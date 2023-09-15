BİZİMKİLER’E NE VERDİ ACABA!...

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. Turu’nun yapıldığı, 28 Mayıs 2023 tarihini ta’kip eden, günlerde, 6 ‘ lı, Masa, Şirret ve Zillet İttifakı’na dahil, parti’lerin lider’lerinin, gizli toplantılarında, konuşulanları, aldıkları, kararları, faş etmeleri, İttifak’a dahil, parti’lerin liderleri şöyle dursun, kendi Partisi’nin salahiyyetli Kurum’larına, en yakın çılışma arkadaşlarına bile, bilgi vermeden, kapalı kapılar arkasında, birileriyle imzaladığı, protokollerin tek taraflı, açıklanmasından sonra, anlaşıldı ki, bu son şansını kullanabilmek, Cumhurbaşkanlığı’na seçilebilmek için, gökyüzünde, uçan kuşlara, denizlerde, yüzen balıklara bile, bir şeyler va’ad’edilmiştir. Efkâr-ı Umûmiye’ye, açıklanan, 6’ lı, Masadaki, C.H.P., dışındaki, 5 parti’nin liderlerinin herbirine, Cumhurbaşkanlığı, Yardımcılığı, her partiye, garanti, birer, Bakanlık, dışında, Masa’nın altındaki, müttefik, P.K.K.’ nin güdümündeki partiye, neler va’dedildiği, henüz, açıklanmadı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin birinci turunda, Cumhurbaşkanı aday’larından, Sinan Oğan’ı destekleyen, Tabela parti’lerinden, Zafer Partisi’nin Lideri, Prf. Dr. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turu öncesi, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak, Cumhurbaşkanı Aday’ı, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, anlaşmışlar, aralarında çok gizli, bir protokol’da imzalamışlar. Sızdırılan bilgilere göre, Ümid Özdağ’ın, seçilmesi halinde, İçişleri Bakanlığını istediğini ve kabul edildiği, anlaşılıyordu. Oysaki, Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı, Masa’daki ortaklarıyla, istişare etmeden, bırakınız, istişareyi, onlara herhangi bir bilgi ve haber bile vermeden, dahası, Kendi Partisinin, Yetkili Kurullarına, hatta, en yakın çalışma arkadaşlarına bile, herhangi bir haber, bilgi vermeden, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ki, Kabine’nin, hemen hemen, 85 milyonluk Türk İnsanı’na bir şekilde dokunan, üç çok ehemmiyyetli Bakanlığı ile, Devleti’miziun ve Milleti’mizin bekâ ve temâdî’siyle çok yakından alakalı, M.İ.T.’i, ( Millî İstihbarat Teşkilat’ı) Başkanlığını, vermeyi da’vd’etmiş ve ikisinin imzalarıyla, protokol’ bağlanmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’nı va’d’ettiğini kabul etmiş , diğerlerini yalanlamıştı.Seçim kaybedilmiş, verilen va’d, imzalanan protokollerin herhangi bir geçerliliği, kıymet-i Harbiyesi kalmamıştı. Efk”ar-ı Umûmiyye’de,de tartışmalar büyüyünce, ikili protokol’ün mümzî’lerinden, Ümit Özdağ, protokol’ü, kamuoyu önünde açıkladı. Gerçekten de, çok mühim üç Bakanlık ve M.İ.T.,( Millî İstihbarat Teşkilatı) Başkanmlığı, Seçim’in kazanılması halinde, Ümit Özdağ’a verilecekti. % 005 bile rey’i olmayan, bir Tabela partisi’ne üç önemli Bakanlık,ve Devletimizin, Milleti’mizin bekâ ve temâdî’si çok çook önemli bir Kurumumuz va’d’edilmiştir.

6’lı, Masa, Şirret ve Zillet İttifakı, 29 Mayıs 2023 sabahı çil yavrusu gibi dağıldı, Çünkü her parti alabileceğini, fazlasıyla almıştı. Ama, hiçbirisi de memnun değil, bu İttifakın içinde oldukları için binpişman...Ahmed Davudoğlu,2Benim bütün ömrüm, C.H.P, ve bu zihniyyetle mücçadele ile geçti. Bizim en son iuttifak kuracağımız, parti C.H.P’dir, “ dedi.Meral Akşener, 2Benim siyâsî hayatımın en büyük ve çok pişman olduğum, en büyük hatam, C.H.P.’nin kuyruğuna takılmak oldu.” Dedi. Daha sonra, İ.P.’in parti idarecileri ve ba’zı milletvekilleri, “ İyi ki, kazanamadık, Allah Muhafaza! Kazara, ya kazanmış olsaydık, hükumet bile kurulamaz, Memleketimiz çok büyük badirelere düşerdi,” dediler. Zaman, zaman, “ Benim Ümmetim, şu ümmet, Ümmet-i LLMerhume’dir.Onlar için ahirette azab yoktur. Onların azabı, bu dünya’da, zelzele’ler ve diğer dünyevî âfât ve beliyye’lerdir. Hadis-i Şerifi’ni hatırlar, Ahirzaman Peygamberinin Ümmetinden bir ferd olarak, Allah’a, sonsuz, hamd ve şükürde bulunurum.

Eğer, bu Aziz Millet Ümmet-i Merhume’den olmasaydı, Hafazan Allah! Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesi, bu Seçim’leri, faraza, kazanmış olsaydılar. Masa’nın altındaki, gizli ortak, aslında, âşikâr da, diyelim, ki, gizli ortak, P.K.K.’nin güdümündeki parti’ye, ne va’d’edilmişti, bilmiyoruz, ama, Tahminlerimiz var. Doğu ve Güneydoğu, illeri’mizin Anavatanımızdan, fi’îlen, koparılmasıona müncer, Mahallî İdare’ler Özerklik Şartı, Kayyım atamaları, ve P.K.K. ile, daha sıkı fıkı işbirliği, açıktan destek gibi talep olmalıdır.

Bütün bunların ötesinde, Ümit Özdağ’a verilmesi va’d’ edilen, Bakanlıklar ile İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, çok şey ifade eder. Aslında bu talep, Ümit Özdağ’ın talebi değil, doğrudan, Türkiye üzerinde sinsî Plân’ları olan, Terör Devleti İsrail’in talebiydi. Bilindiği üzere, Ümit Özdağ, Hazar yahûdî’lerindendir. Yıllar önce, M.H.P.’ nin, Kurucu, unutulmaz, Lideri, Merhum, Başbuğ, Alparslan Türkeş, Ümit Özdağ için, “ Mossad Ajanı,” demişti. Günümüz’de, mültecî, düşmanlığı, bilhassa, Suriyeli mültecî’lere, müslüman, Arap Kardeşlerimize, karşı düşmanlığı, kini, dünya tarihinde, “Irkçılık,”’tan, en ziyade zarar görmüş, topluca zehirlenmiş, cesed’lerinden, sabun imal edilmiş, bir kavme mensup, bir kişi için aslında yaman bir tezat,( çelişki,”’dir.

Allah Muhafaza buyursun, ya kazansaydılar, Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı, onun seçtiği arkadaşlarından ikisi de Millî Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı, olacaktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Kızıay, Afad kuruluşların İçişlerine bağlı oldukları dikkate alınınca, Memleketin huzur ve güveni, Karadaki ve denizlerdeki hududlarımız, kime emanet edilmiş olacaktı? Turizm neyse de, Devletin geçmişi- geleceği, kültürü tarihi, Ayasofya-ı Kebir Camii başta olmak üzere, herbiri, Vatanı’mızın birer Tapu senedi olan Vakıf Esrerlerimizi kime emanet edilmiş olacaktı?

Esi devirlerde, Asker kökenli, ( Umûmiyyetle, yüksek rütbeli, Or, veya Kor, generallerden), M.İ.T., (Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşar’ları,) doğrudan, Başbakan’lara bağlı oldukları halde, elde edilen, İstihbârî, bilgi’leri, bağlı oldukları, Başbakan’a vermezler, C.İ.A, veya, İsrail İstihbaratı, Mossad ile paylaşırlardı. Türkiye’de, Hükûmet Darbe’leri gümbür, gümbür, gelirken, hatta, Darbe plân’ları deşifre edilmişken, Darbe’lerin ne zaman ve kimlerin yapacağı, A.B.D,’ DE, İsrail ‘de bilinirken, Bu İstihbârî bilgi’ler, Başbaman’a, Hükûmet’e verilmezdi. Biz, gazete’ciler, muhtelif kanallardan, Darbe-i Hükumeti, en az, Darbe’den, 24 saat önceden, öğrenirdik, Yaükınlığımız olan Kabine üyeleriyle, paylaşırdık,” dudak bükerler, dikkate almayın, bunlar söylentiden ibarettir,” derlerdi. Ama, bir gün sonra, olanlar olur, hep, bizler, haklı çıkardık, ama, “Ba’de, Harabi’l-Basra,” haklı olmamızın, ne bizim için, ne de, Memleketimiz için, bir faydası vardı.

Ümid Özdağ, M.İ.T.’i, Milî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nı, doğrudan, ya, C.I.A.’ ya, ya da, Mossa’da bağlar, Terör Devleti İsrail’in, başta, “ Nil’den Fırat’a Büyük İsrail, Devleti,” emeli olmak üzere, başka başka, nice İsrail emellerine hizmet ederdi.

Aklım’ıza takılan sual şu. % 005, dahî rey’i olmayan, bir Tabela Partisi’ne, kazanması halinde, üç çok önemli Bakanlık, bir de, Devleti’mizin bekâ ve Temâdî’sinde kilit noktadaki Kurumunu vermeyi tahhüd eden, Kemal Kılıçdaroğlu, Kendi’lerinin, en az, % 2’i reylerinin olduğunu iddia ederek, canhıraç bir gayretle, 1946 çok partili, nisbeten Demokratik siyâsî, Hayata geçilmesinden, günümüze kadar, hiç görülmemiş, bir, siyâsî gayret ve taraftarlıkla, Kılıçdaroğlu’na, Kendisinde vehmettiği, ba’zı, ma’nevî, unsur’ları da, öne sürerek, Türk Siyâsî Hayatında, benzersiz, bir tavırla, Zilet ve Şer İttifakına, Cumhurbaşkanı, Namzedi, Kemal Kılıçdaroğlu’na, tam destek veren, Camia’yı da, ma’alesef, peşinde sürükleyen, Ali Erhan Kuriş efendi’ye, Kılıçdaroğlu, ne va’d’etmiştir, ne vermiştir. Öyle ya, öyle bir dünya’da ve öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, herhangi bir menfe’atı olmadan, hiç kimse kimse’nin,” Parmağı’na işemez,” Çok afv buyurun, bu son cümle, biraz, argo oldu, ama, meramımı anlatabilmek için, kullanmaya, mecbur kaldım...