KÜFR’Ü   İLTİZAM,  İRTİDAD  DİN’DEN  DÖNMEKTİR!...

Devleti  kurduğu  iddi  edilen. C.H.P,   herhangi  bir  siyâsî  parti  değildir; C.H.P.’nin  ne  olduğunu,  ne  olmadığını,  bir  serÎ  makalelerle, inkâr  olunamayacak  vesika  ve  belgelerle  ortaya  koyacağız. Fazla  zihin  bulanaklığına  meydan  vermemek  için, son  söylenmesi  gerekeni  peşînen  söyleyelim.

Daha  önceleri  def’âatle  ifade  edildiğie  gbi, C.H.P.,  Yerli,  Millî  Siyâsî  Parti  değildir.Devlet-i  aliyye’mizi,    Dini’mizi,   Millî   ve    Ma’nevî,   bütün   Değer    ve   Mefâhir’imizi   tahrip  için  Dünya  Siyonizm  Teşkilatı’nın  teşvikiyle, Selanik’de,   Yahûdî,   Ermeni,  Rum   ve  diğer  gayr-i  Millî   Ursur’larca,  kurulmuş,  İttihad  ve  Terakkî  Cemiyeti’nin  devamıdır.” Devamıdır,”  demek  de  doğru  değil,aslî   hüvviyyetinden  hiçbir  şey  kaybetmemiş  hüve,hüve,  tam  da  tâ   kendisidir.

Daha  önceki  seçim’lerde  de, asrın-  günün  siyasetini  iyi  okuyamama,  siyâsî   körlük sebebiyle,  çok  hatalı  siyâsî    tercih’lerde  bulunulmuştur. Fakat,  bu  son  seçimlerde, çok  vahim  bir  tercihle   karşıkarşıya  kalındı. Herhangi  bir   siyâsî    parti’nin  de  ötesine,  doğrudan, Devletimizi, Dinimizi,  Millî   ve   Ma’nevî   Değer    ve    Mefâhir’imizi   tahrip  için  kurulmuş, bu  tahribat’da  da  çok  başarılı  olmuş,  halen  de   bu  tahribata  bir  asır  önceki   azmi  ve kararlılığı  ile  devam  eden,  küfür  cebhesine   doğrudan  rey  verilmiştir,  destek  olunmuştur.

Bu  faaliyyetin  şer’î   hükmü,  “Küfr’ü  İltizam,  küfr’e  rıza,  rıza’nın  ötesinde  tam  destek, küfürdür, irtidat’dır,(  din’den  dönmek)’dir.

“ Onlar  güçleri  yeterse,  sizi  dininizden  döndürmek  için  sizinle  savaşmaktan  geri  durmazlar,  (durmayacaklardır.)  Sizden  de  her  kim  dininden  döner  ve  kâfir  olarak  can  verirse,  artık  onların  bütün  amelleri,  dünya  ve  ahiret,  heder  olmuştur.( heiba  olmuştur.),  artık  onlar  cehennemliktirler.  Hep  orada  sosuzadek  kalırlar.” (  Bakara/ 2222 /217)

“  Ey  iman  edenler!  İçinizden  kim  dininden  dönerse,  bilsin  ki    Allah  onun  yerine  Allah’ın  kendilerini  sevdiği,  onların  da  Allah’ı  sevdiği,  mü’minlere  karşı  yumuşak   başlı,  ( zelil),  kâfirlere  karşı  şerefli  ve  güçlü  olan  bir  kavmi(  kardeşler  topluluğunu)  getirecektir.  Onlar  Allah  yolunda  cihad  ederler,  kınayanların  kınamalarından  asla  korkmazlar.  İşte bu  Aıllah’ın  ihsan  ve  ikramıdır.  Onu  dilediğinea  verir.  Allah,  (  ilmiyle  ve  gücüyle)  her  şeyi  ihata eden,(  kuşatandır.),  her  şeyi  çok  iyi  bilendir  “  (  Mâide/ 5 / 54)

( Aziz   Kardeşlerim,  irtidata   ve  mnürtedlere  rağmen,   sakın  ola  da,  hiçbir  şekilde  asla  ve  kat’â   ye’se  kapılmayınız!   Hazreti   Üstaz’ımız,  Süleyman   Hilmi  Silistrevî,   el- ma’ruf,  bi’ Tunahan (k.s.)  Efendi  H0azret’lerimiz,    Üveysî,   olarak,  tasarruflarına,  ( Tecdid,  ihda  ve  irşad)   vazifelerini   yerine  getirmeye   bi’temâmihâ      ve  bi’kemâlihâ    devam  etmektedir,İlk  talebe  ve  müntesipleri,  o’ndan  aldıkları  terbiye  üzerine,  dimdik  ayaktadırlar. Boşluklar,  bu  ağabey  ve  Kardeşlerimizin  gayret  ve çabalarıyla,  Himmet-i  Rical  ve  Rabbi’mizin  inâyetiyle,  İnşâ  Allah!  en  kısa  zamanda  doldurulacaktır.

İRTİDAT   VE  MÜRTED  İÇİN  HÜKM-Ü  ŞER’ Î  nedir?1...

İslâm’dan  küfre  dönen.  İrtidat  eden,  mürted, ölmeden  önce,  tecdid-i  iman,  tecdid-i  Nikah(  eğer  evlie  ve nikahı  varsa)  ve  Tevbe-i  Nasuh  ile,  İslâm’a  dönebilir. Allah  muhafaza  buyursun!  İrtidat  halinde, mürted  olduğu  halde  ölüm  kendisini bulursa, hem  dünyası,  hem  de  ahireti  mahv-u  perişandır.  Ancak,  mürted’in  yeniden  İslâm’a  dönüşü,  imanının  ve  tevbesinin  kabulü için  en  önemli  şart, küfrünü,  fısk-ı  Fücur  ve  ısyanı’nı  hangi  tebliğ  vasıtalarıyla  ilân  etmiş,  kendisi  ilân  etmemiş  bile  olsa, ilân’dan  çok  daha  mü’essir,yazılı,  görüntülü,  matbuatta  haber  olarak  verilmiş  ve bu  haberlere  mevzu  teşkil  edenlerden  herhangi  bir  tekzip  ve  i’tiraz  sözkonusu  olmamışsa,  dönüş, tecdid-i  iman,  tecdid-i  nikah  ve  tevbe-i  nasûh,  aynı  vasıtalarla  haber  ve  ilân  olarak  verilmedikçe ,   kabûle   vâbeste    değildir.Mürted’lerin  işi  çok  zor... 

   