FET-HU MÜBÎN- HUSARAN-U MÜBÎN!...

“ Biz SANA doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” “ Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan ni’metini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. “ “ Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder.” ( Fetih/ 48/1,2,3)

( Geçmiişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan Peygamber’e tamamlanan İlâhî ni’mt, Mekke ve Taif’in fethi, dünya’da şerefinin yüce kığlınması, yardım ve zafere nail olması, baş kaldırahların boyun eğmesi şeklinde tecelli etmiştir. Hakîkaten, Hazreti Peygamber Allah’ın habibidir, önceki şerî’atleri tamamlamış ve düzeltmiştir. Mi’raca nail olmuş, en yüce makamlara kadar yükselmiş, ins ve cinne Peygamber olmuş, ganimet kendisine ve ümmetine meşru’ kılınmış, şefaati makbul olmuş, teşehhüdde, ezanda ve Kur’ân’ın pekçok yerinde Allah ile birlikte anılmış, ona itaat Allah’a itaat sayılmıştır. Kelime-i Tevhid’in iki rüknünden biri olmuş, böylece kendisi için bütün ni’metler tamamlanmıştır.)

“ İnsanlardan kimi Allah’a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyleki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de musîbete uğrarsa çehresi değişir( din’den yüz çevirir), O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık hüsran’ın ( ebedî ziyan’ın) tâ kendisidir.” (Hac / 22 /11)

( Bu âyet, dine kalbî bir inançla değil de, kendisine dünyevî bir fayda sağlayacağı ümidiyle bağlananhları kınamaktadır. Nitekim tefsirlerde nakledildiğine göre bu âyet,” Eârib” denen bir kabile hakkında nazil olmuştur. Bunlar Medine’ye hicret etmişlerdi. İçlerinden biri, bedeni sıhhatli olduğu, atları güzel kulunlar verdiği, karısı sağlıklı çocuklar doğurduğu, malı-mülkü arttığı zaman,” ne iyi ettim de şu dine girdim! Bu sayede çok şeyler s kazandım!” diyerek sevinirdi. Durum tersine dönüp bir zeyana uğradığında ise, “ Başıma bir yığın kötülük geldi!.. “ gibi sözlerle dinden çıkardı.)

“ Vur, Pençe-i Âlî’deki şemşir aşkına, gülbengi âsumânı tutan pîr aşkına,

Ey Leşker-i müfettihu’l- ebvâb, vur, bugün Feth-i Mübîn-i zâmin aşkına,

Vur, deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilal içün, gelmiş bu şehsuvar Cihangir aşkına,

Düşsün çeleng-i Rum’un eğülsün ser-i frenk, vuur, Türkü gönderen yed-i takdir

Aşkına!...

Son salvetinle vur ki, açulsun bu surlar fecr-i hücûm içindeki takbir aşkına!...”

Mekke’nin, Tâif’in fethiyle başlayan, İslâm fütuhat dönemi, yer yüzünde nîce kıt’a’ların, şehirlerin fethiyle bütün dünya’ya yayılmıştı.Peygamber’imizin irtihalinden sonra, ilk, 30 yıllık, Hilafet-i Tâmme, Hulefâ-i Râşidîn döneminde, İslâm Fütûhatı, Bütün Cezîretü’l- Arap, Irak ve Suriye’nin kuzeylerinde, Anadolu’nun içlerine, Afrika’nın derinliklerine, Mağrib, Aksay-i Garb, Cebel-i Târık, İspanya kıyılarına kadar uzanmıştı.

Peygamber’imiz, salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Kostantıniyye ( İstanbul), elbette fetholunacaktır, onu feth’eden kumandan ne güzel kumandan, onun askerleri ne güzel askerlerdir,” diye, İstanbul’un fethini mu’cize olarak tebşir etmişti. Bu tebşire( müjde’ye) mazhar olabilmek için, İstanbul, muhtelif kavimler ve milletler tarafından muhasara edilmişti.Hicet-i Nebeviyye, henüz, birinci asrını doldurmadan Yezid bin Muaviye komutasındaki, Arap- İslâm ordusu, Peygamber’imizin mu’cizevî Tebşir’ine mazhar olabilmek için, Kostantıniyye’yi muhasara etmiş, pekçok SahabÎ, bu arada, Mihmendâr-i Peygamberî, Medâr-i İftiharımız, Ebâ Eyyûb el- Ensârî, Hazret’leari. Kostantıniyye (İstanbul) surlarının dibinde, 90 yaşına merdeven dayamışken şehid düşmüştü. Fetih, müyesser kılınmadı. Çünkü, Fetih, Feth’in, ezelde kendisi için takdir buyrulan, Fatih’ini bekliyordu. İstanbul’un fethi, ta ezelden kendisi için, takdir buyrulan, Fatih Sultan Muammed Han, küçük bir çocukturu, Edirne Sarayı’nın geniş bahçesinde oyunlar oynamaktadır. Hacıbayram-ı Veli, Edirne Sarayı’na da’vetlidir, yanında henüz, çok genç yaşlarında Akşemseddin de vardır. Padişah . Murad ile birlikte, Çocuk Mehmed’in oyununu seyretmektedirler. Küçük Mehmed, kumlardan surlar yapıyor, elindeki sapan ile fırlattığı nesnelerle yaptığı surları yıkıyordu. Sultan 2. Murad, Hacıbayram-ı Veli Hazretlerine, “ Efendim, ne buyurursunuz, acaba, Kostantıniyye’nin fethi bizlere müyesser olacak mı? Hacı Bayram-ı Velî Hazret’leri, “ Sultanım, F etih bizlere nasip olmayacak, ama, İnşâ! Allah! Sizin şu veled ile, yanında bulunan, Akşemseddin Hazret’lerini işaretle “ Şu Bizim köse’ye müyesser kılınacaktır,” diye cevap verir.

Dünya tarihiinde, Mekke’nin Fethinden sonra en önemli fetih, Kostantıniyye’nin fethi, Kostantıniyye’nin, “İslâmbol, İstanbul,” olmasıdır.Bütün dünya ve İslâm tarihçilerinin ittifak ettikleri, İstanbul’un fethi, dünya’da bir devrin kapanması yeni bir devrin açılmasıdır.Fetih’ler, cebren topla tüfekle, kılıçla yapılır, ama, feth’edilen ülkelerin insanlarının, ahalilerinin kalbleri feth’edilmezse, fetihler başarılı olmaz, ebedî olmaz. Ba’zı fetihler vardır, topla tüfekle, kılıçla, cebren değil, gönüller, kalpler fethedilerek gerçekleştirilir...