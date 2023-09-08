HERKES   BİNPİŞMAN,  YA  BİZİMKİLER!...

14   Mayıs  2023,  Cumhurbaşkanlığı  ve  28.  Dönem  Milletvekilliği  Umûmî  seçim’lerinde  ve 28  Mayıs  2023  günü,Cumhurbaşkanlığı  seçim’lerinin  2.  Turunda, C.H.P  ile  altılı  Masa, ya  da  “ Millet  İttifakı,”  adları  altında  ittifak  kuran, parti’lerden, Demokrat  parti  hariç,altılı  masa zillet  ve  şirret  ittifakında  olmadığı  halde, Cumhurbaşkanlığı 2.  Tur  seçiminde, Bu  İttifakın  Cumhurbaşkanı  namzediyle, ikili  bir  protokol  imzalayan,  Tabela   partilerinden ,  birisinin  lideri   de,   dahil, 

bütün  parti  liderleri,  C.H.P.,  ile  bu  seçimlerde  ittifak  kurdukları  için  “Binpişman,”  olduklarını  efkâr-ı  umûmiyye  nezdinde, def’âatle  ifade  etmişlerdir.

Oysaki, C.H.P’nin  Lideri,  Cumhurbaşkanlığı’nı   kazanabilmek   için,   İttifak   ortağı    bu   partilere,  neler  vermemiş,   neler  va’d’etmemişti? %  0,50   bile,  rey’iu  olmayan  partilere, 15  şer, onar  milletvekilliği  va’d’etmiş  ve  vermieş  iken, bir  lider,” 2019  yılında  seçimlere  katılabilmek  için, C.H.P.’den   ödünç  Milletvekilleri  istemem, ve  2023   seçimlerinde  C.H.P,  ile  ittifak  yapmam  Siyâsî  hayatımın  en büyük  hatasıydı,”  dedi.Bir  başkası,  “ Benim  ömrüm,  C.H.P, ile, C.H.P.,  zihniyyetiyle  mücadele  ile  geçmiştir,  Benim  içüin,  C.H.P,   ittifak  kuracağım  en  son  partı  olmalıydı,” demiştir. Bir başkası,”  Biz  seçimlere  giderken, kendi  Partimizin  listesi  ve  Partimiz  Logosu  altında  girmeye  hazırlandık, Listeleri  de  % 98  tamamalamışken, C.h.p.,  Lideri  bize, “ Bizimle  ittifak  kurarsanıs,  çıkaracağınız  Milletvekili  saüyınız,  en  az,  yirmi, yirmibeş  artar  dediği  için  bu  ittifaka  dahil  olduk. Çok  pişmanız,   kendi   Logomuz   ve   listelerimizle    bu   seçiemlere   girseydik, bugün  bize   verilen, Milletvekili  sayımızdan  çok  daha   fazla   milletvekili  çıkarırdık,” demiştir.  Bir başkası  da,” Biz,  temeli  eskilere   dayanan  bir   partiyiz,     bu  ittifak’da   olmamış   olsaydık  da,  fazla  bir  şey   fark’etmez,  aynı   sayıda,  veya,  daha   fazla    milletvekilliği,  kazanabilirdik,”  demiştir ...

Meramım, 2023  Cumhurbaşkanlığı   ve  Milletvekilliği  Seçimleriyle  alakalı  geniş  bir  tahlil( analiz)  değildir; C.H.P.’nin   ve  İttifak’ın  Cumhurbaşkanı  namzedi,  Kemal  Kılıçdaroğlu’nun  ip/lerini  ellernide  tutan,  dahilî    ve  haricî    mahfiller,( A.B.D.,   ehl-i  Salip,  bütün   Doğu   ve   Batı  Avrupa  Ülkeleri,  Yunanistan   ve  İsrail  Terör  Devleti), işio  kadar  sıkı  tutmuşlardı  ki, her  ne  pahasına  olursa  olsun, Recep  Tayyip  Erdoğan’ı  devirecekler,  yerine,  Kemal  Kılıçdaroğlu’nu  seçtireceklerdi. Bunun  için,  herkim  ne  isterse  ver, yeterki,  sana  destek  versinler.   İttifak,   yolha   çıkarken,” Rejmi  değiştireceğiz,  Güçlendirilmiş  Parlamenter  Sisteme  döneceğiz,”  demiş   olmasına   rağmen,   zaman  içinde, bu  hayalin     gerçekleşmeyeceiğni    gördükten   sonra,   Cumhurbaşkanlığı,  İdare  Sistemine  razı  olmuşlar,  pratikde,  Cumhurbaşkanlığı,   Yardımcılığı,   tek   bir   kişi   tarafından   idare   ediliyorken,  herbirinin  rey’i,  0,5   bile,  olmayan,    dört   partiye   ve   İ.P.’e,   birer  Cumhurbaşkanlığı    Yardımcılığı   va’a’d’edilmiş,  yetmemiş,  Ankara   ve   İstanbul   Büyükşir   Belediye  Reis’leri   de,  bunlara  ilâve  edilmiştir .

Cumhurbaşkanlığı   seçimi   2. Tur’a  kalınca, İsrail  Devleti- Mossad,  hemen  devre’ye  girmiş, Cumhurbaşkanı  adaylarından,  Sinan  Oğan   ve  kendisine  destek  veren  Tabela  partilerinden  birisinin   Lideri’nin,  “Milliyetçi  olarak    vasıflandırılan),  taraftarlarıyla  birlikte, 2. Turda  Kemal  Kılıçdaroğlu’na  destek  vermelerini  istemiştir,   İsrail   ve   Mossad   bu  destekten  o  kadar  emindi  ki, Çünkü, her  iki  şahsın  da,  aslen, Iğdır’ a   yerleşmiş,Hazar  Yahûdî’  lerinden  oldukları  bilinmektedir. Kılıçdaroğlu, Önce, Sinan  Oğan  ile  masaya  oturmuş,  anlaşamamış, Sinan  Oğan,  kendiusinin ve   taraftarlarının,  Cumhurbaşkanı,  Recep  Tayyip  Erdoğan’ı  destekleypeceğini  açıklamıştı.Kılıçdaroğlu,  Sinan  Oğan’dan  retd  cevabı  almış  olmasına  rağmen,  aynı  ittifak  içinde  Sinan  Oğan’aı destek  veren, Tabela  Partisi,  Zafer  Parti’si’nin  Lhideri, Prf..Dr.   Ümit  Özdağ   ile   masa’ya   oturmuş,  desteği   karşılığı,  kendisine  teklif  edilen, 8.  Cukhurbaşkanlığı  Namzetliğini  kabul  etmemiş,  İçişleri  Bakanlığı  ile,M.İ.T. (   Millî   İstihbarat  Teşkilatı  Başkanlığını)  istemiştir.  İsteği   kabul   edilmiş,Hatta, ikili  arasında,  Kemal  Kılıçdaroğlu  ile  Ümit  Özdağ  arasında, 6’lı   Maısa  ve  İttifak  ortaklharının  bilgisi  dışında  bir  de  gizli  mutabakat  zaptı  ve  protokol  imzalanmıştı.

Seçim’lerin  kazanılması  halinde, ken9dimsine  teklif  edilen  Cumhurbaşkanlığı  Yardımcılığını  redderek, İçişleri  Bakanlığı  ile, M.İ.T.’i,  (   Millî    İstihbarat   Teşkilatı   Başkanlıgı’nı  istemesinin  sebebi   ne  olabilhirdi?

Yıllar  önce,  Merhum,  Başbuğ,  Alparslan  Türkeş,  Ümit  Özdağ’ın  Mossad  Ajanı  olduğunu  bir  vesiuyle  ile  söylemiuşti. Ümit  Özdağ’ın,  Mossad’ın  Türkiye’deki,  en  mu’temed  adamlarından  olduğu söyleniyor.

Gönül   Coğrafyamızdaki   devletler  haricinde,  her  Milletin  ve   devletin Türkiye  üzerinde  bir  hesabmı  var.  Kemal  Kılıçdaroğlunu,  Cumhurbaşkanı  seçtirebilseydiler, hiç  bir  bedel  ödemeden,  hesaplarını  kapatacaklardı. “ Bizim  Mavi  Vatanda,  Libya’da, Suriye’de,  Irak’da Azerbaycan’da  ne  işimiz,  var” teraneleri  halen  kulaklarımızı  zonglatmıyor  mu ?

İsrail     Terör  Devleti’nin  Türkiye  ve  Anadolu  üzerine  hiç  kapatmadığı  kadim  hisabı, “ Nil’den  Fırat’a,  Büyük  İsrail  Devleti’dir..

“ Tuzak  (  oyun )  kurdular.  Allah  onların  bu  tuzaklarını(  oyunlarını)  bozdu.  Allah, tuzak(  oyun)  bozanların  en  hayırlısıdır.” ( Âl-i  İmran/ 3/ 54)

Elbette,  pekçok  plânlar  yapanlar  vardır,  ama,en  üstün  ve  mutlâık  galip  plân,  şüphesiz,  Allah’ın  plânı’dır... 