Haber: Mert Osman Erman

Çin hükümetine ait olan SKE, çocukları cezbetmesi eleştirilen Kristal Bar tek kullanımlık vapelerinin satışında hızlı bir büyüme gördü.

SKE pazarlama direktörü Serge Davies'e verilen özel bir röportajda hesapların "gözden geçirme" için kapatıldığını söyledi.

SKE ayrıca hükümet geri dönüşüm programlarına kaydolmadığı için özür diledi.

Marketlerde, gazete bayilerinde ve vape dükkanlarında, Kristal Bar tek kullanımlık vapeler İngiltere'de her yerde bulunmaktadır. Birkaç yüz puf nikotin içeren buharı sağlamak ve ardından atılmak üzere tasarlanmış olan tek kullanımlık vapeler son yıllarda şaşırtıcı bir büyüme gördü.

Kristal Bar'ı üreten kısmen devlete ait Çin şirketi SKE, Crystal Bar'ı yapmak için hızla büyüdü ve yeni veri sağlayıcı NielsenIQ'nun yeni rakamlarına göre İngiltere'nin ikinci en büyük vape satıcısı oldu, geçtiğimiz yıl 30 milyondan fazla sattı. Nielsen'ın rakamları bağımsız perakendecileri ve vape dükkanlarını içermiyor - SKE'nin gerçek satış rakamının 100 milyonun üzerinde olduğu düşünülüyor.

Ücretsiz örnekler dağıtmak, yükselişinin önemli bir parçası oldu - geçen ay, Instagram akışı aracılığıyla tanıtılan Discord anlık iletişim platformunda çevrimiçi bir hediye çekilişi düzenledi. Discord, başlangıçta oyuncular için bir platform olarak başladı ve 18 yaşın altındaki birçok kullanıcısı var.

BBC muhabirleri yarışmaya girdi. 18 yaşın üzerinde olduklarını belirtmeleri istendi, ancak başka bir doğrulama gerektirilmedi. İki vape daha sonra postayla gönderildi.

18 yaşın altındakilere vape satmak yasa dışıdır.

BBC, SKE'yi aradıktan sonra bazı sosyal medya hesapları "gözden geçirme" için kaldırıldı, bunlar arasında YouTube ve TikTok kanalları da vardı.

SKE'nin iki büyük rakibi olan Çinli şirket Elfbar ve Vuse vape'leri üreten İngiltere listeli BAT, TikTok'ta yayınlamadıklarını söylüyor. Bunun kısmen çocukların telefonlarında görünme riski çok büyük olduğu için olduğu söyleniyor.

Ancak SKE, platforma bağlı. "TikTok'ta heyecan verici bir yeni stratejiyle yeniden başlatmayı düşünüyoruz," dedi Davies. Aynı zamanda vape ödüllü oyunlara devam etmeye kararlıyız. "Marka için ilgi ve heyecan yaratıyor gibi görünüyor," dedi.

SKE'nin TikTok yayınlarından birinde "Cool Kids gibi olabilirdim" yazılı bir ses eşliğinde Kristal Bar'ın açıldığı bir videoyu savunup savunamayacağı sorulduğunda Davies şunları söyledi: "Hiçbir politikamız çocuklara yönelik pazarlamaya yönelik değil. Bu yüzden [sosyal] medya hesaplarıyla yaptığımız şey, biraz heyecan yaratmaya çalışmaktır."

Sağlık seçim komitesi başkanı Steve Brine, "Kontrollerin yapılmadığı için vape'lerin çocukların eline kolayca geçebileceğini duymak son derece endişe vericidir.

"Sorumlu üreticiler, onları potansiyel olarak zararlı etkilerden korumak gereken çocuklara yeşil ışık olabilecek hediye programlarını kullanmamalıdır."

Geri dönüşüm

Tek kullanımlık vapeler, zor ve pahalı olan bir pil de dahil olmak üzere elektronik bileşenler içerir. Atılmış vape'ler yaygın bir görüntüdür ve yerel konseyler onların yasaklanmasını istemiştir.

Elektronik ürünlerin tüm üreticileri gibi, vape şirketleri, üreticilerin geri dönüşüm maliyetine katkıda bulunduğu geri dönüşüm programlarına kaydolma yasal yükümlülüğü altındadır. Bu ay SKE bu programlara kaydolmadı veya tahminen 100 bin sterlin kadar olan katkıları ödemedi.

Bay Davies, bu nedeni "bir iletişim sorunu" olarak gösterdiği ve bu konuda firmasının özür dilediğini söyledi.

SKE bu ay ilk kez bir İngiltere şirketi kurdu ve Şanghay Devlete Ait Varlık Denetim ve İdaresi Komisyonu (SASAC) belgelerde "önemli kontrol" sahibi olduğunu gösteriyor. SASAC, Çin devleti adına yatırım yapar.

SKE, Shenzhen Yinghe Technology Co'ya aittir ve en büyük hissedarı Şanghay Electric Co'dur, bu da sırasıyla Çin devletine bağlı olan varlıklara yüzde 50'den fazla sahiptir, yıllık raporuna göre.

Geçen yıl hissedarlara gönderilen bir raporda Yinghe, Çin'deki bir hükümet baskısı nedeniyle vape satış hedeflerini kaçırdığını ve farkı kapatmak için uluslararası genişlemeye odaklandığını söyledi. İngiltere şu anda Avrupa'daki en büyük pazarıdır.

Jelibonlar

Çin'de yalnızca tütün veya mentol aromalı vape'ler yasaldır, ancak İngiltere'de SKE, çeşitli lezzetlerde satıyor. Discord hediye çekilişinde BBC muhabirlerine Karpuzlu Buz ve Vimbull Buz gönderildi - Red Bull ve Vimto'nun tatlarını birleştiriyorlar.

Bazı tatlar, Jelibon gibi, çocukların ilgisini çekebileceği eleştirilen tatlılardan adını alıyor. Bay Davies, SKE'nin onları satmaya devam edeceğini söyledi. "Çok sayıda Jelibonun yetişkinlere satıldığını düşünmelisiniz," dedi. Çocuklara vape satışını önlemek denetimlere bağlıydı, ekledi.

Sağlık komitesi başkanı Bay Brine, "Vape endüstrisinden kanıtlar aldık ve ürünlerinin çocukların ilgisini çekmemesi için yeterince ileri gitmediğine inanmıyoruz.

"Pazarlama, tam da bu yaş grubunu hedeflemek üzere tasarlandı, parlak renkler ve tekboynuzlu atlar, tatlılar veya popüler gazlı içeceklerle ilgili tatlarla."

Birçok tek kullanımlık vapenin yasaklanacağına inanan birçok kişiye rağmen, Bay Davies, SKE'nin Manchester'da bir merkez kurduğunu, yeni personel işe aldığını ve genişlediğini söyledi.

"Burada kalıcıyız," dedi.