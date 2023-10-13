HAKÎKATLER ORTADAYKEN, BİD’AT VE HURAFE’LERE NE LÜZUM?!...

G eçüiğimiz 16 Eylül 2023 tarihi, Sahibizaman, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid, Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî, EL- Ma’ruf, bi’ Tunahanı,(k.s.) Efendie Hazret’lerinin ebediyyete intikalinin, İrtihali’nin 64. Sene-i Devriyesiydi.Bu münasebet’le, Televizyon kanallarında, ba’zı , matbu’ neşriyat vasıtalarında, hele hele, Sosyal Medya denilen İnternet vasatında mebzûlen , söyleşiler yapıldı, neşriyat yapıldı.

Klevye’yi önüne koyan, kalemini, akılla Cep Telefonu’nu eline alan, herkes, bildiği, bilmediği,başkalarından duyduğu, ya da daha önceki yıllarda gazete ve dergilerde, yayınlanan yazılardan, iktibaslar yaparak, yanlarına da mebzûlen, tasavvufî bid’at ve hurafe ilave ederek, ahkâm kestiler.

Hani, hep söylenir ya, “ Şeytan taşlamaktan ibadete vakit bulamıyoruz,” tahrir Hayatımızın büyük bir kısmını ma’alesef, sünnetleri ortadan kaldıran, Şer’î bid’atler, Zikr-i Hafî, Tarîkat-i Nakşibendiyye-i aliyye’yi dümura-fesada uğratacak, tasavvufî, bida’tler ve hurafe’lerle mücadele ile geçmiştir.

Bir Televizyon Kanalı, üçgün öncesindien, sık sık, anons yaparak, Süleyman Efendi Hazret’lerinin ebediyyete intikal Buyurmasının 64. Sene-yi devriyesiende, önemli bir şahsiyyetle birlikte, Süleyman Efendi Hazret’lerieni yâd edeceklerini duyurdu.Süleyman Efendi Hazret’lerinin talabe ve müntesip ve ehibba’sından ba’zıları verilen saatte, büyük bir merak ile program saatini beklediler. Program’ın misafiri, Süleyman Efendi Hazret’lerinin ahfadından değil, ilk talebe ve müntesiplerinden değil, bırakınız, ilk taülebe ve müntesibi olmayı, Süleyman Efendi Hazret’lerinin medrese’lerinde birgün bile talebe olmamış, ayrı disiplinlerden gelmiş, belki merak salmış, yazılanları okumuş, söyleneleri dinlemiş, Süleyman Efendi Hazret’leri hakkında afâkî, ma’lumata sahip birisi, böylesine bir da’vet aldığında,2 Benim Süleyman Efendi Hazretleri hakkındaki bilgilerim sathî, duyumlara müsnenid, derinlemesine ma’lumata sahip değilim. Bu hususta, lüzum duyulan ehliyet ve liyakata sahip değilim, bu hususta derinlemesine görgüsü,bilgisi olan birisini da’vet etmeniz, uygun olur,” demesi gerekirken, da’vete icabet ediyor.

Program başlıyor, Program moderatör’ü, Türk Basınında, Türk Televizyonlarında ilk def’a olarak biz yayınlıyoruz,” diye söze başlıyor: “Dakika bir, gol bir,” Arkadaşlarımız, Karaman’a bağlı, Ayrancı Müftülüğü’nün sitesinden aldıkları bir resmi ekranlara getirsinler,” diyor.Ekranlara bir resim aksettieriliyor, resim, sonradan montajla birleştirlimiş iki kişinin resmidir, sağ taraftaki, resim, Sarıklı, Süleyman Efendi’nin resmidir, sol tarafta ise başında Fötr Şapka olan bir başka şahsa aid resimdir.İlk bakışta anlaşılmasına rağmen, her nedense, Moderatör, Türk Televizyonlaürında ilk def’a olarak Süleyman Efendi Hazret’lerini başında Fötr Şapka olduğu halde resmini yayınlıyoruz,” anonsunu yaparken, misafir, çok bilmiş, ma’lumatfüruş kişi, herhangi bir reaksiyon göstermiyor, şaşkınla fotografı seyircilerle beraber seyr’ed

İşin aslı, Hazreti Üstaz’ımız, Medreseler kapatılmış, medrese’lerin, 03 Mart 1924 tarihinde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılmasından sonra, açık bırakılan,” Medresetü’l-eimme ve’l-Huteba’ ( bugünkü karşılığı, (İmam-Htip Okulu) da, Türk Dili Müderrisi olduğu için, altı ay kadar, son sınıflarda olanların imtihan ve me’zuniyyetlerinin tamallanması, bu medrese’de tedris buyurduktan sonra, Dersiamlık sıfat ve unvanı üzerinde bakî kalmak şartıylya, “ Medresetü’l-eimme ve’l- Huteba Medresesi müderrisliğinden istifa ederek ayrılmıştı.Tam bir ta’kip altındayıdı, bir çıkış yolu bulmak için arayış içerisindeydi.Devrin Mersin Müftüsü, Abdullah Efendi, Medrese arkadaşı, Gayret-i Diniyyesi yüksek bir zat idi. Bir şekilde ona ulaşıp istişarelerde bulunmak, imkanlar nisbetinde Toros Yaylalarınhda talebe okutuabilmek, en azından, Göçebe yörük ve aşiretlerin çocuklarına, asgarî Zarûrât-ı Diniyyelerini ta’lim için, yollara revan oldu.Yıl, 1927 o yıllarda, Mersin’e Karayoluyla ulaşmak mümkün değil,ancak haftalar süren Deniz ve Demir yolu ile ulaşılabilinirdi ki,zâten, yakın ta’kip olduğu için alıp-verdiği nefesleri bile tespit ediliyor, ona selam verenler veya onun selam veardiği herkes sorgu-suale tabi tutuluyurdu.Böyle olunca da Deniz veya Demiryoluya gidemezdi. Tavsiye üzerine,Toros Yaylalarını aşarak, Mersine Ulaşmak için, o yıllarda, Konya- Ereğli’sine bağlı bir kasaba olan, Ayrancı’ya gidilir.( Ayrancı, halen, Konya’dan ayrılıp, 1989 yılında il yapılan Karaman’ın ilçesi’dir.) Ayrancı’ya bağlı, Toros’ların zirvelerindeki Soğanlı yaylasındaki, Göçebe Yörük Obalarını, aşiretlerin süt ve peynirlerini mübaya’a, daha iyi değerlendirilmesi için, Mandıra kurma teşebbüsü süsü verilmiş bir seyahat.

İlk önce, Çat Köyü’nde, Dedehoca Lakaplı, zatın evinde bir-kaç gün misafir edilir. Daha sonra, Dudak Aşireti Reisi Mehmed Ağa’nın Oabası’na gğeçilir. Buralarda, takriben 25 gün kadar kalınır, bu müddet zarfında, Yörük Oba’larının ve aşiretlerin çocuklarına, gece-gündüz demeden, 24 ssat esasıyla Zarûrat-ı Diniyye’lerini öğretir.

Dudak Aşireti Reisi’nin tahsis ettiği, atlar ve yük katırlarıyla, Dudak Aşireti Mensubu, bir refakatçı’nın eşliğinde, Toros’ları aşılır, Medrese’den arkadaşı ve gayret-i Diniyye sahibi bir zat olan, Mersin Müftüsü, Abdullah Efendi ile buluşulur.

Televizyon kanalında gösterilen, Fötr Şapkalı, resim, Ayrancı, Çat Köyü’nden, Dedehoca’nın resmidir. Yıllar sonra, Dedehoca’nın oğlu, Mehmed Köşker, bir şekilde elde ettiği, Hazreti Üstazımıza aid, Sarıklı, Resmiyle, babası, Dedehoca’ya aid Fötr Şapkalı resmini, Fotomontaj olarak birliştirmiş, çerçeveletip evnin salonuna asmıştır. Dedehoca’nın torunu, Mehmed Köşker’in oğlu, Habib Köşker de bunu te’yid etmiş, Fötr Şapkalı Resmin, dedesi, Dedehoca’ya aid olduğunu söylemiştir.

Böylece, vazi’yyet vuzuha kavuşmuş, nitekim, Televizyon Kanalı da birinci yayındaki vahîm hatasını telafî etmiş, geniş, mufassal bir tavzihde bulunmuştur. Ama, ilk yayını ta’kip edip, ikinci yayıhndan haberdar olmayanların zihinleri bulanmış, “Süleyman Efendi Hazret’lerinin bile,her ne saikle olursa olsun, Şapka takma mecburiyeti altında kaldığı zehabı verilmiştir.

Hata’dan dönmek fazilettir, ama asl olan iyi araştırıp- soruşturup bu hata’ya düşmemektir.Tetik çekilmiş, mermi hedefini vurmuş, ciddî tahribat husule gelmiş, bundan sonra, özür,tashih niye yarar? “ Ba’de, Harâbi’l- Basra!...