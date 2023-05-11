DEN’Î, ŞEN’Î VE ALÇAKCA BİR  TERTİP!...

14  Mayıs   2023   Pazar   günü,   yapılacak,   Cumhurbaşkanlığı   ve  28.  Dönem,   Milletv ekilliği  Seçimleri  arafesinde,  başta, İngiltere,  Fransa  ve  Almanya  olmak   üzere,  bütün, Ehl-i  Salip  Ülke’ler ve  dahildeki   işbirlikçileri,   bir  asırdan  fazla  bir  müddettir, Türkiye’de,  küfr’ün  Merkezi, İttihad  ve  Terakkî  bakiyesi,  C.H.P, hiçbirisi  de  Türk  ve  Müslüman  olmayan,  İttifak  ortakları, ehl-i  Salîp  ülkelerin  maşaları,  H.D.P.=  P.K.K. Ve  diğer  harflarla  kodlanan  tüm  terör  örgütleri,Şerîr,  ahir  zaman,decacile’sinden, Deccal  F.E.T.Ö. Bu  seçimleri  kazanmaktan  da  öte, Cuimhurbaşkanı,  Muhterem,  Recep  Tayyip  Erdoğan’ kaybetmesi  için, her  çareye  başvuruyorlar.

Bu cümleden  olmak  üzere, son  günlerde,” Türkiye  için-  Millet  İttfakı   Gerçek  Süleymanlı’ların  Sesi,”  başlığı  altında, pespaye,  iğrenç, Memleketimizin  gerçekleriyle  uzakta- yakından  hiçbir  alaka  ve  münasebeti  bulunmayan, bir  metin  İnternet  Vasatında  tedavüle  sokulmuştur. Şiddetle,  nefretle  ve  büyük  bir  gayz-u  kin  ile,  reddederiz. Bu   Metin,  C.H.P’nin   bir  nev’i   Seçim  Beyannamesi’dir.   Böyle   bir  metn’in   altına, Süleyman  Efendi   Hazret’lerinin   talebe’sinden  ve  müntesiplerinden   hiçbirisi,  ama,  hiçbirisi   imza   atmaz-atamaz. Bu  şuurlu   nesil, asgarî’den   “Metinlere,”  kadaür,  ilim   tahsil   etmiş   olanlar,  küfre   rıza’nın   küfür,  küfre   destek   vermenin   de  en  büyük   küfür   olduğunu,  bilir  ve   böyle   inanır.  Küfrün  merkezindeki  bir   Parti’nin   Lideri, ana  adı,  Yemuş, baba  adı,  Kamer,  dede  adı, Gorbi,  nine  adı, Mariena  olan, bir  Ermeni’ye  rey  vermenin,  destek  vermenin  nereye  varacağını  bilir. 

Süleyman  Efendi  Hazret’leri’nin  talebe  ve  müntesipleri,  düşmanlarımız,  marız’larımız  tarafından  yakıştırılan, “ Süleymancılık,  Süleymancılar, Süleymanlılık,  Süleymanlılar,” yafta  ve etiketlerini  şiddetle,  nefret  ve  büyük  bir  buğuz  ve kinle-öfke  ile  reddeder.  Bizler, ne  “Süleymancıyız,”  ne  de  “ Süleymanlıyız,”

Bizler,  Süleyman  Efendi  Hazret’leri’nin  talebe  ve  müntesipleri,- bakınız,  gerçek  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesipleri,” demedim. Çünkü bizim  maske  takmamıza,  üzerimize  etiket  yapıştırmamıza  gerek  ve  ihtiyaç  yoktur. Bir  kimse  ya,  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebesi  ve  müntesibidir,  ya  da  değildir,( Otobüs  firmalarının,  Hakîkî,koç,  Özhakîkî, Koç,)  demeleri  gibi,” “Gerçek  Süleymanlı’lar,  gerçek  olmayan  Süleymanlı’lar,”  tasnifi  bu  metni  hazırlayan,  altına  imza  koyanların  ve  tedavüle  sokanların   hiçbirisinin  Süleyman  Efendi  Hazret’leirinin  talebesi  ve  müntesibi  olmadığının  en  büyük  delilidir.

Süleyman   Efendi  Hazret’leri’nin   talebe  ve  müntesipleri,,    sukatılmamış,  Vatanperver,  Aziz  Devleti’mizin  bekâ    ve  Temadî’si,  Milletimizin  vahdeti(  bütünlüğü), Vatanımızın bölünmez  bütünlüğü  için,  Küfür,  Şer, Zillet, Meskenet  ittifakı  ki, tamamı,  Ermeni, Yahûdî,  Hıristiyan, Avdetî, Sebatayist  gripto  yahudî’ler’den  oluşan  bu  İttifak’ın  tam  karşısında  yer  almaktadır.Elbette ki, Yerli  ve  Millî,  Devletimizin  bekâ   ve Temadîsini,  Milletimizin  vahdetini( birliğini), Vatanımızın  bölünmez  bütünlüğünü, Bayrağımızın  inmemesini,  Ezanımızın  dinmemesini    müdafaa  edenlerin  yanında  olacaklardır.

Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesiplerinin,  resmî – gayr-i  resmî   herhangi  bir  hisabı,  İnternet  Sitesi  yoktur.  Bu  husus  def’a’âlarca  ifade  edilmiş  olmasına  rağmen,  kimi  rezil  ve  alçaklar  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  resmini  de  koyarak, “  Süleymanlı  Haber,Süleymanlı’ların  Sesi,”  gibi,  sahte  hesaplar  açılmıştır. Bu  hisapların, F.E.T.Ö.’ cüler,   Gripto  Yahûdî,  Avdetî, Girid  Yahûdî’si,   dönme,  Hüsameddin   Cindoruk   tarafından   organieze, derin  devlet  mensupları, Gözünün  önünde ,  annesi,  babası  tarafından   hunharca   katl’edilen,   aynı  anda,  babası   da  intihar  eden, cezâ-î  ehlieyeti  dahi,  bulunmayan   bir   zavallı   tarafından   yönetildiği  bilinmektedir. Kanından   gelmedikleri   halde,   sıhriyyet   dolaysiyle   torunları   olduklarını  iddia  edenler,  bu  mülevves,  rezil,  alçak  kimselerin, dedelerinin   resmini,   iğrenç   emellerine   alet  etmelerine  izin  vermemeleri  gerekmez  mi?

Bütün  Cihana  ilân  ediyoruz,ki. Yağmur  Du’a’ sının  kabulü  için, C.H.P.’li’lerin  alınmamasını  isteyen, Cenazelerine, C.H.P.’li’lerin  katılmamaları  için,  vasiyet  edilmesini  tavsiye  eden, Süleyman  Ef       endi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesiplerinden  hiçbir  kimse  ama,  hiçbir  kimse  asla  ve  kat’â, c.H.P.’ye  ve   onun   Cumhurbaşkanı  adayı,   Kemal   Kılıçdaroğlu’na,  rey   vermeyecektir, vermez,  veremez.Çünkü,  Küfre  rıza  küfürdür,  der,  kendisini  küfre,  ateşe  bile  bile  atmaz-atamaz.

İleri  sürülen  martavallara  inanarak,aklını,  şuurunu, yitirmiş, sadece  miğdesiyle  bu  da’va’ya  bağlı,  kimi  mankurtlar  çıkar  da, Müstevlî,  ehl-i  Salîp,  devletler,  İsrail, F.E.T.Ö.,  H.D.P.,  P.K.K.   safında  yer  alırlarsa,bunların,Süleyman  Efendi  Hazretleriyle  uzaktan- yakından  hiçbir  alaka  ve  münasebetleri  kalmaz.Bundan  sonra  mücadelemiz,  doğrudan  bunlarla  olacak  herbirinin  ibliğini  pazara  çıkaracağız.

Kan  bağıyla  değilse  de, Sıhriyyet  dolaysiyle  torunları  olduklarını  iddia  edenler  ve  hiçbir hususiyyet  ve  meziyyetleri  bulunmadığı  halde  sırf  bu  yakınlık  dolaysiyle  mes’uliyyet   mevkii  ve  makamında bulunanlar,  eğer bu mankurt’lara  ses  çıkarmaz  vebelki  de  teşvîk  eder  durumda  olurlarsa,   bu   takdirde,  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin   değil,  iddia  olunduğu  gibi, Büyük  mason,  Büyük  Mustafa  Reşid  Paşa’nın  torunları  olduklarını  isbat etmiş  olurlar.

Tekrar  ediyorum,  hiçbir  sinsî,  desise,  hile  ve  dolap, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesiplerine,   küfür, şer,  zillet  ittifakına, C.H.P.’ye,  Ebaen  an  ceddin  Ermeni  olan,  Kılıoçdaroğlu’na,  rey  verdirmeyecektir-  verdiremez... Selâm,  küfre,  kâfirlere  tâbi  olanlara  değil,  hidayete  tabi  olanlaradır....

           