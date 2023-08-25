HER  TÜR”  İZAH’TAN    VÂRESTE’DİR!...

“ Mü’minler,  mü’min’leri   bırakıp  da  kâfirleri  dost  edinmesin. Bunu  her  kim  yaparsa,  onun  Allah  ile  ilişiği  kesilmiş  olur.  Ancak  onlardan   (  gelmesi  muhtemele  tehlikelerden)  korunmak  için  yaptıklarınız  bunun  dışındadır.  Bununlaü  beraber  Allah  size  kendisinden  sakınmanızı  buyuruyor.  Sonunda  gidiş  Allah’a’dır.”  ( Âl-i  İmrân / 3 / 28)

“  Ey  imaen  edenler!  Yahûdî  ve  hıristiyanları  koruyucu ( dost)  edinmeyin.  Onlar  ancak  biribirlerinin  koruyucularıdır.(  dostlarıdır.)  İçinizden  kim  onlardan  birini  koruyucu(  dost)  edinirse,  muhakkak  o,  onlardan  sayılır.  Allah, zulmedenleri    doğru  yola  çıkartmaz.”  (  Mâide /5/51)     

Ama’sız,  fakat’sız,  lâkin’siz,  vebihî, vebihâ,  vebihezâ , vebihekezâ,  veminhâ, veanhâ,  vebizâlik,  vebihezalik, binâ’enaleyh, vebinâen  ala  zalik,  hertür,” İzahtan  vareste’dir,ki,” amden  ve  kasden,  hür  iradeleriyle,  kâfirleri(  el-küfr-ü  milletün  vâhidetün= ehl-i  küfrün  hepsi  bir  mellettir.) kehdilerine velî,(  koruyucu- dost ) edindiler,  küfre  rıza,  hatta  küfre  destek  oldular.

Türkiye’miz  ve  Gönül  Coğrafya’mız  için  önemli  bir  dönük  noktkası  olan, 14  Mayıs  2023  ve  28  Mayıs  2023  tarihinde  tekrarlanan,  ikinrci  turu  yapılan  seçimler,  (   Cumhurbaşkanlığı  ve  28.  Dönem  Milletvekilliği   seçimlerinde,  Ali  Erhan  Kuriş   Efendi, Cumhurbaşkanlığı  Seçiminde, Gorbi  ve  Armınıa’nın  torunu, Kamer  ve  Yemuş’un  oğulları, İran  Kökenli,  Şah  İsmail’in, Anadolu’yu, Şî’î,leştirma, Förs,  Sâsânî    ve   Mecûsî’leştirmek  için,  Şahkulu,  önderliğinde, Anadolu’ya  gönderdiği, Ermeni,  aile’nin,  ki,  aile, Yavuz  Sultan Selim  Han’ın  Şah  İsmail  ve  ordusunu  tepeledikten  sonra,  aile, Tunçeli’ye,( Dersim)’e   ric’at  etmek  zorunda  kalmış,Devlet  düşmanı  olarak  burada,  hayatlarını  idame  ettirmişler. Soyadı  Kanunun çıktığında, Kamer  ve  Yemuş,  Karabulut  Soyadını  aldıkları  halde,  ne  hikmetse bu  soyadlarını  da  değiştirmişler .

İşte, Ali  Erhan  Kuruş  Efendi’nin  Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde,  amden  ve  kasden,  bilerek, 

İsteyerek,hür  iradesiyle  rey  verdiği  zat,  kısaca,  ta’rifiyle,  bu  zattır.  28.  Dönem  Milletvekilliği   için,  ise, bu  zatın  etrafına  devşirdiği,  yerli   ve   Millî   olmayan,  Zillet   ve   Şer   İttifakına   mensup,kendi  başlarına  hiç bir  varlık  gösteremeyen,  “  Küsürat  Partileri,”  bile  denilmeyecek  partiler...

Ali  Erhan  Kuriş   Efendi, sadece  kendisi  rey  verdiğiyle   ve  bunu,  bütün  dünya  kamuoyu  önünde  ilân   etmekle  kalmadı, bulunduğu   pozisyonu   istismar   ederek, “  Emîr,  emaret,  itaat”  teraneleriyle,  Nezih    Câmia’mızın,   kadın- erkek,   genç-  yaşlı,   bütün   ferd’lerinin  de,  kendisi  gibi  rey  vermeleri  için  tevcih’te  bulunmuştur. Tevcih’in  de  ötesinde, kendismi  gibi  rey  vermeleri   hususunda,   hâşâ!    Sümme   hâşâ!  Sümme,  Sümme    hâşâ!  Hazreti  Üstaz’ımızın  Mübarek  isimlerini  de  ortaya  koyarak,   istismarların   en   şen’îsini,  en  çirkinini  yaparak,  Câmia’yı  bir nev’i  ma’nevî,    baskı    altına  alarak,   icbar   etmiştir.

Türkiye’miz,  ebed-müdet, bir  İslâm  Ülkesiu’dir; Kıyâmet  Saatine  keadar  da,  Dâru’l-İslâm  olarak  da,   kalacaktır.   Böylesine  bir  İslâm  Ülkesi  olan   Türkiye’miziun  başına,  Devlet  Başkanı  olarakr,  yukarıda  karanlık  geçmişini  verdiğimiz, bir  Ermeni’nin  seçilmesini  getirilmesini  istemek, bu  istikamettde   gayret  sarf’etmek, hür  iradesiyle  rey  vermek,  kâfir’leri  dost  edinmek, dostluğun  da  ötesinde,  kalben , meyl’etmek,  küfre  rıza,  rıza’nın  da  ötesinde,  küfrü  iltizam,  açıkça  küfre  destek  vermektir.

C.H.P.,asla,siyâsî   bir  parti  değildir; 20.  Asr’ın başlarında, Devlet-i  aliyye’mizi  ve  Yüce  İslâm  Dini’ni  yıkmak,  tahrip  etmek  için, Selanik’de, yuhûdî’ler,  Ermeniler,  Rum’lar  ve  gayr-i  Millî    unsur’lar  tarafından  kurulmuş, emperyalist, ehl-i  Salîp,  devlet’lerin   içimizdeki   ileri  karakolu, “  koçbaşı,”  olarak  kullandıkları  bir  şer  ve  zillet   aparatıdır. İlk  önce,33  yıl  inkıraz  halindeki  bir  Devlet-i  Aliyye’yi    ayakta   tutmyı   becermiş,  dünya’nın en  akıllı,  en  zeki  ve  en  müdebbir,  Devlet  Adamı,  Sultan  2.  Abdülhamid  Han  Hazretlerini  taht’dan  indirmişler,  Kukla  Padişahlar  dönemi   çok   kısa  devam  eden  bir  ara  dönemden  sonra  da,  cebren  ve  hile  ile, Devleti  ele  geçirmişler, Devletimizi, Milletimizi, Dinimizi, Millî  ve  ma’nevî,   Değer’lerimiz   adına    ne   varsa   bütün  Mefâhir’iemiz,   ayaklar   altına    alıhmıştır.

C.H.P.’ye,  herhangi  bir  siyâsî   parti,  diğer  siyâsî   parti’lerden  birisiymiş   gibi,  rey  vermek,  “Kemalizm,” dini’ni  benimsemek,  küfre   rıza,  küfrü  iltizam   ve  küfre  destek  vermektir...