imtihanını  kazanıp, Tedris Hey’etinde( Öğretim  Azası),  müderris  olarak,   maaş  almaya  başlamış, Ders-iâm’lık,  unvanını                         aldıktan  sonra  da, Ders-iâm’lık,   istisnâî,   bir  me’muriyet  olduğu  için, İrtihal  buyurduğu, 16  Eylül  1959  tarihine  kadar  en  yüksek  derece’de   maaş  almaya  devam  etmiştir. İrtihalinden  sonra, Refika-i  Muhteremesi,  Merhume,  Hâce, Hafıza  Tunahan  Hanımefeindi, vefat  ettiği, 06.06. 1965  tarihe  kadar,  Efendi   Hazretlerinden,   dul  maaşını   almıştır.

Bu  teşebbüsler  etrafında, hakîkî  ma’lûmât  ve  mesûmât’a  dayanmayan,  hayâlî, hikayeler  anlatılmış,  yazılmıştır; Ayrancı, Çat  Köyü,  Soğanlı  Yaylasında, Toros’lar  üzerinden Mersin’e giderken  topu  topu  21  gün  misafir  edilmişken, Süleyman  Eendi  Hazret’lerinin,  Soğanlı  Yaylası’nda  Mandıra  kurduğu,  yılarca  burada  talebe  okuttuğu,  yüzlerce  talebe  yetiştirdiği,  hikaye  edilmiş,  anlyatılmış,  hurafeleştirilmiş, fakat,Soğanlı  Yaylasında  Efendi  Hazret’lerinden  ders  okumuş,  tek bir  talebe  gösterilememiştir.

Çatalca, Kabakça  Köyü, Kuşkayası, Kuşkayası  Mağarası ile  alakalı  uydurulan hikaye  ve hurafeler: Bırakınız, Avam’dan  olan  genç  nesilleri, Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebesinden, 1954  Yılının  yaz  aylarında, İstanbul- Küçükçamlıca, Çilehane’de  bizzat  Hazreti  Üstaz’ımızın  okuttuğu  en  kalabalık  Tekâmül  Halkasında, Hazreti  Üstaz’ımızın  Rahle-i  Tedrisinde  bulunmuş,  eli  kalem  tutan,  pekçok  te’lif  ve  tercüme  eser’e  imza  atmış, Merhum, Mehmed  Emre  Hoca’mız  bile  katılmıştır. Şöyle ki,” O,bu  maksadla 1930  yılında, Çatalca’nın  Kabakça  Köyü’nde  bir  çiftlik  kiralamış  ve  devrin  ağır  şartları  karşısında  işçi  kıyafetiyle  çiftliğe  gelen  bir-kaç  talebe’ye  ders  okutmaya  başlamıştır.  Peşini  bırkmayan  takip  ve ta’kipçiler  sebebiyle,  büyük  bir  fedâkârlıkla  yürütülen  bu  hizmet, 5,6   yıl  ancak  devam  edebilmişti.” ( Hatıralarım Sahife 9)

Başkaca  uydurulan  hikaye  ve  hurafeler: Güya,  Hazreti  Üstaz’ımız, Kabakça  Köyü  Kuşkayası  Mağrasında,  40   talebe’ye   ders  okutuyormuş, bir  Yüzbaşı  kumandasındaki  Jandarma  Müfrezesi, bu  Mağraya’yı  basmış,  Efendi  Hazret’lerini  ve  bütün  talebe’yi  derdest  edip, nezarete  almıoşlar.  Efendi  Hazret’leri, bu  Jandarma  Yüzbaşısına,   “ Komutan  Evladım!

” İyi,ki, Cenab-u  Hak  seni  Kupay ( Av  Köpeği)  olarak  yaratmamış, yoksa,  dağda,  ormanda,  tavşan  bırakmazdın,” buyurmuş...

İyi  de  be’ Aziz  Kardeşlerim. Kuşkayası  Mağrasında  ders  okuyan  bu  kırk  kişiden  hiçbiriside  mi  sonradan  ortaya  çıkmadı?

Çatalca’da  Tekâmül okuttuğum  yıllarda, 1963 yılı  sonlarından, 1966  yılı  ortalarına  kadar, DEVRİN  çatalca  Müftüsü, Lütfi Davran, (  Lütfi  Ağabey’e)  sordum. Böyle  söyleniyor,Siz,  bir  Çaetalcalı  ve  Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebe  ve  müntesiuplerindn  birisi  olarak, Kuşkayası  Mağrasında  okuyan  birisini  tanıdınız mı  veya  duydunuz mu? Diye  sordum. Duymadım,  tanımadım,  bilmiyorum,”  dedi.

Kabakça  Köyü’ne  gittim, Köy  kahvehanesinde, 1930’lu  yılları  çok  iyi  hatırlayan, köyün  en  yaşlıları  amcalarla  görüştüm. Söyledikleri, mahallî  şive  ile, “ Abe yav, sen, samancı- kömürcü  Oca’dan  bahsediyorsun,” dediler.Gördükleri,  bildikleri, sadece, Kabakça  Tren  İbstasyonundaki  boşaltılan,doldurulan  Yük  Vagonu.. Onun  dışında, ne  Kuşkayasından, ne  mağradan  bahsettiler.

Yine,  Mehmed  Emre  Merhum:  “ O, kalıcı  ve  devamlı  olarak  ders  okutmanın  yollarını  aramaktaydı.  Bu   maksadla   Adapazarı’nda, bir  kiremit  fabrikası  satın  alıyor ve  çalışmak  için  fabrika’ya  gelecek  işçilerin  arasına  karışmış  ve  çamurlu  elbise  giyerek  içeri  girmiş  bir-kaç   talebe’ye,  fabrika’nın  müsaid  bir  yerinde  ders  okutma  imkanı  arıyor. Bulduğu  her  fırsattan  faydalanmaya  çalışıyordu.  Esefle  ifade  edelim  ki, bu  teşebbüs  de  devamlı  bir  hizmete  imkân  vermemiş  ve  fabrikayı  satmak  zorunda  kalmıştır.” ( Hatıralarım. Sahife  9)..   

Merhum, Mehmed  Emre  Hoca’mız  gibi, akıllı, Zeki,  Müdebbir,  bir  zata hiç  yakışmayan,  sathî,hilâf-i  Hakîkat  bir  yazı.  Keşki, biraz  tahkik  ve  tedkik’den  sonra  böyle  bir  yazı’yı  kaleme  alsaydı.

Sakarya  Adapazarı’ndaki  Kiremit  Fabrikası,” Güneş  Kiremit  ve  Toprak  Ma’mulleri  Fabrikasıdır. Türkiye’de bir  ilk  olarak, Marsilya  Tipi  yassı,düz  kiremit  üretmek  üzere, Merhum,  Beyağabey,  Kemal  Kacar’ın  Merhum,  Pederleri  Halil  Kacar  tarafından  kurulmuştur.Bu  Fabrika’dan  önce  Türkiye’de,  Oluk  Tipi  Kiremit  üretiliyor, Marsilya  Tipi Yassı,  düz  kiuremit,  döviz  ödenerek, İspanya- Marsiilya’dan  ithal  ediliyordu.Dolaysiyle,  Hazreti  Üstaz’ımızın, Sakarya    Adapazarı’nda,  fabrika  satın  aldığı, burada  çamurlu  elbiseli  talebeye  ders  okuttuğu,  doğru  değildir,  hayal  mahsulüdür,hurafedir.

Bir  başka  yalan,  anlatılan  hikaye  ve  hurafe: “  Güya,  Hazreti  Üstaz’ımız, Sivas’ta, Sivas  Tren  Gar’ının  yakınlarında,  Devlet  Demiryollarından  bir  yük  Vagonu  kiralamış, bu   vagonda,  40  talebe’ye  ders  okutmuş. Öyle  anlatılıyor,ki.  devrin   Sivas Valisi, Sivas  Gar  müdürü, bu  durumu  bildikleri  halde  göz  yumdukları,  müsamaha  ettikleri  için, İstanbul’a  geldiklerinde,  Hazreti  Üstaz’ımızın  kendilerine  iltifatlarda  bulunduğunu  bile  hikaye  ediyorlar.Akıl  her  şey  değildir,  ama, Akıl, ilmin  sebeblerinden  birisdir. Akıl  var,  iz’an  var,  şuur  var! Kırk  kişi bir  yük  vagonunda,yazı  var,  kışı  var. Kırk  kişi  bir  yük  vagonunda, nasıl  barındılar,  ne  yediler,  ne  içtiler, daha  da  önemlisi,  nasıl nefes  alabildiler. Külliyen yalandır,  uydurmadır.Bırakınız,  vagon  kiralamayı,  ders  okutmayı,  Hazreti  Üstaz’ımız,  hayatında  hiç  Sivas’a  gitmemiştir...