"SÜLEYMANCI’LIK-  SÜLEYMANLI!..."

Süleyman  Efendi  Hazret’leri’nin  talebe’sinin,  Diyanet  İşleri  Reisliği’ndeki  hakimiyyeti’nin  kırılması  için  çıkarılan, 633  Sayılı, Diyanet  İşleri  Başkanlığı, Kuruluş  ve  Görevleri  hakkındaki   kanu’nun, mer’iyyete  alınmasına  rağmen, İmam  Hatip  Nesli’nin, Diyanet  İşleri  Başmanlığı’ndaki  vazifelere,  rağbet  etmemeleri  üzerine,bu  kanu’nun  mer’iyyete  alındığı,  22  Haziran  1965  tarihinden  sonra, 1977  yılına  kadar, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  kurs’larında  yetişen, 14 bin  kişi, Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nca  açılan  imtihanları  kazanarak, vekil  imam  olarak  ta’yin  edildiler.24  Mart  1977  tarih  ve  2088  sayılı  kanunla,  yeter  sayıda  İmam- Hatip  Lisesi  me’zun  talip  olmadığı  için  liyakatk  ve  ehliyetleri,  imtihanlar  neticesinde  sabit  olan, 14  bin  ilkokul  me’zunu  imam-Hatip asalete  geçirilmiştir.

İlim,  irfan ve  ahlâk  cihetinden, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesipleriyle  müsabaka  edemeyenler,  bilhassa, İmam- Hatip  Nes linden  ba’zı  Diyanet  Mensupları, yalan,  iftira  ve  buhtanlara  teşebbüs  ettiler. Sonradan  anlaşıldığı  üzere,Devrin  Başvekili,  Süleyman  Demirel  ve  Kardeşi,  Ali  Demirel’in  desteğiyle, tahsili, Diyanet  İşleri  Başkanlığı’ndaki  hizmet  müddeti  bakımından,  liyakat  ve  ehliyyetinin  olmlaması  yanında  Yüksek  Dinî  bir  okuldan, İlhiyat  Fakültesi  veya, Yüksek  İslâm  Enstitü’sünden  me’zun  olması  gerekirken,  Tapu-  Kadestro  Meslek  Okulundan  terk  birisin,  Yaşar  Tunagür’ü, Diyanet  İşleri  Başkan  Yardımcılığı’na   getirdiler.. O  tarih’lerde,  Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nı  vekâleten,  Bizim,  “Hımbıl  Lütfi,”  dediğimiz,  “  Karınca  ezmez  Şevki,”  Lütfi  Doğan  tedvir  ediyordu.  Ama,  bütün  ta’yin  ve  nakillerde,  yeni  personel  alımında,  Fetö’nün  has  adamlarından, Yaşar  Tunagür,  tek  salahiyyetliydi.Ta’yin,nakil,  mûciblerinde  ve  diğer  yazışmalarda,  nihâî,  imza, Lütfi  Doğan’a  aid  olduğu  için,  etrafına,  Diyanet’in  tek  hakimi  olduğu  göstermek  için,  bürokratik  teâmül  ve  edebe  göre, Evrak-i  Müsbite’yi,  makama  arz’etmesi  gerekirken, Diyanette  çalışanların  tamamının  duyabileceği  bir  ses  tonuyla, “ Lütfiiiii! İmzalancaka  evrak  var,  gelip  imzalar  mısın?!..  diye  bağırıyordu.

Ehliyetsiz,  liyakatsız, F.E.T.Ö’ cü,  Yaşar  Tunagür, Diyanet  İşleri  Başkanı  vekili,  Lütfi  Doğan’ı  tamamen  devredışı  bırakıp,  Diyanet  Merkez  Teşkilatı  mensup’larından  oluşturduğu  şebeke  ma’rifetiyle,  Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nda  vazife  yapan,  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  mensup’larının,  zâtî,  dosya’larının  üzerine  kırmızı  kalemle  kocaman  bir  ( S )  çizilmiş,  müftü,vaiz,  Kur’ân    Kursu  muallimi,  imam-  hatip  ve  müezzin- kayyım  tam  bir  yıldırma  politikası  güderek, önlerine,  Türkiye  Coğrafî,  Haritasını  koymuşlar,  toplu  iğne  ucuyla  sürgün  yerleri  tespet  etmişler,       müftü’leri, vaiz, vaiz’leri  Kur’ân  Kursu  muallimi,  imam- hatip,  imamları  müezzin  yaparak,  tenzil-i  rütbe  ile,  sürgün  yerlerine,  naklen  ta’yin  etmişlerdir. 

Bir  taraftan  bu  sürgün  ve  zulüm  devam  ettirilirken,  diğer  taraftan,  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesiplerinin  Aziz  Milletimiz  nezdindeki  i’tibarını  zedelemek  için,  kesif  bir,  yalan,  iftira  ve  buhtan  kampanyası   başlatılmıştı.

Tahminlerimiz  var,  ama, kat’î    olarak, kim  veya  kimler tarafından  neşr’edildiğini  tespet  edemediğimiz, “ İnanacağımız  esaslar,” namıyla,  bir   broşör, hezeyannâme,  milyonlarca  aded  bastırılmış,  dağıtılmıştır. Sanki, Süleyman  Efendi’nin  talebe  ve  müntesipleri  tarafından,  bastırılmış,  dağıtılmış  havası  verilmiş,  güya  bu  boroşörler, “ Süleymancıların  tüzüğü  imiş,  kurs’lara  yapılan  baskınlarda  ele  geçirilmiş,”  gibi,  lanse  etmişlerdir.Bu  boroşörlerde, İslâm Dini’nin  esaslarına, Tevhid  akidesine  tamamen  muğayir  görüşlere  yer  verilmiştir.Güya, bunlar  yalnız,  devleti  değil, dini  de  değiştirecekler,demeye  getirmişlerdir.

“ Ben  bir  Süleymancı  idim,” Küçük  bir  kitapçık. Hezeyanlarla, Yüce  İslâm  Dini’nin temel  kaidelerine  muğayir,  görüşler,  Süleyman  Efendi  Hazretleri  ve  talebe ve  müntesiplerine,  akılalmaz,  şen’î   iftira  ve  buhtanlarla  dolu, pespaye  bir  paçavra.Bu  paçavra  kitapçığı,  yazdığı  iddia  olunan, kitapçığın  üzerinde,  ismi  yazılı,  herif-i  nâşerif, alçak,kat’iyyetle  bu  pespaye-  paçavra’yı  yazan  kişi  olmadığı  gibi,  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesiplerinin  kurs’larında  da  hiç  okumamıştır,  kurslardan  hiçbirisini  görmemiştir,  bile.  “Kozan  İmamı,”  diye  kötü  bir  şöhret  sahibi  olan  bu  alçak  müfteri, Diyanet  İşleri  Başkanlığı  mensubu  bir  imam  iken, evlidir,  çocukları  vardır,Fi’lî,  zina  halinde  basıldığı  için,  zina  suçundan, mahkum  olmuş,- o  yıllarda  zina  suçtu,  zina  sübut  bulduğunda,  hem  boşanma  sebebi,  hemde, mahkumiyyet  için  suçtu.Bu  alçak  zina  suçundan  dolayı  mahkum  olmuş,  mahkumiyyeti, tüm  yargılama  derecelerinden  geçmiş,  Kaziyye-i  Muhkeme  haline  geldiği  için,  me’muriyetten,  imamık’dan  tard  edilmiştir.

Bu  zânî, Den’î   Rezîl  adamın  arkasındaki,  bu  pespaye  kitapçığın  asıl  yazanları  bu  görüşlerin  gerçek  sahibi  alçakları  biliyoruz;  Bunlardan  birincisi, bir  zamanların,  Süleyman  Efendi  Hazretleri  ve  talebe-  müntesiplerini  amansız  düşmanı, sözde  Cumhuriyet  fedaisi, devrin  Adana  Müftüsü, Cemaleddin  Kaplan(  Karases)   Cumhuriyet  Fedâ

isi(!) Karases, Adana  Müftülüğü’nden  ve  Diyanetten  uzaklaştırıldıktan  sonra, Almahya’ya  gitmiş, Rejmin  kısıtlayıcı,  yasaklayıcı  kanunlarının  bulunmadığı  bu  Ülke’de, Mustafa  Kemal’in  şahsında, Türk  Devletine sövmüş, düşmanlıklarda  bulunmuş, Kapalı  Spor  Salonlarında,  sözde  kurduğu  İslâm   devletinin  ordusu  diye  ba’zı  zavallı  gurbetçilerin   omuzlarına  tahtadan  tüfekler  vererek, resm-i  geçit  merasimleri  gibie  muhtelif  zevzeklitlerde  bulunmuş  ve  kendisine  “ Karases) unvanı  verilmişti.

Bir  diğeri, müfterî,   hâin, İstanbul  Yüksek  İslâm  Enstitü’sünün ilk  talebesinden, Yüksek  İslâm  Enstitü’sünde, okurken, İstanbul  Bakırköy, Çarşıda  bulunan,  Karadervişağa  Camii’nin  imamıydı. Zübeyir  Koç..  Zübeyir  Koç, Bakırköy’de  imamlık  yapıyorken, aynı  zamanda  ticaretle  meşgul  idi. Kendisinin  Bakırköy  çarşısında  bir  Cenaze  Levazımat  satışı  yapan  dükkanı  vardı. C.H.P.’li,  Kemalist  olduğunu  açıkca  söylerdi. Bakırköy, Atatürk  Heykeli  Yaptırma  Derneği’nin  de  başkanıydı. Zaman  zaman,  heykel  diktirme  Derneği  için  cami  cemaatinden  de  yardım  toplardı.Bakırköy Meydanındaki  Atatürk  Heykeli, İmam,  daha  sonraki  yıllarda  müftü,  Zübeyir  Koç’un  eseridir.

Zübeyir  Koç,  Yüksek  İslâm  Enstitüsü’nden  me’zun  olduktan  sonra  muhtelif  ilçe  ve  illerde  müftülük  yaptı.”Süleymancılık,”  yaygarasının  koparıldığı  yıllarda,  İskenderun  müftüsüydü. Adana  müftüsü,  Cemaleddin Kaplan  ile  beraber  bu  tertibin  içinde  olan,  Zübeyir  Koç’tur

Marksist,  sol  ve  küfür  cebhesi matbuatı, hiç  araştırmadan,  bu  yaygaranın  üzerine  benzin  dökerek,  yaklaştı Camia’mız  hakkında  yalan,yanlış,  iftira  ve  buhtan,  haberler  verildi,  sözümona  fikir  adamları  makaleler  kaleme  aldılar,  sözde  fikirler  serd’ettiler.

1974  Yılı  Malî   bütçesi, T.B.M.M.’sinde, Diyanet  İşleri  Başkanlığı  bütçesi  müzakereleri  sırasında, “Süleymancılık,” gündeme  getirilmiş, İktidardaik, Koalisyon  hükumeti  ortakları, C.H.P.  ve  M.S.P.   adına,  cevap  veren, Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nı  tedvirle,  vazifeli,  Devlet  Bakanı  tarafından, “Süleymancılığın  irticâî   bir  tehlike  olduğu  bu  tehlikeye  karşı     mücadele  edileceğini,”  söyledi. Müesse   Muüdürü   olduğıum,  devrin   Haftalık,  Ufuk   Siyâsî,  Gazetesinde,  İmtiyaz  Sahibi  olduğum, devrinin, Milliyetçi-  Muhafazkâr  cephenin,  en  yüksek  tirajlı  ve  en  mü’essir  Gazetesi, Bâb-ıâlî   Gazete’sinde,  Başta  Başyazarımız,  Merhum,  Üstad,  Necip  Fazıl  Kısakürek  olmak  üzere, Yazar’larımız, muknî, bir  şekilde, saçma- sapan,  iddialara, bütün  yalan,  iftira  ve  buhtanlara  cevap  verdiler...