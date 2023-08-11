KEBÂİR’DEN, CEPHE’DEN KAÇMA VE SİHİR!...

Bir İslâm Ülkesi, bir cephe’de, tecâvüz ve ta’âruza( saldırıya) ma’ruz kalırsa, o cepheye yakın yerlerdeki, kadın-erkek, bütün müslümanlara, cihad farz-ı ayn’dır. Diğer bölgelerdekinlere ise Farz-ı Kifâye olur.Bu durumdakiler’in cepheye gittikleri halde cephe’den kaçmaları veya, münafıkların yaptıkları gibi, çeşitli ma’zeretler uydurarak cepheye gitmemeleri Kebâir’dendir. (büyük günahlardandır). İslâm Ülkesi, bütün cephe’lerden saldırıya ma’ruz kalmışsa, bu takdirde, o ülkede yaşayan, kadın-erkek, bütün müslümanlara cihad farz-ı ayn olur.

Günümüzde, din,iman, ahlâk, töre, milliyyet anane ve gelenekler bütün cephelerde çömüştür. Küfür ve dalalet, ahlaksızlık, Televizyon kanalları vasıtasıyla evlerimizin salonlarına, akıllı Telefon’lar vasıtasıyla ceplerimize kadar girmiştir. Dolaysiyle, cihad bize her cephede farz-ı ayn haline gelmiştir. Bu devirde, harp’den, cepheden firar, İmam-ı Rabbânî Evlâd’Inın, tedris, tecdid, ihda ve irşad vazifesinden kaçmasıdır, uzaklaşmasıdır, ihmalidir.

Sihir hakkında bundan önceki çalışmalarımızda, mufassal bilgi vermeye çalışmıştık; Ebû Hüreyre radiya’llâhi anh’den Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bir kere Resûlu’llâh: - Mühlik olan( insanları helâke sürükleyen), yedi şeyden çekininiz! Buyurmuştu.

Ashab: Yâ Resûla’llâh! Bu yedi şey nedir? Diye sorduklarında Resûl-i Ekrem: - 1) Allah’a şirk, 2) Sihir, 3) Allah’ın katlini haram kıldığı bir hayatı öldürmek; haklı öldüren müstesna, Hakimin, ya da devlet Reisinin kısasa hükmetmesi gibi. 4) Faiz kazancı yemek, 5) Yetim malı yemek, 6) Düşmana hücum sırasında harp’ten kaçmak, 7) Zinâ’dan masûn( kendisini koruyan) hatırından bile geçirmeyen müslüman kadınlara zina isnad etmek, buyurdu.

“ Mûbikât,” “ Mühlikât,” İnsânî fazilet ve meziyyetleri öldüren büyük günahlar ki, bunların birincisi, Şirk’tir. Şirk, lugaten, bir kimseyi diğerine ortak kılmaktır. Burada kasd’olunan ma’na ise, Allah’tan başka bir ilâh, bir ma’bûd ittihaz ve kabûldür...

BEŞER TARİHİNDE SİHİR VE SÂHİR

Sihir, lugaten sebebi gizli ve incelik olan bir şeydir. Şerîat örfünde, sihir, sebebi gizli olan ve hilâfı hakîkat telakkî olunan her şeye itlâk olunur. Gözbağcılık, hokkabazlık suretinde cereyan eder. Bu cihetle mutlak surette zikrolunduğunda faili hakkında zem ifade eder. Sihier kayıtlı ve şartlı anıldığında zemini medholan hususlarda da kullanılmıştır.” Belagatli ve fesahatlı sözlerden bir kısmı muhakkak surette sihirdir,” Hadis-i Şerif’i bu cümledendir.

İbn-i Ömer radiya’llâhu anhüma’nın beyanına göre, bir kere Resûl-i Ekrem’in huzûruna gelen iki kişiden birisi, talâkat-i beyânî’yle orada bulunanları teshîr ettiğinden Resûl-i Ekrem; “ Ba’zı beyanlarda sihir vardır,” buyurmuştu. Ancak, hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde tasvir eden beliğ ve fasih beyanlar haram sihirdir.

Kebâir’in yedincisi, Yetim malını yemektir. “ yetimin malına rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” ( İsrâ/17/ 34) annes- babası vefat etmiş malı da olan yetim için yakın akrabadan veya adalet, iz’an ve vicdan sahibi yabancı birisi vasî ta’yin edilir, yetimin malını korur ve üremesi- neması için gerekli çalışmaları yapar. Bu faaliyyetler için hakkaniyyet ölçüsünde, masraflarını ve belli bir miktarda ücretini alabilir.Büyük günah, haksız yere yetimin malına çökmektir. Beytü’l-mal de aynen yetimin malı hükmündedir. Sekizincisi anneye- babaya ısyandır. 9. İse, Mekke ve Medine Haremi dahilinde işlenen küçük suçlar ve kabahatler de Kebâir’dendir.

Buhârî VE Müslim’in müştereken rivayetlerine göre, Ebû Hüreyre radiya’llâh anh, Riba’yı( faizi de) Kebâir’den saymıştır. Büyük günahlar arasında, Allah’ın gazabını en fazla çekenlerden birisi, amel-ü Kavm-i Lut, bir diğeri riba-faizdir. Riba- faizli muamele’ler, helâl kazancı, meşru’ ticareti, tivcaret ahlakını kökünden sarsar.” Allah faizi tüketir( faiz karışan malın bereketini giderir), Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.” ( Bakara / 2 /276)

( Faiz yasağı İslâm’ın kesin hükümleri arasındadır ve her çeşidiyle faiz haramdır. İslâm’ın içtimâî, iktisâdî, ahlâkî nizâmı bir bütün halinde işletildiği zaman faize zaruret hasıl olmaz. İslâm ekonomisi sermaye birikimini teşvîk için faizi değil ortaklıklar usûlünü öne çıkarmıştır. Bu suretle sermaye faizsiz olacağı için, maliyet ve enflasyon proplemi ortadan kalkacak, mülkiyete iştirak tabana doğru yaygıonlaşacak, ekonomik ve sosyal farklılaşma asgarî seviyeye inecek, sermaye,ye, yatırımlyara ve ticarete kötü gözle bakılmayacaktır. Nakit para bir değişim vasıtasıdır. Onu alınıp satılan mal haline getirmek ve hiç bir rizke girmeden gelir sağlamak tatlı ve fakat zehirle yiyeceklerle beslenmeye benzer. Te’sirini gösterince çok def’a iş işten geçmiş olur.)

“ Şâyet ( faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından( faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçezseniz, sermayeniz sizindir, ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” Bakara / 2 /279)...