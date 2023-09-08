HERKES BİNPİŞMAN, YA BİZİMKİLER!...

14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Umûmî seçim’lerinde ve 28 Mayıs 2023 günü,Cumhurbaşkanlığı seçim’lerinin 2. Turunda, C.H.P ile altılı Masa, ya da “ Millet İttifakı,” adları altında ittifak kuran, parti’lerden, Demokrat parti hariç,altılı masa zillet ve şirret ittifakında olmadığı halde, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde, Bu İttifakın Cumhurbaşkanı namzediyle, ikili bir protokol imzalayan, Tabela partilerinden , birisinin lideri de, dahil,

bütün parti liderleri, C.H.P., ile bu seçimlerde ittifak kurdukları için “Binpişman,” olduklarını efkâr-ı umûmiyye nezdinde, def’âatle ifade etmişlerdir.

Oysaki, C.H.P’nin Lideri, Cumhurbaşkanlığı’nı kazanabilmek için, İttifak ortağı bu partilere, neler vermemiş, neler va’d’etmemişti? % 0,50 bile, rey’iu olmayan partilere, 15 şer, onar milletvekilliği va’d’etmiş ve vermieş iken, bir lider,” 2019 yılında seçimlere katılabilmek için, C.H.P.’den ödünç Milletvekilleri istemem, ve 2023 seçimlerinde C.H.P, ile ittifak yapmam Siyâsî hayatımın en büyük hatasıydı,” dedi.Bir başkası, “ Benim ömrüm, C.H.P, ile, C.H.P., zihniyyetiyle mücadele ile geçmiştir, Benim içüin, C.H.P, ittifak kuracağım en son partı olmalıydı,” demiştir. Bir başkası,” Biz seçimlere giderken, kendi Partimizin listesi ve Partimiz Logosu altında girmeye hazırlandık, Listeleri de % 98 tamamalamışken, C.h.p., Lideri bize, “ Bizimle ittifak kurarsanıs, çıkaracağınız Milletvekili saüyınız, en az, yirmi, yirmibeş artar dediği için bu ittifaka dahil olduk. Çok pişmanız, kendi Logomuz ve listelerimizle bu seçiemlere girseydik, bugün bize verilen, Milletvekili sayımızdan çok daha fazla milletvekili çıkarırdık,” demiştir. Bir başkası da,” Biz, temeli eskilere dayanan bir partiyiz, bu ittifak’da olmamış olsaydık da, fazla bir şey fark’etmez, aynı sayıda, veya, daha fazla milletvekilliği, kazanabilirdik,” demiştir ...

Meramım, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleriyle alakalı geniş bir tahlil( analiz) değildir; C.H.P.’nin ve İttifak’ın Cumhurbaşkanı namzedi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ip/lerini ellernide tutan, dahilî ve haricî mahfiller,( A.B.D., ehl-i Salip, bütün Doğu ve Batı Avrupa Ülkeleri, Yunanistan ve İsrail Terör Devleti), işio kadar sıkı tutmuşlardı ki, her ne pahasına olursa olsun, Recep Tayyip Erdoğan’ı devirecekler, yerine, Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçtireceklerdi. Bunun için, herkim ne isterse ver, yeterki, sana destek versinler. İttifak, yolha çıkarken,” Rejmi değiştireceğiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme döneceğiz,” demiş olmasına rağmen, zaman içinde, bu hayalin gerçekleşmeyeceiğni gördükten sonra, Cumhurbaşkanlığı, İdare Sistemine razı olmuşlar, pratikde, Cumhurbaşkanlığı, Yardımcılığı, tek bir kişi tarafından idare ediliyorken, herbirinin rey’i, 0,5 bile, olmayan, dört partiye ve İ.P.’e, birer Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı va’a’d’edilmiş, yetmemiş, Ankara ve İstanbul Büyükşir Belediye Reis’leri de, bunlara ilâve edilmiştir .

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur’a kalınca, İsrail Devleti- Mossad, hemen devre’ye girmiş, Cumhurbaşkanı adaylarından, Sinan Oğan ve kendisine destek veren Tabela partilerinden birisinin Lideri’nin, “Milliyetçi olarak vasıflandırılan), taraftarlarıyla birlikte, 2. Turda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermelerini istemiştir, İsrail ve Mossad bu destekten o kadar emindi ki, Çünkü, her iki şahsın da, aslen, Iğdır’ a yerleşmiş,Hazar Yahûdî’ lerinden oldukları bilinmektedir. Kılıçdaroğlu, Önce, Sinan Oğan ile masaya oturmuş, anlaşamamış, Sinan Oğan, kendiusinin ve taraftarlarının, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleypeceğini açıklamıştı.Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’dan retd cevabı almış olmasına rağmen, aynı ittifak içinde Sinan Oğan’aı destek veren, Tabela Partisi, Zafer Parti’si’nin Lhideri, Prf..Dr. Ümit Özdağ ile masa’ya oturmuş, desteği karşılığı, kendisine teklif edilen, 8. Cukhurbaşkanlığı Namzetliğini kabul etmemiş, İçişleri Bakanlığı ile,M.İ.T. ( Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını) istemiştir. İsteği kabul edilmiş,Hatta, ikili arasında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında, 6’lı Maısa ve İttifak ortaklharının bilgisi dışında bir de gizli mutabakat zaptı ve protokol imzalanmıştı.

Seçim’lerin kazanılması halinde, ken9dimsine teklif edilen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını redderek, İçişleri Bakanlığı ile, M.İ.T.’i, ( Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlıgı’nı istemesinin sebebi ne olabilhirdi?

Yıllar önce, Merhum, Başbuğ, Alparslan Türkeş, Ümit Özdağ’ın Mossad Ajanı olduğunu bir vesiuyle ile söylemiuşti. Ümit Özdağ’ın, Mossad’ın Türkiye’deki, en mu’temed adamlarından olduğu söyleniyor.

Gönül Coğrafyamızdaki devletler haricinde, her Milletin ve devletin Türkiye üzerinde bir hesabmı var. Kemal Kılıçdaroğlunu, Cumhurbaşkanı seçtirebilseydiler, hiç bir bedel ödemeden, hesaplarını kapatacaklardı. “ Bizim Mavi Vatanda, Libya’da, Suriye’de, Irak’da Azerbaycan’da ne işimiz, var” teraneleri halen kulaklarımızı zonglatmıyor mu ?

İsrail Terör Devleti’nin Türkiye ve Anadolu üzerine hiç kapatmadığı kadim hisabı, “ Nil’den Fırat’a, Büyük İsrail Devleti’dir..

“ Tuzak ( oyun ) kurdular. Allah onların bu tuzaklarını( oyunlarını) bozdu. Allah, tuzak( oyun) bozanların en hayırlısıdır.” ( Âl-i İmran/ 3/ 54)

Elbette, pekçok plânlar yapanlar vardır, ama,en üstün ve mutlâık galip plân, şüphesiz, Allah’ın plânı’dır...