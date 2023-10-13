HAKÎKATLER    ORTADAYKEN,  BİD’AT  VE   HURAFE’LERE   NE  LÜZUM?!...

G eçüiğimiz 16  Eylül  2023 tarihi,  Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Medâr  Mürşid, Müceddid,   Süleyman  Hilmi  Silistrevî,  EL-  Ma’ruf, bi’ Tunahanı,(k.s.)  Efendie  Hazret’lerinin  ebediyyete  intikalinin,  İrtihali’nin 64.  Sene-i  Devriyesiydi.Bu  münasebet’le, Televizyon  kanallarında,  ba’zı , matbu’  neşriyat  vasıtalarında,  hele  hele, Sosyal  Medya  denilen  İnternet  vasatında  mebzûlen , söyleşiler   yapıldı, neşriyat  yapıldı.

Klevye’yi  önüne  koyan,  kalemini,  akılla  Cep  Telefonu’nu  eline alan,  herkes,  bildiği,  bilmediği,başkalarından  duyduğu,  ya  da daha  önceki  yıllarda  gazete  ve   dergilerde,   yayınlanan  yazılardan,  iktibaslar  yaparak,  yanlarına  da  mebzûlen, tasavvufî  bid’at  ve  hurafe  ilave  ederek,  ahkâm  kestiler.

Hani, hep  söylenir  ya, “ Şeytan  taşlamaktan  ibadete  vakit  bulamıyoruz,” tahrir  Hayatımızın  büyük  bir  kısmını  ma’alesef, sünnetleri  ortadan  kaldıran,  Şer’î  bid’atler,  Zikr-i  Hafî,  Tarîkat-i  Nakşibendiyye-i  aliyye’yi  dümura-fesada    uğratacak,  tasavvufî,  bida’tler ve  hurafe’lerle  mücadele  ile  geçmiştir.   

Bir  Televizyon  Kanalı,  üçgün   öncesindien, sık sık, anons  yaparak, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  ebediyyete  intikal  Buyurmasının  64.  Sene-yi  devriyesiende,  önemli  bir  şahsiyyetle  birlikte,  Süleyman  Efendi  Hazret’lerieni  yâd  edeceklerini  duyurdu.Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talabe  ve  müntesip  ve  ehibba’sından  ba’zıları  verilen  saatte,  büyük  bir  merak  ile  program  saatini  beklediler. Program’ın  misafiri, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  ahfadından değil, ilk  talebe  ve  müntesiplerinden  değil,  bırakınız,  ilk  taülebe  ve  müntesibi  olmayı, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  medrese’lerinde  birgün  bile  talebe  olmamış, ayrı  disiplinlerden  gelmiş,  belki  merak  salmış, yazılanları  okumuş,  söyleneleri  dinlemiş, Süleyman  Efendi  Hazret’leri  hakkında  afâkî,  ma’lumata  sahip  birisi, böylesine  bir  da’vet  aldığında,2 Benim  Süleyman  Efendi  Hazretleri  hakkındaki  bilgilerim  sathî, duyumlara  müsnenid, derinlemesine  ma’lumata  sahip  değilim. Bu hususta,  lüzum  duyulan  ehliyet  ve  liyakata  sahip  değilim, bu  hususta  derinlemesine  görgüsü,bilgisi  olan  birisini  da’vet  etmeniz, uygun  olur,” demesi  gerekirken, da’vete  icabet  ediyor.

Program  başlıyor,  Program   moderatör’ü, Türk  Basınında, Türk  Televizyonlarında  ilk  def’a  olarak  biz  yayınlıyoruz,”  diye  söze  başlıyor:   “Dakika  bir,  gol  bir,” Arkadaşlarımız, Karaman’a  bağlı, Ayrancı Müftülüğü’nün  sitesinden  aldıkları  bir  resmi  ekranlara  getirsinler,”  diyor.Ekranlara  bir  resim  aksettieriliyor,  resim, sonradan  montajla  birleştirlimiş  iki  kişinin resmidir,  sağ  taraftaki, resim, Sarıklı, Süleyman  Efendi’nin  resmidir,  sol  tarafta  ise  başında  Fötr  Şapka  olan  bir  başka  şahsa  aid  resimdir.İlk  bakışta  anlaşılmasına rağmen, her  nedense,  Moderatör, Türk  Televizyonlaürında  ilk  def’a  olarak  Süleyman  Efendi  Hazret’lerini  başında  Fötr  Şapka  olduğu  halde  resmini  yayınlıyoruz,” anonsunu  yaparken,  misafir, çok  bilmiş,  ma’lumatfüruş  kişi,  herhangi  bir  reaksiyon  göstermiyor,  şaşkınla  fotografı   seyircilerle  beraber  seyr’ed

İşin  aslı, Hazreti  Üstaz’ımız, Medreseler  kapatılmış,  medrese’lerin, 03  Mart  1924  tarihinde,  Tevhid-i  Tedrisat  Kanunu  ile  kapatılmasından  sonra, açık  bırakılan,”  Medresetü’l-eimme  ve’l-Huteba’ ( bugünkü  karşılığı, (İmam-Htip Okulu)  da, Türk  Dili  Müderrisi  olduğu  için, altı  ay  kadar,  son   sınıflarda   olanların   imtihan   ve   me’zuniyyetlerinin   tamallanması,  bu  medrese’de  tedris  buyurduktan  sonra, Dersiamlık  sıfat  ve  unvanı  üzerinde  bakî   kalmak  şartıylya,  “ Medresetü’l-eimme  ve’l- Huteba  Medresesi  müderrisliğinden  istifa  ederek  ayrılmıştı.Tam  bir  ta’kip  altındayıdı,  bir  çıkış  yolu  bulmak  için  arayış  içerisindeydi.Devrin  Mersin  Müftüsü,  Abdullah  Efendi, Medrese  arkadaşı, Gayret-i  Diniyyesi  yüksek  bir  zat  idi. Bir  şekilde  ona  ulaşıp  istişarelerde  bulunmak, imkanlar  nisbetinde Toros  Yaylalarınhda  talebe  okutuabilmek,  en  azından, Göçebe  yörük  ve  aşiretlerin  çocuklarına,  asgarî  Zarûrât-ı  Diniyyelerini  ta’lim  için,  yollara  revan  oldu.Yıl, 1927  o  yıllarda, Mersin’e  Karayoluyla  ulaşmak  mümkün  değil,ancak  haftalar  süren Deniz  ve Demir  yolu  ile  ulaşılabilinirdi  ki,zâten, yakın  ta’kip  olduğu  için  alıp-verdiği  nefesleri  bile  tespit  ediliyor, ona  selam  verenler  veya  onun  selam  veardiği herkes  sorgu-suale  tabi  tutuluyurdu.Böyle  olunca  da  Deniz  veya  Demiryoluya  gidemezdi. Tavsiye  üzerine,Toros  Yaylalarını  aşarak,  Mersine  Ulaşmak  için, o  yıllarda, Konya-  Ereğli’sine  bağlı  bir  kasaba  olan, Ayrancı’ya  gidilir.( Ayrancı,  halen, Konya’dan  ayrılıp, 1989  yılında  il  yapılan  Karaman’ın  ilçesi’dir.) Ayrancı’ya  bağlı,  Toros’ların  zirvelerindeki  Soğanlı  yaylasındaki,   Göçebe  Yörük  Obalarını,  aşiretlerin  süt ve  peynirlerini  mübaya’a,  daha  iyi  değerlendirilmesi   için, Mandıra  kurma  teşebbüsü  süsü  verilmiş  bir  seyahat.

İlk  önce, Çat  Köyü’nde,  Dedehoca   Lakaplı,  zatın  evinde  bir-kaç  gün  misafir  edilir. Daha  sonra, Dudak  Aşireti  Reisi  Mehmed  Ağa’nın  Oabası’na  gğeçilir. Buralarda,  takriben  25  gün  kadar  kalınır,  bu  müddet  zarfında,  Yörük  Oba’larının  ve  aşiretlerin  çocuklarına,  gece-gündüz  demeden,  24  ssat  esasıyla Zarûrat-ı  Diniyye’lerini  öğretir.

Dudak  Aşireti  Reisi’nin  tahsis  ettiği,  atlar  ve  yük  katırlarıyla, Dudak  Aşireti  Mensubu,  bir  refakatçı’nın   eşliğinde, Toros’ları  aşılır,  Medrese’den  arkadaşı  ve  gayret-i  Diniyye  sahibi  bir  zat  olan, Mersin  Müftüsü, Abdullah  Efendi  ile  buluşulur.

Televizyon  kanalında  gösterilen, Fötr  Şapkalı, resim, Ayrancı, Çat  Köyü’nden, Dedehoca’nın  resmidir. Yıllar  sonra,  Dedehoca’nın oğlu, Mehmed  Köşker,   bir  şekilde  elde  ettiği, Hazreti  Üstazımıza  aid, Sarıklı,  Resmiyle, babası, Dedehoca’ya  aid  Fötr  Şapkalı  resmini, Fotomontaj  olarak  birliştirmiş,  çerçeveletip  evnin  salonuna  asmıştır. Dedehoca’nın  torunu, Mehmed  Köşker’in  oğlu,  Habib  Köşker  de  bunu  te’yid  etmiş, Fötr  Şapkalı  Resmin,  dedesi,  Dedehoca’ya aid  olduğunu  söylemiştir.

Böylece,  vazi’yyet  vuzuha  kavuşmuş, nitekim, Televizyon  Kanalı  da  birinci  yayındaki  vahîm  hatasını  telafî   etmiş,  geniş,  mufassal  bir  tavzihde  bulunmuştur. Ama, ilk  yayını  ta’kip  edip,  ikinci  yayıhndan  haberdar  olmayanların  zihinleri  bulanmış, “Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  bile,her  ne  saikle  olursa  olsun,  Şapka  takma  mecburiyeti  altında  kaldığı  zehabı  verilmiştir.

Hata’dan  dönmek  fazilettir, ama  asl  olan iyi  araştırıp- soruşturup  bu  hata’ya  düşmemektir.Tetik  çekilmiş,  mermi  hedefini  vurmuş,  ciddî    tahribat  husule  gelmiş,  bundan  sonra,  özür,tashih  niye  yarar? “ Ba’de,  Harâbi’l- Basra!...