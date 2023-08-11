KEBÂİR’DEN,  CEPHE’DEN  KAÇMA  VE  SİHİR!...

Bir  İslâm Ülkesi, bir  cephe’de, tecâvüz  ve  ta’âruza(  saldırıya)  ma’ruz   kalırsa,  o  cepheye  yakın  yerlerdeki,   kadın-erkek,   bütün   müslümanlara,   cihad  farz-ı  ayn’dır.  Diğer  bölgelerdekinlere  ise  Farz-ı  Kifâye  olur.Bu  durumdakiler’in  cepheye  gittikleri  halde  cephe’den  kaçmaları  veya,  münafıkların  yaptıkları  gibi,  çeşitli  ma’zeretler  uydurarak  cepheye  gitmemeleri  Kebâir’dendir.  (büyük  günahlardandır). İslâm  Ülkesi, bütün  cephe’lerden  saldırıya  ma’ruz  kalmışsa,  bu  takdirde, o  ülkede  yaşayan,  kadın-erkek,   bütün   müslümanlara   cihad  farz-ı  ayn  olur.

Günümüzde, din,iman,  ahlâk, töre,  milliyyet  anane  ve  gelenekler bütün  cephelerde  çömüştür. Küfür  ve  dalalet,  ahlaksızlık, Televizyon   kanalları  vasıtasıyla  evlerimizin  salonlarına,  akıllı  Telefon’lar  vasıtasıyla  ceplerimize  kadar  girmiştir. Dolaysiyle,  cihad  bize  her  cephede  farz-ı  ayn  haline  gelmiştir. Bu  devirde,  harp’den,  cepheden  firar, İmam-ı  Rabbânî  Evlâd’Inın,  tedris,  tecdid,  ihda  ve  irşad  vazifesinden  kaçmasıdır,  uzaklaşmasıdır,  ihmalidir.

Sihir  hakkında  bundan  önceki  çalışmalarımızda,  mufassal  bilgi  vermeye  çalışmıştık;   Ebû  Hüreyre  radiya’llâhi  anh’den  Nebî  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem’in  şöyle  buyurduğu  rivayet  edilmiştir: Bir  kere  Resûlu’llâh:  -  Mühlik olan( insanları  helâke  sürükleyen),  yedi  şeyden  çekininiz!  Buyurmuştu.

Ashab: Yâ  Resûla’llâh!  Bu  yedi  şey  nedir?  Diye  sorduklarında  Resûl-i  Ekrem: -  1) Allah’a  şirk,  2) Sihir,  3)  Allah’ın  katlini  haram  kıldığı  bir  hayatı  öldürmek;  haklı  öldüren  müstesna, Hakimin,  ya  da  devlet  Reisinin  kısasa  hükmetmesi  gibi.  4)  Faiz  kazancı  yemek,  5) Yetim  malı  yemek, 6)  Düşmana  hücum  sırasında  harp’ten  kaçmak, 7)  Zinâ’dan  masûn(  kendisini  koruyan)  hatırından  bile  geçirmeyen  müslüman  kadınlara  zina  isnad  etmek,  buyurdu.

“ Mûbikât,” “  Mühlikât,” İnsânî   fazilet  ve  meziyyetleri  öldüren  büyük  günahlar  ki, bunların  birincisi, Şirk’tir.  Şirk,  lugaten,  bir  kimseyi  diğerine  ortak  kılmaktır. Burada  kasd’olunan  ma’na  ise,  Allah’tan   başka   bir   ilâh,  bir  ma’bûd   ittihaz  ve  kabûldür...

BEŞER  TARİHİNDE  SİHİR  VE  SÂHİR

Sihir,  lugaten  sebebi  gizli  ve  incelik  olan  bir  şeydir. Şerîat  örfünde,  sihir,  sebebi  gizli  olan  ve  hilâfı  hakîkat  telakkî    olunan  her  şeye  itlâk  olunur. Gözbağcılık,  hokkabazlık  suretinde  cereyan  eder. Bu   cihetle  mutlak  surette  zikrolunduğunda  faili  hakkında  zem  ifade  eder. Sihier kayıtlı  ve şartlı  anıldığında  zemini  medholan  hususlarda  da  kullanılmıştır.” Belagatli  ve  fesahatlı  sözlerden  bir  kısmı  muhakkak  surette   sihirdir,”  Hadis-i  Şerif’i  bu  cümledendir.

İbn-i  Ömer  radiya’llâhu  anhüma’nın   beyanına  göre,  bir  kere  Resûl-i  Ekrem’in  huzûruna   gelen  iki  kişiden  birisi,  talâkat-i beyânî’yle  orada  bulunanları  teshîr  ettiğinden  Resûl-i  Ekrem; “ Ba’zı  beyanlarda  sihir  vardır,”  buyurmuştu. Ancak,  hakkı  bâtıl,  bâtılı  hak  suretinde  tasvir  eden  beliğ  ve  fasih  beyanlar  haram  sihirdir.

Kebâir’in  yedincisi, Yetim  malını  yemektir. “  yetimin  malına  rüşdüne  erinceye  kadar,  ancak  en  güzel  bir niyetle  yaklaşın.  Verdiğiniz  sözü  de  yerine  getirin.  Çünkü  verilen  söz  sorumluluğu  gerektirir.” (  İsrâ/17/ 34) annes- babası  vefat  etmiş  malı  da  olan  yetim  için  yakın  akrabadan  veya adalet,  iz’an  ve  vicdan  sahibi  yabancı  birisi  vasî   ta’yin  edilir, yetimin  malını  korur  ve  üremesi- neması  için  gerekli  çalışmaları  yapar. Bu  faaliyyetler  için  hakkaniyyet  ölçüsünde,  masraflarını  ve  belli  bir  miktarda  ücretini  alabilir.Büyük  günah,  haksız  yere  yetimin  malına  çökmektir. Beytü’l-mal  de  aynen  yetimin  malı  hükmündedir. Sekizincisi  anneye- babaya  ısyandır. 9.  İse, Mekke  ve  Medine  Haremi  dahilinde  işlenen küçük  suçlar  ve  kabahatler  de  Kebâir’dendir.

Buhârî  VE  Müslim’in  müştereken  rivayetlerine  göre, Ebû  Hüreyre  radiya’llâh  anh, Riba’yı( faizi  de)  Kebâir’den  saymıştır. Büyük  günahlar  arasında, Allah’ın  gazabını  en  fazla  çekenlerden  birisi, amel-ü  Kavm-i  Lut, bir  diğeri  riba-faizdir. Riba-  faizli  muamele’ler, helâl  kazancı,  meşru’ ticareti,  tivcaret  ahlakını  kökünden  sarsar.” Allah  faizi  tüketir( faiz  karışan  malın  bereketini  giderir), Sadakaları  ise  bereketlendirir. Allah  küfürde  ve  günahta  ısrar  eden  hiç  kimseyi  sevmez.” ( Bakara / 2 /276)

(  Faiz  yasağı  İslâm’ın  kesin  hükümleri  arasındadır  ve  her  çeşidiyle  faiz  haramdır. İslâm’ın  içtimâî,  iktisâdî,  ahlâkî  nizâmı  bir  bütün  halinde  işletildiği  zaman  faize  zaruret  hasıl  olmaz. İslâm  ekonomisi  sermaye  birikimini  teşvîk  için  faizi  değil  ortaklıklar  usûlünü  öne  çıkarmıştır. Bu  suretle  sermaye  faizsiz  olacağı  için,  maliyet  ve  enflasyon  proplemi  ortadan  kalkacak,  mülkiyete  iştirak  tabana  doğru  yaygıonlaşacak,  ekonomik  ve  sosyal  farklılaşma  asgarî  seviyeye  inecek,  sermaye,ye,  yatırımlyara  ve  ticarete  kötü  gözle  bakılmayacaktır. Nakit  para  bir  değişim  vasıtasıdır. Onu  alınıp  satılan  mal  haline  getirmek  ve  hiç  bir  rizke  girmeden  gelir  sağlamak  tatlı  ve  fakat  zehirle  yiyeceklerle   beslenmeye  benzer.  Te’sirini  gösterince  çok  def’a  iş  işten  geçmiş  olur.)

“  Şâyet ( faiz  hakkında  söylenenleri)  yapmazsanız, Allah  ve  Resûlü  tarafından(  faizcilere  karşı)  açılan  savaştan  haberiniz olsun.  Eğer   tevbe   edip   vazgeçezseniz,  sermayeniz  sizindir,  ne  haksızlık  etmiş  ne  de  haksızlığa  uğramış  olursunuz.”  Bakara / 2 /279)...  