Merhabalar sevgili dostlar,

Brezilya Mutfağında önemli bir yeri olan COXİNHA'nın tarihçesine bakıldığında 19.yüzyıla uzandığı görülür.

Hikayesi de bir o kadar ilginçtir. Bilindiği kadarıyla, o dönemin asilzadeleri yolculukları esnasında ''MAVİ TEPE ÇİFTLİĞİ''denilen yerde ağırlanırmış. Ve bu çiftliğin zihinsel engelli, boğazına düşkün ve tavuk budu olmayan sofraya oturmayan oğulları olduğunu herkes bilirmiş.Hatta gelen misafirlere tavuk butları çocuğa ayrılır kalan tavuğun diğer kısımları servis edilirmiş.

Tarihi kayıtlara göre İmparator Don Pedro,Limeira şehrini ziyaretlerinde (1876-1886) Mavi Tepe Çiftliğinde ağırlanmış,İmparatorun misafir edildiği dönem çiftlik çok kalabalık olduğu için,yeteri kadar tavuk budu bulamayan aşçı,çocuğun kaprislerini de bildiği için ,tavukların but hariç diğer kısımlarından tavuk buduna benzer şekilde bu tarifi hazırlayarak misafirlere sunmuş.Sonuç çok başarılı olmuş ve Prensesin oğlu bu yemeğe bayılmış. İmparator ve İmparatorun usta aşçısına kadar bu yemeğin tarifi onaylanmış.

Böylece COXİNHA ilk kez asillerin çiftliğinde denenmiş olsa da,hikayesi ile birlikte kulaktan kulağa hızla tüm Ülkeye yayılmış.

Günümüz de Brezilyanın çoğu yerinde atıştırmalık olarak tüketilen COXİNHA, özellikle SAO PAULO'da bütün yerel restoranlarda ve kafelerde satılan bir yiyecektir.

Hikayesi olan yemeklere ilgim nedeniyle bu tarifi denedim ve çok beğendik.Her ne kadar görüntüsü itibariyle bizim İçli Köfte'mizi anımsatsa da daha farklı lezzette..

Değişik kültürlerde değişik yemekleri denemeyi seviyorsanız hiç tereddütsüz hazırlıyabilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.

• MALZEMELER:

• 800 gr Tavuk pirzola yada but

• 1 ad kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 ad kapya biber

• 1/2 demet maydanoz

• Tuz - Karabiber

• 1,5 lt su

• HAZIRLANMASI:

• Bütün malzemeleri düdüklü tencereye alın ve haşlayın.

• Haşlanan tavuk ve sebzelerin içinden tavukları ayrı bir yere alın ve sebzeleri pürüzsüz olacak şekilde tavuğun suyu ile birlikte süzgeçten geçirin.

• İÇ HARCI:

• 400 gr haşlanmış Tavuk

• 1 ad kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı tereyağ

• Maydanoz + Tuz + Karabiber

• İç harcını hazırlamak için tavuk etlerini didikleyin.

• 1 ad kuru soğanı küçük doğrayın ve tereyağ ile kavurun.

• Tavuk etlerini ekleyin.

• Sarımsak ,tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

• İnce doğranmış maydanozları ekleyin.

• ateşten indirin ve ılık hale getirin.

• HAMURU İÇİN:

• 3 su bardağı tavuk suyu (yukarıda yazdığım sebzelerle süzdüğünüz)

• 3 su bardağı Un

• 1.5 yemek kaşığı tereyağ

• Tuz + Karabiber

• HAZIRLANMASI:

• Un ile tereyağını kavurun.

• Yavaş yavaş tavuk suyunu tuz ve karabiberini ekleyin.

• Devamlı karıştırarak hamur haline getirin.(ekler pasta hamuru gibi)

• Ateşten indirin ve tezgah üzerinde yoğurarak özleştirin.

• Bu arada ılık hale gelecektir.

• Ceviz büyüklüğünde parçalar olacak şekilde yuvarlayın ve her birini çanak şekline getirin.(içli köfte gibi)

• Çanakların içini hazırladığınız iç malzeme karışımı ile doldurun.

• Tepe kısmını elinizle yuvarlayarak topaç şeklini verin.

• Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın.

• KIZARTMAK İÇİN:

• Bol Ayçiçek yağı (derin kasede kızartın)

• 1 ad yumurta

• 1 tatlı kaşığı nişasta

• Galeta Unu

• HAZIRLANMASI:

• Yumurtayı bir kaseye kırın,içine nişastayı ekleyerek çırpın.

• Galeta ununu da bir tabağa alın.

• Ayçiçek yağını orta ateşte kızdırın.

• Hazırladığınız COXİNHA'ları önce yumurtaya daha sonra galeta ununa buladıktan sonra derin ve kızgın yağda çevire çevire kızartın.

• Her tarafının aynı şekilde kızarması için devamlı karıştırın.

• Nar gibi kızaran COXİNHA'ları servis tabağına alın.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..