BÜYÜK GÜNAHLARDAN İFTİRA  VE  ZİNA!...

İffet  ve  namus  sahibi  bir  kadın  veya  erkeğe  zina  suçu  izafe  ederek,  iiiftira  ve  buhtan’da  bulunmak  en  büyük  günahlardan  birisidir. “  Namuslu  kadınlara  zina  isnadında  bulunup,  sonra  (bunu  isbat  için)  dört  şahid  getiremeyenlere  seksener  sopa  vurun  ve  artık  onların  şahidliğini  hiçbir  zaman  kabul  etmeyin. Onlar  tamamen  günahkârdırlar.” ( Nûr /24/4)

“ Eşlerine  zina  isnadında  bulunup  da  kendilerinden  başka  şahidleri  olmayanlara  gelince,  onların  herbirinin  şahidliği  kendisinin  doğru  söyleyenlerde

n  olduğuna  dair  dört  def’a  Allah  adına  yemin  ederek  şahidlik  etmesi   beşinci  zdef’a  da  eğer  yalan  söyleyenlerden  ise  Allah’ın  la’netinin  kendi  üzerine  olmasını  dilemesidir.”  “  Kadın  kocasının  yalan  söyleyenlerden  olduğuna  dair  dört  def’a  Allah  adına  yemin  ve  şahidlik  etmesi,  beşinci  def’a  da,  eğer(kocası)  doğru  söyleyenlerden  ise  Allah’ın  gazabının  kendi  üzerine  olmasını  dilemesi  kendisinden  cezayı  kaldırır.” ( Nûr /24/6,7,8,9)

( Yukarıdaki  dört  âyetteki  uygulama, İslâm  aile  hukukunda ( Liân)  terimi  ile  ifade  edilir  karısının  zina  suçu  işlediğini  iddia  eden  bir  koca,  eğer  iddiasını  isbat  için  dört  şahid  getiremezse, karı  ve  koca  hakim  huzuruna  celb’edilerek  Liân’a  da’vet  edilir.  Her  iki  taraf  da  doğruluklarını  bu  ifadelerle  beyan  ederlerse,  erkek  iftira( kazf)  cezasından,  kadın  da  zina  cezasından  kurtulur  ve  bu  şekilde  evlilik  bağı  sona  erer.)

İftira  ve  buhtan  yalnız  zina  ve  fuhuş  isnadıyla  olmaz, herhangi  bir  kimseye, hırsızlık,  dolandırıcıl ve  başka  yüz  kızartıcı  suçlar, asla  bunlarla  bir  alaka  ve  münasebeti  olmayanlara  izafe  edilirse, bu  da  iftira  suçudur,  cezası  müfteri-  müfterî’lere  seksener  sopa  vurularak  yeriune  getirilir,  müfterî  ve  müfterî’lerin   bundan  sonra   hiçbir   suretle,   şahidlikleri   asla,   kabul   edilemez.  

Zina,kadın  ve  erkeğin, nikah  ahdi  bulunmadan,  gayr-i  meşru’  birliktelikleridi. Neslin  fesadına,  nesebin  sıhhatına  mani  olduğu  için, bir  Milleti  tahrip  eden en  büyük  günahtır. “ Zina’ya  yaklaşmayın. Zira o,  bir  hayasızlıktır  ve  çok  kötü  bir  yoldur.” ( İsrâ /17/ 32)

( Yukarıdaki  âyette,” zina  etmeyin,”  denilmeyip  de “ Zinaya  yaklaşmayın,”  buyrulması  ilgi  çekicidir. Buna  göre  yalnız  zina  değil,  kişiyi  zina  etmeye  sevk’eden  yollar  da  yasaklanmıştır. Esasen   bir  kerre  bu  yollara    tevessül edildikten, yani  insanı  zina  etmeye  zorlayan  ve  cinsel  arzuları  kabartan  bir  ortama  girildikten  sonra    artık  bu  arzuların  ağır  baskısı  karşısında  iradenin  gücü  oldukça  yetersiz  kalır  ve  zinadan  korunmak  son  derece  güçleşir.  İnsanın  bu  psikolojik  za’afını  dikkate  alan  Kur’ân-ı  Kerim  prensip  olarak  insanı  kötülüklere  sevk’edici  sebebleri  ortadan  kaldırmayı  amaçlamıştır.  Buna  sedd-i Zerîa  denir.)

Zina’nın  dünyadakı  cezası: “ Zina  eden  kadın  ve  zina  eden  erkekten   her  birine   yüz  sopa  vurun;  Allah’a  ve  ahiret  gününe  inanıyorsanız,  Allah’ın  dininde (  hükümlerini  uygularken) onlara  acıyacağınız  tutmasın. Mü’minlerden  bir  gurup  da  onlara  uygulanan  cezaya  şahid  olsun.” (  Nûr/ 24/2)

(  İslâm  hukuk  dilinde  bu  cezalandırma  şekline “  had,”  denir. Âyette  emr’edilen  bu  uygulama  yalnız  bekar  olup  da  zina  edenler  içindir.  Eğer  evli  bir  erkek  veya  kadın  zina  etmişlerse,  buna “ “recm,” cezası  tatbik  edilir. “ recm,” ibreti  Âlem  için  taşlanarak  öldrülmeleridir. İslâm  Hukukunda  cezalandırılmalar,    acı  çekmeleri,  azap  edilmeleri  değil, önyleyici  tedbirlerdir. Taşa  tutularak  öldürüleceğini  bin  birisi,  ya  da  kendisine  yüz  ksopa  vurulacağını  bir  bir  bekar  kadın  veya  erkek,  asla  zinaya  yaklaşmaz.)

Livata, Lûtî’lik,insanın  yaratılışına,  fıtratın  muğayir, erkek  erkeğe, kadın  kadına, eş-cinsel,  lezbiyen  ilişkiler  zinadan  daha  da  fene  ve  kötü  bir  yoldur. Yeryüzünde  Allah’ın  en  fazla  gazab  ettiği  çirkinlik  Lûtî’liktir. Allah  Lut  aleyhisselâm’ın  kavmini  bu  yüzden  helâk  etmiştir.  “  Lut’u  da( Peygamber  olarak  gönderdik).  Kavmin  dedi ki,” Sizden  önceki  milletlerden  hiçbirinin  yapmadığı  fuhşumu  yapıyorsunuz?  Çünkü  siz,  şhveti  tatmin  için  kadınları  bırakıp  da  şehvetle  erkeklere  yanaşıyorsunuz.  Doğrusu  siz  taşkın  bir  milletsiniz.”  (A’raf /7 /80,81)

“ (Lût;)   Keşke  benim  size  karşı(  koyacak)  bir  gücüm  olsaydı  veya  güçlü  bir  kal’aye  sığınabilseydim!  Dedi.”  “ (  Melekler)   dediler  ki: Ey  Lût!  Biz  Rabbi’nin  elçileriyiz.  Onlar  sana  asla  dokunamazlar. Sen  gecenin  bir  kısmında  ailenle( yola  çıkıp)  yürü.  Karından  başka  sizden  hiçbiri  geride  kalmasın. Çünkü  onlara  gelecek  olan ( azap )       şüphesiz  ona  da  isabet  edecektir.  Onlara  vâ’d’olunan(  helâk)  zamanı  sabah  vaktidir. Sabah  yakın  değil  mi? “ ( Hûd/11/ 80,81)

“  Emrimiz  gelince  oranın  altını  üstüne  getirdik  ve  üzerlerine(  balçıktan)  pişirilip  istif  edilmiş  taşlar  yağdıdık.”  “ ( O taşlar)  Rabbi’n  katında  işaretlenerek(  yağdırılmıştır) .  Onlar  zalimlerden  uzak  değildir.” ( Hûd/ 11 /82,83)

Geçmiş   Peygamber’lerin   hilâK   edilen  kavimleri  arasında,  en  şiddetli  azaba  düçar  olan  kavim  Lût  kavmidir.  Herbirine  isabet  edecek  taşlar  işaretlenmiş,  güdümlü  mermi  gibi, yağan  taşlar,  isimleri  ve  irtikap  ettikleri  suçları  yazılmış,  işaretlenmiş  taşlar  onu  buluyor, tepesinden  giriyor,  bütün  iç  organlarını  tahrip  ediyor, içi  boşalmış  anızlar  gibi  helâk  olup  gidiyorlardı. Sadece Yeryüzünde  helâk  değil, ayrıca  yerin  dibine  batıp  gitmişlerdir. Bunca  hareket  ve  zelzelelere  karşı  ibret  alınması  için, Lût  Kavminin  helâk  edildiği  ve  yerin  dibine  kadar  batırıldığı  “ lût  gölü,” muhafaza  edilmiş,  suyu  la’netli  içilmez,  kullanılmaz ve  gölün  dibi  de  yoktur. Gölün  dibinin  cehenneme  uzandığı,  cehenneme  kadar  gittiği  rivayet  edilmektedir. Lûtî’liğin  dünyevî  cezası, yüksek  bir  tepeden  yuvcarlanıp  telef  edilmesidir.Toplumun  fıtratını  bozan  bi  şerir  mahlukatın,  toplum  arasında  yaşamını  idame  hakkı  yoktur...  