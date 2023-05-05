HANGİ  ALEVÎ’lik?!...

Ma’lum’un  ilamı, Kemal  Kılıçdaroğlu,yayınladığı   bir  video  ile nihayat, “ Alevî  olduğunu  i’tiraf  etmiş, hatta, daha  da  ileri  gitmiş,” Ben, Allah,Muhammed,Ali  diyen,  iyi  bir  Müslüman’ım,” demiştir.

Doğrusu  ne? Kılıçdaroğlu’nun  dedeleri, Yavuz  Sultan  Selim  Han  ile,  Şah  İsmail  arasında, Anadolu’nun  ehl-i  Sünnet  akidesiyle  İslâmlaştırılması,  ya  da,Abdullah  İbn-i  Sebe’nin  dizayn  ettiği, Förs, Sasânî, Şî’a  inancının  yaygınlaştırılması  mücadelesinde,Ermeni-Şî’î’ler  olarak,, Şahkulu  Isyanlarında  Anadolu  içlerine, Afyon’a,Akşehir’e  kadar  gelmişler,Yavuz  Selim  Han’ın, Şah  İsmail’i, Förs,Sasânî,Şi’î  taraftarlarını  tepelemesi  üzerine, Kılıçdaroğlu’nun, Förs, Sasânî, Ermeni  Şi’î, dede’leri, Dersim’e,( Tunçeli) ric’at  etmek  mecburiyetinde  kalmışlardır.

Kılıçdaroğlu, Allah  Rabbi’miz,Muhammed  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem,Peygamberimiz,Haüzreti  Ali  Kerreme’llâhu  Veçhehû, Allah’ın  aslanı,Peygamebr’imizin  daladı,Amcasının  oğlu  diyen,diğer,ashabı  ve  Hulefâ-i  Râşidîn  Efendilerimizi  ta’an  etmeyen   kötülemeyen,Anadolu  Alevî’leri  başımızın  taşıdır.Allah,Peygamber,Kur’ân  ashab-ı  Güzîn, Hulefâ-i  Râşidîn, namaz  oruç  gibi  farzlar  ve  vaciplerr  mevzu’ularında,Hazreti  Ali’  Efendimize  fart-ı  Muhabbetlerinin  dışında,  ehl-i  Sünnet  müslümanlyarıyla  aralarında  bir  farkbulunmayan  bu  kardeşlerimizle,Kemal  Kılıçdaroğlu  arasında  yakından- uzaktan  herhangi  bir  münasebet sözkonu  değildir. Kılıçdaroğlu, hem İslâm  Kültür’nden,  hem  de  Alevî’likten   Bi’îhaberdir.

Allah’ın  Aslanı, İlim  Şehrinin  anahtarları  elinde bulunan, ehl-i  Beyt’den,Peygamber’imizin  damadı, Amcasının  oğlu, Hulefâ-i  Râşidîn’in  dördüncüsü, Hazreti  Ali  için, “ mütefekkir,” diyor.Oruç  tutmadığını,  hatta oruca  inanmaoığı  bilindiği  halde,yaman  takiyyeci,münafık  olduğu  için,Halkımıza  şirin  görünmek,  Halkımızı  aldatmak  için  iftar  sofralarına  katılıyor,iftar  edenlerlebirlikte, akşam  yemeğini  zıkkımlanıyor. Buralarda  da  cehaletini  sergilediği konuşmalar  yapıyor,Konya’yı  Hollanda’dan  daha  büyük bir  ülke,Çorum’u  Serhadşehir,  diye  nitelendirilmesi  bir  yana,Merhum, Necmeddin  Erbakan’ın  sık  sık  okuduğu,” De ki: “  Hak  geldi,batıl  yok  oldu.  Gerçekter batıl,  yok  olmaya  mahkumdur.” Meâlindeki  âyet-i  Kerime’yi,Erbakan’ın  sözü  olarak  kullanıyor, Aileboyu  hıristiyan  bir  aile  reisinin  liderliğini  yaptığı,bir  partinin  iftar  yemeğinde,  kendisi  için  sıradan  bir  akşam  yemeğinde, “ Erbakan’ın  çok  güzel   bir  sözü  diye  bahsediyor.

İnandığı  için  değiel, sırf  siyâsî  istismar  için hiç  bilmediği  alışık olmadığı  cenaze  namazlarına  katılmakta, namazda  okunacak du’a’ları  bilmediği  gibi,  ellerini  bağlamasını  bile bilmiyor  acayip  bir  şekilde  tutuyor. Ramazan  ayı  münasebetiyle  teravih  namazına  iştirak  etmek  istemiş,  kendisine  rehberlik  eden, Ekremos  öyle  bir  rehberlik  etmişki,” Efendim,  teravih  namazı  öyle bildiğiniz  cenaze  namazı  gibi  kısa  bir  namaz  değil, kırk  rek’at  hem  aralarda tesbihler  var, Salat-i  Ümmiye  var. Bunlara  katılmazsanız,  yanınızda  namaz  kılanlar, “ hiçbir  şey  bilmiyor,  bir  de  teravih’e gelmiş,”  diye  sizi  kınarlar. Teravih’e  gitmeyelim,”  demiş vazgeçirmiş...

Kemal  Kılıçdaroğlu’nun Allah’ı  Rab, Muhammed  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimizi, Peygamber, Hazreti  AlÎ  Efendimizi, veli, sahabî, Halife  kabul  eden, Farz’ları   vacipleri,  haramı  haram,  helali  helal  kabul  eden Anadolu  Alevî’lerinden  olmadığı  kat’î...  Ateiust,Deist,  hiç  dinî, ma’nevî   inancı  olmayan,  hiçbir  değer  tanımayan,  Alevî’ler   var. Gulat-ı  ŞÎ’a,  denilen,  Hazreti  Alî’ye,  hâışâ! Allah’tır, hâşâ!  Peygamsber’dir  diyen  Alevî’ler  var.Kılıçdaroğlu,  iyi  bir  müslüman  değil, iyi  bir  müslüman  olsaydı, en  azından,  Zarûrat-ı  Diniyye  dediğimiz,  herhangi  bir  müslümanın  asgarî’den  bilmesi  gereken  şeyleri  bilmesi  gerekiyordu. Din  ve  din  kültürü  hakkında  hiçbir  şey  bilmiyor. Sıradan  gayrimüslimler  bile,  İslâm Dini  hakkında Kılıçdaroğlu’ndan  fazla  bilgilere  sahiptir. Kılıçdaroğlu’nun  Anadolu  Alevî’liği  ve  kültürü  hakkında  da  hiçbir  bilgisi  yoktur. Eğer  zerre  kadar  bilgisi  ilgisi  olsaydı, Hazreti  Ali  Efendimize  “ mütefekkir,” demezdi.

Kılıçdaroğlu, “  Allah,  Hak,  Muhammed  Ali,” diyen,( Allah’ın  ubudiyyetini  ve  ulûhiyyetini, Muhammad- Mustafa salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimizin, risalet-nübüvvetieni,(Peygambenliğini),Hazreti  Ali  Kerreme’llâhu  anh  Efendimizin,  hilafetini,( halifeliğini)  ve  velayetini   kabul  eden  ibadetlerini  yerine  getiren,arı-duru, müslüman Anadolu  Alevî’lerinden  değildir.Bu  inanç’daki  Alevî  kardeş’lerimizin,temel  düsturu, “  eline, beline,  diline,  eteğine sahip olmaktır.” Ya’nî,  yalan  söylememek, iftira  etmemek, kimsenin  ırzına, namusuna  yan  bakmamak,  harama  el uzatmamak...

Oysa, Kılıçdaroğlu,Mahkeme  kararlarıyla  def’a’larca  tescil  edilmiş  bir  yalancı, bir  müfteridir.Geçtiğimiz  yıllarda, Cumhurbaşkanımız,  ailesi  yakınları,Bakanlar  hakkında  öyle  yalanlar  söylemiş,öyle  iftiralarda  bulunmuşki, bu  yalan  ve iftiralar maühkeme  kararlarıyşla  teispit  ve  tescillenmiş,ödediği  tazminat  miktarını  belki  kendisi  bile  hesap  edemez.Son  kuyruklu  yalanı,  “Londra’dan  üçyüz  Milyar  Dolar  getirdim,” Pekiyi!  Getirdiğin  bu  para  nerede?  Diye  soruldu, bu  parayı, tefecilerden,Narkotik  baronlarından  mı  aldını? Hayır, yatırım  için,  öyleyse, bu  yatırımlar  ne  üzerine  ve  nerelerde  yapılacak?  Her zaman  olduğu  gibi,  bunların  hiçbirisinin  cevabı  yoktur. Mu’tadı  üzere  söylenmiş, kocaman  bir  kuyruklu  yalan...

Yalancılığı, müfteriliği  mahkeme  kararlarıyla  tescillenmiiş  birisini,  Cumhurbaşkanı  seçmek  şöyle  dursun,  İslam  Hukukunda  böyle  birisinin  mahkemelre  şahidliği  bile  asla kabul  edilmez.

“  İyi  bir  Müslümanım,” diyor. Hâşâ!Bütün  Farzları, Vacibleri,  sünnetleri,  hatta  Nafile  ibadetleri  bile  hakkıyla  yerine  getirenmüslümanlar  dahî,  kat’iyyetle  ve  asla, “ Ben iyi bir müslümanım,” demez,  diyemez, Gerçek  ma’na’da  iman,  kalplerde  gizlidir, ama, İslam’ ın  gerekleri  gizli  gizli değil, âşikâre  icra  edilir,Farz  namazlar, Cum’a  ve  Bayram  namazları  camii’lerde açıktan  açığa  kılınır, hec  öyledir,  zekat  öyledir.” İyi  Bir  Müslüman(!)  Kılıçdaroğlu,  hacca, umreye  gitmemiştir, namaz  kılmaz,  oruç  tutmaz,( bakmayınız  siz, seçim  arafesi  oruç  tutmadığı,  oruca  inanmadığı  halde, iftar  sofralarında  boy  göstermesine) İslâm’ın  gereklerinden  hiçbirisini  yerine  getirmeyen  birisi  nasıl    “İyi  Bir  Müslüman.” Oluyorsa?!...

Yalancılığı,  mü  fteriliği  mahkeme  kararlarıyla  tesciulli, sabah-akşam yalan  söyleyen,  iftira  edenbirisinin  şahidliği  bile  kabul  edilmezken,hiçbir  şuurlu,  gerçek  ma’nada  müslüman  birisi  böyle  bir  zata,  asla, rey  vermez-  veremez...