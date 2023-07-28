BÜYÜK GÜNAHLARDAN İFTİRA VE ZİNA!...

İffet ve namus sahibi bir kadın veya erkeğe zina suçu izafe ederek, iiiftira ve buhtan’da bulunmak en büyük günahlardan birisidir. “ Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahid getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahidliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.” ( Nûr /24/4)

“ Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahidleri olmayanlara gelince, onların herbirinin şahidliği kendisinin doğru söyleyenlerde

n olduğuna dair dört def’a Allah adına yemin ederek şahidlik etmesi beşinci zdef’a da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın la’netinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.” “ Kadın kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört def’a Allah adına yemin ve şahidlik etmesi, beşinci def’a da, eğer(kocası) doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.” ( Nûr /24/6,7,8,9)

( Yukarıdaki dört âyetteki uygulama, İslâm aile hukukunda ( Liân) terimi ile ifade edilir karısının zina suçu işlediğini iddia eden bir koca, eğer iddiasını isbat için dört şahid getiremezse, karı ve koca hakim huzuruna celb’edilerek Liân’a da’vet edilir. Her iki taraf da doğruluklarını bu ifadelerle beyan ederlerse, erkek iftira( kazf) cezasından, kadın da zina cezasından kurtulur ve bu şekilde evlilik bağı sona erer.)

İftira ve buhtan yalnız zina ve fuhuş isnadıyla olmaz, herhangi bir kimseye, hırsızlık, dolandırıcıl ve başka yüz kızartıcı suçlar, asla bunlarla bir alaka ve münasebeti olmayanlara izafe edilirse, bu da iftira suçudur, cezası müfteri- müfterî’lere seksener sopa vurularak yeriune getirilir, müfterî ve müfterî’lerin bundan sonra hiçbir suretle, şahidlikleri asla, kabul edilemez.

Zina,kadın ve erkeğin, nikah ahdi bulunmadan, gayr-i meşru’ birliktelikleridi. Neslin fesadına, nesebin sıhhatına mani olduğu için, bir Milleti tahrip eden en büyük günahtır. “ Zina’ya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” ( İsrâ /17/ 32)

( Yukarıdaki âyette,” zina etmeyin,” denilmeyip de “ Zinaya yaklaşmayın,” buyrulması ilgi çekicidir. Buna göre yalnız zina değil, kişiyi zina etmeye sevk’eden yollar da yasaklanmıştır. Esasen bir kerre bu yollara tevessül edildikten, yani insanı zina etmeye zorlayan ve cinsel arzuları kabartan bir ortama girildikten sonra artık bu arzuların ağır baskısı karşısında iradenin gücü oldukça yetersiz kalır ve zinadan korunmak son derece güçleşir. İnsanın bu psikolojik za’afını dikkate alan Kur’ân-ı Kerim prensip olarak insanı kötülüklere sevk’edici sebebleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Buna sedd-i Zerîa denir.)

Zina’nın dünyadakı cezası: “ Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde ( hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahid olsun.” ( Nûr/ 24/2)

( İslâm hukuk dilinde bu cezalandırma şekline “ had,” denir. Âyette emr’edilen bu uygulama yalnız bekar olup da zina edenler içindir. Eğer evli bir erkek veya kadın zina etmişlerse, buna “ “recm,” cezası tatbik edilir. “ recm,” ibreti Âlem için taşlanarak öldrülmeleridir. İslâm Hukukunda cezalandırılmalar, acı çekmeleri, azap edilmeleri değil, önyleyici tedbirlerdir. Taşa tutularak öldürüleceğini bin birisi, ya da kendisine yüz ksopa vurulacağını bir bir bekar kadın veya erkek, asla zinaya yaklaşmaz.)

Livata, Lûtî’lik,insanın yaratılışına, fıtratın muğayir, erkek erkeğe, kadın kadına, eş-cinsel, lezbiyen ilişkiler zinadan daha da fene ve kötü bir yoldur. Yeryüzünde Allah’ın en fazla gazab ettiği çirkinlik Lûtî’liktir. Allah Lut aleyhisselâm’ın kavmini bu yüzden helâk etmiştir. “ Lut’u da( Peygamber olarak gönderdik). Kavmin dedi ki,” Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşumu yapıyorsunuz? Çünkü siz, şhveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.” (A’raf /7 /80,81)

“ (Lût;) Keşke benim size karşı( koyacak) bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kal’aye sığınabilseydim! Dedi.” “ ( Melekler) dediler ki: Ey Lût! Biz Rabbi’nin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle( yola çıkıp) yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan ( azap ) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâ’d’olunan( helâk) zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? “ ( Hûd/11/ 80,81)

“ Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine( balçıktan) pişirilip istif edilmiş taşlar yağdıdık.” “ ( O taşlar) Rabbi’n katında işaretlenerek( yağdırılmıştır) . Onlar zalimlerden uzak değildir.” ( Hûd/ 11 /82,83)

Geçmiş Peygamber’lerin hilâK edilen kavimleri arasında, en şiddetli azaba düçar olan kavim Lût kavmidir. Herbirine isabet edecek taşlar işaretlenmiş, güdümlü mermi gibi, yağan taşlar, isimleri ve irtikap ettikleri suçları yazılmış, işaretlenmiş taşlar onu buluyor, tepesinden giriyor, bütün iç organlarını tahrip ediyor, içi boşalmış anızlar gibi helâk olup gidiyorlardı. Sadece Yeryüzünde helâk değil, ayrıca yerin dibine batıp gitmişlerdir. Bunca hareket ve zelzelelere karşı ibret alınması için, Lût Kavminin helâk edildiği ve yerin dibine kadar batırıldığı “ lût gölü,” muhafaza edilmiş, suyu la’netli içilmez, kullanılmaz ve gölün dibi de yoktur. Gölün dibinin cehenneme uzandığı, cehenneme kadar gittiği rivayet edilmektedir. Lûtî’liğin dünyevî cezası, yüksek bir tepeden yuvcarlanıp telef edilmesidir.Toplumun fıtratını bozan bi şerir mahlukatın, toplum arasında yaşamını idame hakkı yoktur...