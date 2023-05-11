DEN’Î, ŞEN’Î VE ALÇAKCA BİR TERTİP!...

14 Mayıs 2023 Pazar günü, yapılacak, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem, Milletv ekilliği Seçimleri arafesinde, başta, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere, bütün, Ehl-i Salip Ülke’ler ve dahildeki işbirlikçileri, bir asırdan fazla bir müddettir, Türkiye’de, küfr’ün Merkezi, İttihad ve Terakkî bakiyesi, C.H.P, hiçbirisi de Türk ve Müslüman olmayan, İttifak ortakları, ehl-i Salîp ülkelerin maşaları, H.D.P.= P.K.K. Ve diğer harflarla kodlanan tüm terör örgütleri,Şerîr, ahir zaman,decacile’sinden, Deccal F.E.T.Ö. Bu seçimleri kazanmaktan da öte, Cuimhurbaşkanı, Muhterem, Recep Tayyip Erdoğan’ kaybetmesi için, her çareye başvuruyorlar.

Bu cümleden olmak üzere, son günlerde,” Türkiye için- Millet İttfakı Gerçek Süleymanlı’ların Sesi,” başlığı altında, pespaye, iğrenç, Memleketimizin gerçekleriyle uzakta- yakından hiçbir alaka ve münasebeti bulunmayan, bir metin İnternet Vasatında tedavüle sokulmuştur. Şiddetle, nefretle ve büyük bir gayz-u kin ile, reddederiz. Bu Metin, C.H.P’nin bir nev’i Seçim Beyannamesi’dir. Böyle bir metn’in altına, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe’sinden ve müntesiplerinden hiçbirisi, ama, hiçbirisi imza atmaz-atamaz. Bu şuurlu nesil, asgarî’den “Metinlere,” kadaür, ilim tahsil etmiş olanlar, küfre rıza’nın küfür, küfre destek vermenin de en büyük küfür olduğunu, bilir ve böyle inanır. Küfrün merkezindeki bir Parti’nin Lideri, ana adı, Yemuş, baba adı, Kamer, dede adı, Gorbi, nine adı, Mariena olan, bir Ermeni’ye rey vermenin, destek vermenin nereye varacağını bilir.

Süleyman Efendi Hazret’leri’nin talebe ve müntesipleri, düşmanlarımız, marız’larımız tarafından yakıştırılan, “ Süleymancılık, Süleymancılar, Süleymanlılık, Süleymanlılar,” yafta ve etiketlerini şiddetle, nefret ve büyük bir buğuz ve kinle-öfke ile reddeder. Bizler, ne “Süleymancıyız,” ne de “ Süleymanlıyız,”

Bizler, Süleyman Efendi Hazret’leri’nin talebe ve müntesipleri,- bakınız, gerçek Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesipleri,” demedim. Çünkü bizim maske takmamıza, üzerimize etiket yapıştırmamıza gerek ve ihtiyaç yoktur. Bir kimse ya, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebesi ve müntesibidir, ya da değildir,( Otobüs firmalarının, Hakîkî,koç, Özhakîkî, Koç,) demeleri gibi,” “Gerçek Süleymanlı’lar, gerçek olmayan Süleymanlı’lar,” tasnifi bu metni hazırlayan, altına imza koyanların ve tedavüle sokanların hiçbirisinin Süleyman Efendi Hazret’leirinin talebesi ve müntesibi olmadığının en büyük delilidir.

Süleyman Efendi Hazret’leri’nin talebe ve müntesipleri,, sukatılmamış, Vatanperver, Aziz Devleti’mizin bekâ ve Temadî’si, Milletimizin vahdeti( bütünlüğü), Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, Küfür, Şer, Zillet, Meskenet ittifakı ki, tamamı, Ermeni, Yahûdî, Hıristiyan, Avdetî, Sebatayist gripto yahudî’ler’den oluşan bu İttifak’ın tam karşısında yer almaktadır.Elbette ki, Yerli ve Millî, Devletimizin bekâ ve Temadîsini, Milletimizin vahdetini( birliğini), Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Bayrağımızın inmemesini, Ezanımızın dinmemesini müdafaa edenlerin yanında olacaklardır.

Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesiplerinin, resmî – gayr-i resmî herhangi bir hisabı, İnternet Sitesi yoktur. Bu husus def’a’âlarca ifade edilmiş olmasına rağmen, kimi rezil ve alçaklar Süleyman Efendi Hazret’lerinin resmini de koyarak, “ Süleymanlı Haber,Süleymanlı’ların Sesi,” gibi, sahte hesaplar açılmıştır. Bu hisapların, F.E.T.Ö.’ cüler, Gripto Yahûdî, Avdetî, Girid Yahûdî’si, dönme, Hüsameddin Cindoruk tarafından organieze, derin devlet mensupları, Gözünün önünde , annesi, babası tarafından hunharca katl’edilen, aynı anda, babası da intihar eden, cezâ-î ehlieyeti dahi, bulunmayan bir zavallı tarafından yönetildiği bilinmektedir. Kanından gelmedikleri halde, sıhriyyet dolaysiyle torunları olduklarını iddia edenler, bu mülevves, rezil, alçak kimselerin, dedelerinin resmini, iğrenç emellerine alet etmelerine izin vermemeleri gerekmez mi?

Bütün Cihana ilân ediyoruz,ki. Yağmur Du’a’ sının kabulü için, C.H.P.’li’lerin alınmamasını isteyen, Cenazelerine, C.H.P.’li’lerin katılmamaları için, vasiyet edilmesini tavsiye eden, Süleyman Ef endi Hazret’lerinin talebe ve müntesiplerinden hiçbir kimse ama, hiçbir kimse asla ve kat’â, c.H.P.’ye ve onun Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu’na, rey vermeyecektir, vermez, veremez.Çünkü, Küfre rıza küfürdür, der, kendisini küfre, ateşe bile bile atmaz-atamaz.

İleri sürülen martavallara inanarak,aklını, şuurunu, yitirmiş, sadece miğdesiyle bu da’va’ya bağlı, kimi mankurtlar çıkar da, Müstevlî, ehl-i Salîp, devletler, İsrail, F.E.T.Ö., H.D.P., P.K.K. safında yer alırlarsa,bunların,Süleyman Efendi Hazretleriyle uzaktan- yakından hiçbir alaka ve münasebetleri kalmaz.Bundan sonra mücadelemiz, doğrudan bunlarla olacak herbirinin ibliğini pazara çıkaracağız.

Kan bağıyla değilse de, Sıhriyyet dolaysiyle torunları olduklarını iddia edenler ve hiçbir hususiyyet ve meziyyetleri bulunmadığı halde sırf bu yakınlık dolaysiyle mes’uliyyet mevkii ve makamında bulunanlar, eğer bu mankurt’lara ses çıkarmaz vebelki de teşvîk eder durumda olurlarsa, bu takdirde, Süleyman Efendi Hazret’lerinin değil, iddia olunduğu gibi, Büyük mason, Büyük Mustafa Reşid Paşa’nın torunları olduklarını isbat etmiş olurlar.

Tekrar ediyorum, hiçbir sinsî, desise, hile ve dolap, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesiplerine, küfür, şer, zillet ittifakına, C.H.P.’ye, Ebaen an ceddin Ermeni olan, Kılıoçdaroğlu’na, rey verdirmeyecektir- verdiremez... Selâm, küfre, kâfirlere tâbi olanlara değil, hidayete tabi olanlaradır....