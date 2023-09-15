BİZİMKİLER’E NE  VERDİ ACABA!...

Cumhurbaşkanlığı   Seçimi’nin   2.  Turu’nun   yapıldığı,  28   Mayıs   2023      tarihini   ta’kip   eden,  günlerde,   6 ‘ lı,  Masa,  Şirret  ve   Zillet   İttifakı’na   dahil,  parti’lerin   lider’lerinin,   gizli  toplantılarında,   konuşulanları,   aldıkları,    kararları,   faş   etmeleri,  İttifak’a   dahil,   parti’lerin  liderleri   şöyle   dursun,  kendi Partisi’nin   salahiyyetli   Kurum’larına,  en  yakın  çılışma   arkadaşlarına   bile,    bilgi   vermeden,   kapalı   kapılar   arkasında,  birileriyle   imzaladığı,  protokollerin    tek  taraflı,  açıklanmasından  sonra,  anlaşıldı ki,  bu  son  şansını  kullanabilmek, Cumhurbaşkanlığı’na   seçilebilmek   için,   gökyüzünde,   uçan   kuşlara, denizlerde,   yüzen   balıklara  bile,   bir   şeyler   va’ad’edilmiştir.   Efkâr-ı    Umûmiye’ye,   açıklanan,  6’ lı,  Masadaki,   C.H.P.,  dışındaki,   5   parti’nin   liderlerinin  herbirine,  Cumhurbaşkanlığı,  Yardımcılığı,   her   partiye,  garanti,    birer,   Bakanlık,   dışında,  Masa’nın   altındaki,   müttefik, P.K.K.’ nin   güdümündeki   partiye, neler  va’dedildiği,  henüz,  açıklanmadı.

Cumhurbaşkanlığı   Seçimi’nin   birinci  turunda,  Cumhurbaşkanı  aday’larından,  Sinan  Oğan’ı  destekleyen,  Tabela  parti’lerinden,  Zafer  Partisi’nin  Lideri,  Prf. Dr.  Ümit  Özdağ,  Cumhurbaşkanlığı  Seçimi  2.  Turu  öncesi,  Cumhurbaşkanı, Recep  Tayyip  Erdoğan  ile  yarışacak, Cumhurbaşkanı  Aday’ı,  Kemal  Kılıçdaroğlu  ile  görüşmüş,  anlaşmışlar,  aralarında  çok  gizli,  bir  protokol’da  imzalamışlar. Sızdırılan  bilgilere  göre,  Ümid  Özdağ’ın,   seçilmesi  halinde, İçişleri  Bakanlığını  istediğini  ve  kabul  edildiği,  anlaşılıyordu.  Oysaki, Kemal  Kılıçdaroğlu,  6’lı,  Masa’daki   ortaklarıyla,  istişare  etmeden,  bırakınız,  istişareyi, onlara  herhangi  bir  bilgi  ve  haber  bile  vermeden,  dahası, Kendi  Partisinin, Yetkili  Kurullarına,  hatta,  en  yakın  çalışma  arkadaşlarına  bile,  herhangi  bir  haber,  bilgi  vermeden,  İçişleri  Bakanlığı,  Millî  Eğitim  Bakanlığı, Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı,  ki, Kabine’nin,  hemen  hemen, 85  milyonluk  Türk  İnsanı’na  bir  şekilde  dokunan,  üç  çok  ehemmiyyetli    Bakanlığı  ile,  Devleti’miziun  ve  Milleti’mizin  bekâ   ve  temâdî’siyle  çok  yakından  alakalı, M.İ.T.’i,   (  Millî   İstihbarat  Teşkilat’ı)   Başkanlığını,  vermeyi  da’vd’etmiş  ve  ikisinin  imzalarıyla,  protokol’  bağlanmıştır.

Kemal  Kılıçdaroğlu, İçişleri  Bakanlığı’nı  va’d’ettiğini  kabul  etmiş ,  diğerlerini  yalanlamıştı.Seçim  kaybedilmiş,   verilen   va’d,  imzalanan   protokollerin  herhangi  bir  geçerliliği,  kıymet-i  Harbiyesi  kalmamıştı.   Efk”ar-ı   Umûmiyye’de,de  tartışmalar    büyüyünce,   ikili   protokol’ün  mümzî’lerinden, Ümit   Özdağ,   protokol’ü, kamuoyu  önünde  açıkladı. Gerçekten  de, çok  mühim  üç  Bakanlık  ve  M.İ.T.,(   Millî  İstihbarat  Teşkilatı)  Başkanmlığı, Seçim’in  kazanılması  halinde, Ümit  Özdağ’a  verilecekti. % 005  bile  rey’i  olmayan,  bir  Tabela   partisi’ne  üç  önemli  Bakanlık,ve  Devletimizin, Milleti’mizin  bekâ  ve  temâdî’si   çok  çook  önemli  bir  Kurumumuz  va’d’edilmiştir.

6’lı,  Masa, Şirret  ve  Zillet  İttifakı, 29  Mayıs  2023  sabahı  çil  yavrusu  gibi  dağıldı, Çünkü  her  parti  alabileceğini,  fazlasıyla  almıştı. Ama,  hiçbirisi  de  memnun  değil,  bu  İttifakın  içinde  oldukları  için   binpişman...Ahmed  Davudoğlu,2Benim  bütün  ömrüm,  C.H.P,  ve  bu  zihniyyetle  mücçadele  ile  geçti. Bizim  en  son  iuttifak  kuracağımız,  parti  C.H.P’dir, “  dedi.Meral  Akşener,  2Benim  siyâsî  hayatımın  en  büyük  ve  çok  pişman  olduğum,  en büyük  hatam, C.H.P.’nin   kuyruğuna  takılmak  oldu.”  Dedi. Daha  sonra,  İ.P.’in  parti  idarecileri  ve  ba’zı  milletvekilleri, “ İyi  ki,  kazanamadık, Allah  Muhafaza! Kazara,  ya  kazanmış  olsaydık, hükumet  bile  kurulamaz, Memleketimiz  çok  büyük  badirelere  düşerdi,”  dediler.  Zaman,  zaman, “ Benim  Ümmetim,  şu  ümmet, Ümmet-i  LLMerhume’dir.Onlar  için  ahirette  azab  yoktur. Onların  azabı, bu  dünya’da, zelzele’ler  ve  diğer  dünyevî  âfât  ve  beliyye’lerdir. Hadis-i  Şerifi’ni  hatırlar, Ahirzaman  Peygamberinin  Ümmetinden  bir  ferd  olarak, Allah’a, sonsuz,  hamd  ve  şükürde  bulunurum.

Eğer,  bu  Aziz  Millet  Ümmet-i  Merhume’den  olmasaydı, Hafazan  Allah! Kemal  Kılıçdaroğlu   ve avenesi,   bu  Seçim’leri,   faraza,   kazanmış   olsaydılar.  Masa’nın   altındaki,  gizli   ortak,   aslında,  âşikâr  da,  diyelim,  ki,  gizli  ortak,  P.K.K.’nin   güdümündeki   parti’ye,   ne   va’d’edilmişti,   bilmiyoruz,   ama,  Tahminlerimiz   var. Doğu  ve  Güneydoğu,  illeri’mizin Anavatanımızdan,  fi’îlen, koparılmasıona  müncer,  Mahallî  İdare’ler  Özerklik  Şartı, Kayyım  atamaları, ve  P.K.K.  ile,   daha  sıkı  fıkı  işbirliği,  açıktan  destek  gibi  talep  olmalıdır.

Bütün  bunların  ötesinde, Ümit  Özdağ’a  verilmesi  va’d’ edilen, Bakanlıklar  ile İstihbarat  Teşkilatı  Başkanlığı,  çok  şey  ifade  eder. Aslında  bu  talep,  Ümit  Özdağ’ın  talebi  değil, doğrudan,  Türkiye  üzerinde  sinsî  Plân’ları  olan, Terör  Devleti  İsrail’in  talebiydi. Bilindiği  üzere, Ümit  Özdağ,  Hazar  yahûdî’lerindendir. Yıllar  önce, M.H.P.’ nin,    Kurucu,   unutulmaz,   Lideri,  Merhum,  Başbuğ,  Alparslan   Türkeş,  Ümit  Özdağ  için, “ Mossad  Ajanı,”  demişti. Günümüz’de,  mültecî,  düşmanlığı, bilhassa, Suriyeli   mültecî’lere,    müslüman,  Arap  Kardeşlerimize, karşı  düşmanlığı,  kini,  dünya  tarihinde, “Irkçılık,”’tan, en  ziyade  zarar  görmüş,  topluca  zehirlenmiş,  cesed’lerinden,  sabun  imal  edilmiş,  bir  kavme  mensup,  bir  kişi  için  aslında  yaman  bir  tezat,(  çelişki,”’dir.

Allah  Muhafaza  buyursun, ya  kazansaydılar,  Ümit  Özdağ,  İçişleri  Bakanı, onun  seçtiği  arkadaşlarından  ikisi  de  Millî   Eğitim, Kültür  ve  Turizm  Bakanı, olacaktı. Emniyet  Genel  Müdürlüğü,  Jandarma  Genel  Komutanlığı, Sahil  Güvenlik,  Kızıay, Afad  kuruluşların  İçişlerine  bağlı  oldukları  dikkate  alınınca, Memleketin  huzur ve  güveni, Karadaki  ve  denizlerdeki  hududlarımız,  kime  emanet  edilmiş  olacaktı?  Turizm  neyse  de, Devletin  geçmişi- geleceği, kültürü  tarihi, Ayasofya-ı   Kebir  Camii  başta  olmak  üzere,  herbiri,  Vatanı’mızın  birer  Tapu  senedi  olan  Vakıf  Esrerlerimizi   kime  emanet  edilmiş  olacaktı?

Esi  devirlerde, Asker  kökenli, ( Umûmiyyetle, yüksek  rütbeli, Or,  veya  Kor,  generallerden), M.İ.T., (Millî   İstihbarat  Teşkilatı  Müsteşar’ları,)  doğrudan,  Başbakan’lara  bağlı  oldukları  halde, elde  edilen,  İstihbârî,   bilgi’leri, bağlı  oldukları,  Başbakan’a  vermezler, C.İ.A,  veya,  İsrail  İstihbaratı, Mossad  ile  paylaşırlardı. Türkiye’de, Hükûmet  Darbe’leri   gümbür, gümbür, gelirken,  hatta, Darbe  plân’ları   deşifre  edilmişken, Darbe’lerin  ne  zaman  ve  kimlerin  yapacağı, A.B.D,’ DE,  İsrail ‘de  bilinirken, Bu  İstihbârî   bilgi’ler,  Başbaman’a,  Hükûmet’e  verilmezdi. Biz,  gazete’ciler, muhtelif  kanallardan, Darbe-i  Hükumeti, en  az, Darbe’den,  24  saat  önceden,   öğrenirdik, Yaükınlığımız  olan  Kabine  üyeleriyle,  paylaşırdık,” dudak  bükerler,  dikkate  almayın,  bunlar  söylentiden  ibarettir,”  derlerdi. Ama,  bir  gün  sonra,  olanlar   olur,  hep,   bizler,   haklı   çıkardık,   ama, “Ba’de,  Harabi’l-Basra,”  haklı   olmamızın,    ne   bizim   için,   ne  de,   Memleketimiz   için,  bir   faydası  vardı.

Ümid  Özdağ, M.İ.T.’i, Milî  İstihbarat  Teşkilatı  Başkanlığı’nı,     doğrudan,  ya, C.I.A.’ ya,  ya  da, Mossa’da  bağlar, Terör  Devleti  İsrail’in, başta,  “ Nil’den  Fırat’a  Büyük  İsrail, Devleti,” emeli  olmak  üzere, başka  başka,  nice  İsrail  emellerine  hizmet  ederdi.

Aklım’ıza takılan  sual  şu. % 005,  dahî   rey’i  olmayan,  bir  Tabela  Partisi’ne,  kazanması  halinde,  üç  çok  önemli  Bakanlık,  bir  de, Devleti’mizin  bekâ   ve  Temâdî’sinde  kilit  noktadaki  Kurumunu  vermeyi  tahhüd  eden,  Kemal  Kılıçdaroğlu, Kendi’lerinin,  en  az,  % 2’i  reylerinin  olduğunu  iddia  ederek, canhıraç  bir  gayretle, 1946  çok  partili,  nisbeten  Demokratik  siyâsî,   Hayata  geçilmesinden,  günümüze   kadar,   hiç   görülmemiş,  bir,   siyâsî    gayret   ve   taraftarlıkla, Kılıçdaroğlu’na,  Kendisinde   vehmettiği,  ba’zı,   ma’nevî,    unsur’ları   da,   öne   sürerek,   Türk   Siyâsî   Hayatında,   benzersiz, bir   tavırla,  Zilet   ve   Şer   İttifakına,   Cumhurbaşkanı,    Namzedi, Kemal   Kılıçdaroğlu’na,  tam   destek   veren, Camia’yı  da,   ma’alesef,   peşinde  sürükleyen,  Ali  Erhan  Kuriş  efendi’ye,  Kılıçdaroğlu,  ne  va’d’etmiştir,  ne  vermiştir. Öyle  ya, öyle  bir  dünya’da  ve  öyle  bir  zamanda  yaşıyoruz ki, herhangi  bir  menfe’atı   olmadan,  hiç  kimse  kimse’nin,” Parmağı’na  işemez,” Çok  afv  buyurun, bu  son  cümle,  biraz,  argo  oldu,  ama,  meramımı   anlatabilmek   için,  kullanmaya,  mecbur  kaldım...

  

           