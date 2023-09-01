KÜFR’Ü İLTİZAM, İRTİDAD DİN’DEN DÖNMEKTİR!...

Devleti kurduğu iddi edilen. C.H.P, herhangi bir siyâsî parti değildir; C.H.P.’nin ne olduğunu, ne olmadığını, bir serÎ makalelerle, inkâr olunamayacak vesika ve belgelerle ortaya koyacağız. Fazla zihin bulanaklığına meydan vermemek için, son söylenmesi gerekeni peşînen söyleyelim.

Daha önceleri def’âatle ifade edildiğie gbi, C.H.P., Yerli, Millî Siyâsî Parti değildir.Devlet-i aliyye’mizi, Dini’mizi, Millî ve Ma’nevî, bütün Değer ve Mefâhir’imizi tahrip için Dünya Siyonizm Teşkilatı’nın teşvikiyle, Selanik’de, Yahûdî, Ermeni, Rum ve diğer gayr-i Millî Ursur’larca, kurulmuş, İttihad ve Terakkî Cemiyeti’nin devamıdır.” Devamıdır,” demek de doğru değil,aslî hüvviyyetinden hiçbir şey kaybetmemiş hüve,hüve, tam da tâ kendisidir.

Daha önceki seçim’lerde de, asrın- günün siyasetini iyi okuyamama, siyâsî körlük sebebiyle, çok hatalı siyâsî tercih’lerde bulunulmuştur. Fakat, bu son seçimlerde, çok vahim bir tercihle karşıkarşıya kalındı. Herhangi bir siyâsî parti’nin de ötesine, doğrudan, Devletimizi, Dinimizi, Millî ve Ma’nevî Değer ve Mefâhir’imizi tahrip için kurulmuş, bu tahribat’da da çok başarılı olmuş, halen de bu tahribata bir asır önceki azmi ve kararlılığı ile devam eden, küfür cebhesine doğrudan rey verilmiştir, destek olunmuştur.

Bu faaliyyetin şer’î hükmü, “Küfr’ü İltizam, küfr’e rıza, rıza’nın ötesinde tam destek, küfürdür, irtidat’dır,( din’den dönmek)’dir.

“ Onlar güçleri yeterse, sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan geri durmazlar, (durmayacaklardır.) Sizden de her kim dininden döner ve kâfir olarak can verirse, artık onların bütün amelleri, dünya ve ahiret, heder olmuştur.( heiba olmuştur.), artık onlar cehennemliktirler. Hep orada sosuzadek kalırlar.” ( Bakara/ 2222 /217)

“ Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah onun yerine Allah’ın kendilerini sevdiği, onların da Allah’ı sevdiği, mü’minlere karşı yumuşak başlı, ( zelil), kâfirlere karşı şerefli ve güçlü olan bir kavmi( kardeşler topluluğunu) getirecektir. Onlar Allah yolunda cihad ederler, kınayanların kınamalarından asla korkmazlar. İşte bu Aıllah’ın ihsan ve ikramıdır. Onu dilediğinea verir. Allah, ( ilmiyle ve gücüyle) her şeyi ihata eden,( kuşatandır.), her şeyi çok iyi bilendir “ ( Mâide/ 5 / 54)

( Aziz Kardeşlerim, irtidata ve mnürtedlere rağmen, sakın ola da, hiçbir şekilde asla ve kat’â ye’se kapılmayınız! Hazreti Üstaz’ımız, Süleyman Hilmi Silistrevî, el- ma’ruf, bi’ Tunahan (k.s.) Efendi H0azret’lerimiz, Üveysî, olarak, tasarruflarına, ( Tecdid, ihda ve irşad) vazifelerini yerine getirmeye bi’temâmihâ ve bi’kemâlihâ devam etmektedir,İlk talebe ve müntesipleri, o’ndan aldıkları terbiye üzerine, dimdik ayaktadırlar. Boşluklar, bu ağabey ve Kardeşlerimizin gayret ve çabalarıyla, Himmet-i Rical ve Rabbi’mizin inâyetiyle, İnşâ Allah! en kısa zamanda doldurulacaktır.

İRTİDAT VE MÜRTED İÇİN HÜKM-Ü ŞER’ Î nedir?1...

İslâm’dan küfre dönen. İrtidat eden, mürted, ölmeden önce, tecdid-i iman, tecdid-i Nikah( eğer evlie ve nikahı varsa) ve Tevbe-i Nasuh ile, İslâm’a dönebilir. Allah muhafaza buyursun! İrtidat halinde, mürted olduğu halde ölüm kendisini bulursa, hem dünyası, hem de ahireti mahv-u perişandır. Ancak, mürted’in yeniden İslâm’a dönüşü, imanının ve tevbesinin kabulü için en önemli şart, küfrünü, fısk-ı Fücur ve ısyanı’nı hangi tebliğ vasıtalarıyla ilân etmiş, kendisi ilân etmemiş bile olsa, ilân’dan çok daha mü’essir,yazılı, görüntülü, matbuatta haber olarak verilmiş ve bu haberlere mevzu teşkil edenlerden herhangi bir tekzip ve i’tiraz sözkonusu olmamışsa, dönüş, tecdid-i iman, tecdid-i nikah ve tevbe-i nasûh, aynı vasıtalarla haber ve ilân olarak verilmedikçe , kabûle vâbeste değildir.Mürted’lerin işi çok zor...