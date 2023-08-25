HER TÜR” İZAH’TAN VÂRESTE’DİR!...

“ Mü’minler, mü’min’leri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Bunu her kim yaparsa, onun Allah ile ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan ( gelmesi muhtemele tehlikelerden) korunmak için yaptıklarınız bunun dışındadır. Bununlaü beraber Allah size kendisinden sakınmanızı buyuruyor. Sonunda gidiş Allah’a’dır.” ( Âl-i İmrân / 3 / 28)

“ Ey imaen edenler! Yahûdî ve hıristiyanları koruyucu ( dost) edinmeyin. Onlar ancak biribirlerinin koruyucularıdır.( dostlarıdır.) İçinizden kim onlardan birini koruyucu( dost) edinirse, muhakkak o, onlardan sayılır. Allah, zulmedenleri doğru yola çıkartmaz.” ( Mâide /5/51)

Ama’sız, fakat’sız, lâkin’siz, vebihî, vebihâ, vebihezâ , vebihekezâ, veminhâ, veanhâ, vebizâlik, vebihezalik, binâ’enaleyh, vebinâen ala zalik, hertür,” İzahtan vareste’dir,ki,” amden ve kasden, hür iradeleriyle, kâfirleri( el-küfr-ü milletün vâhidetün= ehl-i küfrün hepsi bir mellettir.) kehdilerine velî,( koruyucu- dost ) edindiler, küfre rıza, hatta küfre destek oldular.

Türkiye’miz ve Gönül Coğrafya’mız için önemli bir dönük noktkası olan, 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde tekrarlanan, ikinrci turu yapılan seçimler, ( Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, Ali Erhan Kuriş Efendi, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, Gorbi ve Armınıa’nın torunu, Kamer ve Yemuş’un oğulları, İran Kökenli, Şah İsmail’in, Anadolu’yu, Şî’î,leştirma, Förs, Sâsânî ve Mecûsî’leştirmek için, Şahkulu, önderliğinde, Anadolu’ya gönderdiği, Ermeni, aile’nin, ki, aile, Yavuz Sultan Selim Han’ın Şah İsmail ve ordusunu tepeledikten sonra, aile, Tunçeli’ye,( Dersim)’e ric’at etmek zorunda kalmış,Devlet düşmanı olarak burada, hayatlarını idame ettirmişler. Soyadı Kanunun çıktığında, Kamer ve Yemuş, Karabulut Soyadını aldıkları halde, ne hikmetse bu soyadlarını da değiştirmişler .

İşte, Ali Erhan Kuruş Efendi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, amden ve kasden, bilerek,

İsteyerek,hür iradesiyle rey verdiği zat, kısaca, ta’rifiyle, bu zattır. 28. Dönem Milletvekilliği için, ise, bu zatın etrafına devşirdiği, yerli ve Millî olmayan, Zillet ve Şer İttifakına mensup,kendi başlarına hiç bir varlık gösteremeyen, “ Küsürat Partileri,” bile denilmeyecek partiler...

Ali Erhan Kuriş Efendi, sadece kendisi rey verdiğiyle ve bunu, bütün dünya kamuoyu önünde ilân etmekle kalmadı, bulunduğu pozisyonu istismar ederek, “ Emîr, emaret, itaat” teraneleriyle, Nezih Câmia’mızın, kadın- erkek, genç- yaşlı, bütün ferd’lerinin de, kendisi gibi rey vermeleri için tevcih’te bulunmuştur. Tevcih’in de ötesinde, kendismi gibi rey vermeleri hususunda, hâşâ! Sümme hâşâ! Sümme, Sümme hâşâ! Hazreti Üstaz’ımızın Mübarek isimlerini de ortaya koyarak, istismarların en şen’îsini, en çirkinini yaparak, Câmia’yı bir nev’i ma’nevî, baskı altına alarak, icbar etmiştir.

Türkiye’miz, ebed-müdet, bir İslâm Ülkesiu’dir; Kıyâmet Saatine keadar da, Dâru’l-İslâm olarak da, kalacaktır. Böylesine bir İslâm Ülkesi olan Türkiye’miziun başına, Devlet Başkanı olarakr, yukarıda karanlık geçmişini verdiğimiz, bir Ermeni’nin seçilmesini getirilmesini istemek, bu istikamettde gayret sarf’etmek, hür iradesiyle rey vermek, kâfir’leri dost edinmek, dostluğun da ötesinde, kalben , meyl’etmek, küfre rıza, rıza’nın da ötesinde, küfrü iltizam, açıkça küfre destek vermektir.

C.H.P.,asla,siyâsî bir parti değildir; 20. Asr’ın başlarında, Devlet-i aliyye’mizi ve Yüce İslâm Dini’ni yıkmak, tahrip etmek için, Selanik’de, yuhûdî’ler, Ermeniler, Rum’lar ve gayr-i Millî unsur’lar tarafından kurulmuş, emperyalist, ehl-i Salîp, devlet’lerin içimizdeki ileri karakolu, “ koçbaşı,” olarak kullandıkları bir şer ve zillet aparatıdır. İlk önce,33 yıl inkıraz halindeki bir Devlet-i Aliyye’yi ayakta tutmyı becermiş, dünya’nın en akıllı, en zeki ve en müdebbir, Devlet Adamı, Sultan 2. Abdülhamid Han Hazretlerini taht’dan indirmişler, Kukla Padişahlar dönemi çok kısa devam eden bir ara dönemden sonra da, cebren ve hile ile, Devleti ele geçirmişler, Devletimizi, Milletimizi, Dinimizi, Millî ve ma’nevî, Değer’lerimiz adına ne varsa bütün Mefâhir’iemiz, ayaklar altına alıhmıştır.

C.H.P.’ye, herhangi bir siyâsî parti, diğer siyâsî parti’lerden birisiymiş gibi, rey vermek, “Kemalizm,” dini’ni benimsemek, küfre rıza, küfrü iltizam ve küfre destek vermektir...