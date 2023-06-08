FET-HU  MÜBÎN-  HUSARAN-U  MÜBÎN!...

“ Biz  SANA  doğrusu  apaçık  bir  fetih  ihsan  ettik.”  “  Böylece  Allah,   senin  geçmiş  ve  gelecek  günahını  bağışlar.  Sana  olan  ni’metini  tamamlar  ve  seni  doğru  bir  yola  iletir.  “  “  Ve  sana  şanlı  bir  zaferle  yardım  eder.” (  Fetih/ 48/1,2,3)

(  Geçmiişte  ve  gelecekte  günahtan  uzak  bulunan  Peygamber’e  tamamlanan   İlâhî   ni’mt, Mekke  ve  Taif’in  fethi, dünya’da  şerefinin  yüce  kığlınması,  yardım  ve  zafere  nail  olması,  baş  kaldırahların  boyun  eğmesi  şeklinde  tecelli  etmiştir.  Hakîkaten,  Hazreti  Peygamber  Allah’ın  habibidir,  önceki  şerî’atleri  tamamlamış  ve düzeltmiştir.  Mi’raca  nail  olmuş,  en  yüce  makamlara  kadar  yükselmiş,  ins  ve  cinne  Peygamber  olmuş,  ganimet  kendisine  ve  ümmetine  meşru’  kılınmış,  şefaati  makbul  olmuş,  teşehhüdde,  ezanda  ve  Kur’ân’ın  pekçok  yerinde   Allah  ile  birlikte  anılmış, ona  itaat  Allah’a  itaat  sayılmıştır. Kelime-i  Tevhid’in  iki  rüknünden  biri  olmuş,  böylece  kendisi  için  bütün  ni’metler  tamamlanmıştır.)

“ İnsanlardan  kimi  Allah’a  yalnız  bir  yönden  kulluk  eder. Şöyleki  kendisine  bir  iyilik  dokunursa  buna  pek  memnun  olur,  bir  de  musîbete  uğrarsa  çehresi  değişir(  din’den  yüz  çevirir), O, dünyasını  da,  ahiretini  de  kaybetmiştir. İşte  bu,  apaçık  hüsran’ın ( ebedî  ziyan’ın)  tâ  kendisidir.”  (Hac / 22 /11)

( Bu  âyet,  dine  kalbî   bir  inançla  değil  de,  kendisine  dünyevî  bir  fayda  sağlayacağı  ümidiyle  bağlananhları  kınamaktadır.  Nitekim  tefsirlerde  nakledildiğine  göre  bu  âyet,” Eârib”  denen  bir  kabile  hakkında  nazil  olmuştur. Bunlar  Medine’ye  hicret  etmişlerdi. İçlerinden  biri,  bedeni  sıhhatli  olduğu,  atları  güzel  kulunlar  verdiği,  karısı  sağlıklı  çocuklar  doğurduğu,  malı-mülkü  arttığı  zaman,”  ne  iyi  ettim  de  şu  dine  girdim! Bu  sayede  çok  şeyler s kazandım!”  diyerek  sevinirdi.  Durum  tersine  dönüp  bir  zeyana  uğradığında  ise, “  Başıma  bir  yığın  kötülük  geldi!.. “  gibi  sözlerle  dinden  çıkardı.)

                          “  Vur,  Pençe-i  Âlî’deki  şemşir  aşkına,  gülbengi  âsumânı  tutan  pîr  aşkına,

                              Ey  Leşker-i müfettihu’l-  ebvâb,  vur,  bugün  Feth-i  Mübîn-i  zâmin  aşkına,

                              Vur, deyr-i  küfrün  üstüne  rekz-i  hilal  içün,  gelmiş  bu  şehsuvar  Cihangir  aşkına,

                              Düşsün  çeleng-i  Rum’un  eğülsün  ser-i  frenk, vuur,  Türkü  gönderen  yed-i  takdir 

                              Aşkına!...

                              Son  salvetinle  vur  ki,  açulsun  bu  surlar  fecr-i  hücûm   içindeki  takbir  aşkına!...”

Mekke’nin,  Tâif’in   fethiyle  başlayan,  İslâm  fütuhat  dönemi,  yer  yüzünde  nîce  kıt’a’ların,  şehirlerin  fethiyle  bütün  dünya’ya  yayılmıştı.Peygamber’imizin   irtihalinden  sonra,  ilk,  30  yıllık, Hilafet-i  Tâmme,   Hulefâ-i   Râşidîn   döneminde,  İslâm   Fütûhatı,  Bütün   Cezîretü’l-  Arap,  Irak  ve  Suriye’nin   kuzeylerinde,  Anadolu’nun  içlerine,  Afrika’nın   derinliklerine, Mağrib,  Aksay-i   Garb, Cebel-i  Târık,  İspanya   kıyılarına   kadar   uzanmıştı.

Peygamber’imiz,  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimiz:    “Kostantıniyye  (  İstanbul),  elbette  fetholunacaktır,  onu  feth’eden  kumandan  ne  güzel  kumandan, onun  askerleri  ne  güzel  askerlerdir,” diye,  İstanbul’un  fethini  mu’cize  olarak  tebşir  etmişti. Bu  tebşire( müjde’ye)  mazhar  olabilmek  için, İstanbul, muhtelif  kavimler  ve  milletler  tarafından  muhasara  edilmişti.Hicet-i  Nebeviyye,  henüz,  birinci  asrını  doldurmadan   Yezid  bin  Muaviye  komutasındaki,  Arap-  İslâm  ordusu,  Peygamber’imizin  mu’cizevî   Tebşir’ine  mazhar  olabilmek  için, Kostantıniyye’yi  muhasara  etmiş, pekçok  SahabÎ,  bu  arada, Mihmendâr-i   Peygamberî,   Medâr-i   İftiharımız,  Ebâ  Eyyûb  el-  Ensârî, Hazret’leari.  Kostantıniyye (İstanbul)  surlarının   dibinde,  90  yaşına   merdeven   dayamışken  şehid  düşmüştü. Fetih,   müyesser  kılınmadı. Çünkü,  Fetih, Feth’in,  ezelde   kendisi   için   takdir  buyrulan, Fatih’ini  bekliyordu. İstanbul’un  fethi,  ta  ezelden  kendisi  için,  takdir  buyrulan, Fatih  Sultan  Muammed  Han, küçük  bir  çocukturu, Edirne  Sarayı’nın  geniş  bahçesinde  oyunlar  oynamaktadır. Hacıbayram-ı  Veli, Edirne  Sarayı’na  da’vetlidir,  yanında  henüz, çok  genç  yaşlarında  Akşemseddin  de  vardır. Padişah  . Murad  ile  birlikte,  Çocuk  Mehmed’in  oyununu  seyretmektedirler. Küçük  Mehmed, kumlardan  surlar  yapıyor, elindeki  sapan  ile  fırlattığı  nesnelerle  yaptığı  surları  yıkıyordu. Sultan  2. Murad, Hacıbayram-ı  Veli  Hazretlerine, “ Efendim, ne  buyurursunuz, acaba, Kostantıniyye’nin  fethi  bizlere  müyesser  olacak  mı? Hacı  Bayram-ı  Velî   Hazret’leri, “ Sultanım,  F etih  bizlere  nasip  olmayacak, ama,  İnşâ!  Allah! Sizin  şu  veled  ile,  yanında  bulunan, Akşemseddin  Hazret’lerini  işaretle “ Şu  Bizim  köse’ye  müyesser  kılınacaktır,”  diye  cevap  verir.

Dünya  tarihiinde,  Mekke’nin  Fethinden  sonra  en  önemli  fetih, Kostantıniyye’nin  fethi, Kostantıniyye’nin,  “İslâmbol, İstanbul,”  olmasıdır.Bütün  dünya  ve  İslâm  tarihçilerinin  ittifak  ettikleri, İstanbul’un  fethi, dünya’da  bir  devrin  kapanması  yeni  bir  devrin  açılmasıdır.Fetih’ler, cebren  topla  tüfekle,  kılıçla  yapılır,  ama, feth’edilen   ülkelerin   insanlarının,  ahalilerinin  kalbleri  feth’edilmezse, fetihler   başarılı  olmaz,   ebedî  olmaz.  Ba’zı   fetihler  vardır,  topla   tüfekle,  kılıçla,  cebren  değil,  gönüller,  kalpler   fethedilerek   gerçekleştirilir...                                                                          