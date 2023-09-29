"SÜLEYMANCI’LIK- SÜLEYMANLI!..."

Süleyman Efendi Hazret’leri’nin talebe’sinin, Diyanet İşleri Reisliği’ndeki hakimiyyeti’nin kırılması için çıkarılan, 633 Sayılı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanu’nun, mer’iyyete alınmasına rağmen, İmam Hatip Nesli’nin, Diyanet İşleri Başmanlığı’ndaki vazifelere, rağbet etmemeleri üzerine,bu kanu’nun mer’iyyete alındığı, 22 Haziran 1965 tarihinden sonra, 1977 yılına kadar, Süleyman Efendi Hazret’lerinin kurs’larında yetişen, 14 bin kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan imtihanları kazanarak, vekil imam olarak ta’yin edildiler.24 Mart 1977 tarih ve 2088 sayılı kanunla, yeter sayıda İmam- Hatip Lisesi me’zun talip olmadığı için liyakatk ve ehliyetleri, imtihanlar neticesinde sabit olan, 14 bin ilkokul me’zunu imam-Hatip asalete geçirilmiştir.

İlim, irfan ve ahlâk cihetinden, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesipleriyle müsabaka edemeyenler, bilhassa, İmam- Hatip Nes linden ba’zı Diyanet Mensupları, yalan, iftira ve buhtanlara teşebbüs ettiler. Sonradan anlaşıldığı üzere,Devrin Başvekili, Süleyman Demirel ve Kardeşi, Ali Demirel’in desteğiyle, tahsili, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki hizmet müddeti bakımından, liyakat ve ehliyyetinin olmlaması yanında Yüksek Dinî bir okuldan, İlhiyat Fakültesi veya, Yüksek İslâm Enstitü’sünden me’zun olması gerekirken, Tapu- Kadestro Meslek Okulundan terk birisin, Yaşar Tunagür’ü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na getirdiler.. O tarih’lerde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı vekâleten, Bizim, “Hımbıl Lütfi,” dediğimiz, “ Karınca ezmez Şevki,” Lütfi Doğan tedvir ediyordu. Ama, bütün ta’yin ve nakillerde, yeni personel alımında, Fetö’nün has adamlarından, Yaşar Tunagür, tek salahiyyetliydi.Ta’yin,nakil, mûciblerinde ve diğer yazışmalarda, nihâî, imza, Lütfi Doğan’a aid olduğu için, etrafına, Diyanet’in tek hakimi olduğu göstermek için, bürokratik teâmül ve edebe göre, Evrak-i Müsbite’yi, makama arz’etmesi gerekirken, Diyanette çalışanların tamamının duyabileceği bir ses tonuyla, “ Lütfiiiii! İmzalancaka evrak var, gelip imzalar mısın?!.. diye bağırıyordu.

Ehliyetsiz, liyakatsız, F.E.T.Ö’ cü, Yaşar Tunagür, Diyanet İşleri Başkanı vekili, Lütfi Doğan’ı tamamen devredışı bırakıp, Diyanet Merkez Teşkilatı mensup’larından oluşturduğu şebeke ma’rifetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vazife yapan, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve mensup’larının, zâtî, dosya’larının üzerine kırmızı kalemle kocaman bir ( S ) çizilmiş, müftü,vaiz, Kur’ân Kursu muallimi, imam- hatip ve müezzin- kayyım tam bir yıldırma politikası güderek, önlerine, Türkiye Coğrafî, Haritasını koymuşlar, toplu iğne ucuyla sürgün yerleri tespet etmişler, müftü’leri, vaiz, vaiz’leri Kur’ân Kursu muallimi, imam- hatip, imamları müezzin yaparak, tenzil-i rütbe ile, sürgün yerlerine, naklen ta’yin etmişlerdir.

Bir taraftan bu sürgün ve zulüm devam ettirilirken, diğer taraftan, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesiplerinin Aziz Milletimiz nezdindeki i’tibarını zedelemek için, kesif bir, yalan, iftira ve buhtan kampanyası başlatılmıştı.

Tahminlerimiz var, ama, kat’î olarak, kim veya kimler tarafından neşr’edildiğini tespet edemediğimiz, “ İnanacağımız esaslar,” namıyla, bir broşör, hezeyannâme, milyonlarca aded bastırılmış, dağıtılmıştır. Sanki, Süleyman Efendi’nin talebe ve müntesipleri tarafından, bastırılmış, dağıtılmış havası verilmiş, güya bu boroşörler, “ Süleymancıların tüzüğü imiş, kurs’lara yapılan baskınlarda ele geçirilmiş,” gibi, lanse etmişlerdir.Bu boroşörlerde, İslâm Dini’nin esaslarına, Tevhid akidesine tamamen muğayir görüşlere yer verilmiştir.Güya, bunlar yalnız, devleti değil, dini de değiştirecekler,demeye getirmişlerdir.

“ Ben bir Süleymancı idim,” Küçük bir kitapçık. Hezeyanlarla, Yüce İslâm Dini’nin temel kaidelerine muğayir, görüşler, Süleyman Efendi Hazretleri ve talebe ve müntesiplerine, akılalmaz, şen’î iftira ve buhtanlarla dolu, pespaye bir paçavra.Bu paçavra kitapçığı, yazdığı iddia olunan, kitapçığın üzerinde, ismi yazılı, herif-i nâşerif, alçak,kat’iyyetle bu pespaye- paçavra’yı yazan kişi olmadığı gibi, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesiplerinin kurs’larında da hiç okumamıştır, kurslardan hiçbirisini görmemiştir, bile. “Kozan İmamı,” diye kötü bir şöhret sahibi olan bu alçak müfteri, Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu bir imam iken, evlidir, çocukları vardır,Fi’lî, zina halinde basıldığı için, zina suçundan, mahkum olmuş,- o yıllarda zina suçtu, zina sübut bulduğunda, hem boşanma sebebi, hemde, mahkumiyyet için suçtu.Bu alçak zina suçundan dolayı mahkum olmuş, mahkumiyyeti, tüm yargılama derecelerinden geçmiş, Kaziyye-i Muhkeme haline geldiği için, me’muriyetten, imamık’dan tard edilmiştir.

Bu zânî, Den’î Rezîl adamın arkasındaki, bu pespaye kitapçığın asıl yazanları bu görüşlerin gerçek sahibi alçakları biliyoruz; Bunlardan birincisi, bir zamanların, Süleyman Efendi Hazretleri ve talebe- müntesiplerini amansız düşmanı, sözde Cumhuriyet fedaisi, devrin Adana Müftüsü, Cemaleddin Kaplan( Karases) Cumhuriyet Fedâ

isi(!) Karases, Adana Müftülüğü’nden ve Diyanetten uzaklaştırıldıktan sonra, Almahya’ya gitmiş, Rejmin kısıtlayıcı, yasaklayıcı kanunlarının bulunmadığı bu Ülke’de, Mustafa Kemal’in şahsında, Türk Devletine sövmüş, düşmanlıklarda bulunmuş, Kapalı Spor Salonlarında, sözde kurduğu İslâm devletinin ordusu diye ba’zı zavallı gurbetçilerin omuzlarına tahtadan tüfekler vererek, resm-i geçit merasimleri gibie muhtelif zevzeklitlerde bulunmuş ve kendisine “ Karases) unvanı verilmişti.

Bir diğeri, müfterî, hâin, İstanbul Yüksek İslâm Enstitü’sünün ilk talebesinden, Yüksek İslâm Enstitü’sünde, okurken, İstanbul Bakırköy, Çarşıda bulunan, Karadervişağa Camii’nin imamıydı. Zübeyir Koç.. Zübeyir Koç, Bakırköy’de imamlık yapıyorken, aynı zamanda ticaretle meşgul idi. Kendisinin Bakırköy çarşısında bir Cenaze Levazımat satışı yapan dükkanı vardı. C.H.P.’li, Kemalist olduğunu açıkca söylerdi. Bakırköy, Atatürk Heykeli Yaptırma Derneği’nin de başkanıydı. Zaman zaman, heykel diktirme Derneği için cami cemaatinden de yardım toplardı.Bakırköy Meydanındaki Atatürk Heykeli, İmam, daha sonraki yıllarda müftü, Zübeyir Koç’un eseridir.

Zübeyir Koç, Yüksek İslâm Enstitüsü’nden me’zun olduktan sonra muhtelif ilçe ve illerde müftülük yaptı.”Süleymancılık,” yaygarasının koparıldığı yıllarda, İskenderun müftüsüydü. Adana müftüsü, Cemaleddin Kaplan ile beraber bu tertibin içinde olan, Zübeyir Koç’tur

Marksist, sol ve küfür cebhesi matbuatı, hiç araştırmadan, bu yaygaranın üzerine benzin dökerek, yaklaştı Camia’mız hakkında yalan,yanlış, iftira ve buhtan, haberler verildi, sözümona fikir adamları makaleler kaleme aldılar, sözde fikirler serd’ettiler.

1974 Yılı Malî bütçesi, T.B.M.M.’sinde, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi müzakereleri sırasında, “Süleymancılık,” gündeme getirilmiş, İktidardaik, Koalisyon hükumeti ortakları, C.H.P. ve M.S.P. adına, cevap veren, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tedvirle, vazifeli, Devlet Bakanı tarafından, “Süleymancılığın irticâî bir tehlike olduğu bu tehlikeye karşı mücadele edileceğini,” söyledi. Müesse Muüdürü olduğıum, devrin Haftalık, Ufuk Siyâsî, Gazetesinde, İmtiyaz Sahibi olduğum, devrinin, Milliyetçi- Muhafazkâr cephenin, en yüksek tirajlı ve en mü’essir Gazetesi, Bâb-ıâlî Gazete’sinde, Başta Başyazarımız, Merhum, Üstad, Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere, Yazar’larımız, muknî, bir şekilde, saçma- sapan, iddialara, bütün yalan, iftira ve buhtanlara cevap verdiler...