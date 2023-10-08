T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu bir açtı ki öyle böyle değil Taksim inledi desem abartılı bir gerçek olur.

Elimde değil çok seviyorum sanatı, her dalını ve de özellikle operayı baleyi… İyi ki ailem beni genç yaşlarda baleye bulaştırmış ve iyi ki de konservatuarı kazanmışım. İzmir Devlet Konservatuarını maddi olanaksızlıklardan bitiremedim ama bale ve şan ikilisi hayatıma çok olumlu katkılar sağladı. Disiplini, sabrı, oturmayı kalkmayı, sınırlarımı bilmeyi, iç dünyama kadar giden bir yolculuğun o huzur dolu yolunu açtı.

Biraz reklam oldu ama bu mesajları anne babalara vermem gerek. Bale disiplini kadın olsun erkek olsun insanı hayata hazırlayan en etkili yöntem. Bedeninizi tanırsınız, metodolojiyi öğrenirsiniz, enerjinizi kontrol edersiniz, duygularınızı beslersiniz, müzikle bir bütün olmayı, zerafeti öğrenir, pozitifliğin bedeninizdeki etkisini yaşarsınız. En önemlisi ise; insanın doğasında olan sevgiyi öğrenirsiniz. Spor da disiplini öğretir ancak bale beden ve ruhun ılımlı bir bileşkesidir.

Evet…

Ülkemizin zeki, çalışkan ve güzel insanları yurtdışında başarılar kazanıyor. Her dalda hızlı ataklar içindeyiz. Bu çok gurur verici. İşte yıllar önce de bu dalda başarısını dünyaya duyurmuş, sonra da ülkesine dönerek birikimlerini öğrencilere aktararak güzel adımlar atmış bir Tan Sağtürk’ümüz var. Kendisiyle o gece tanışma fırsatı buldum. Kimseyi es geçmemek adına sohbet etmeye çalışan, heyecanlı, güzel bakışlı, güzel gülüşlü naif bir insan. Belli ki bale ona, o baleye tam oturmuş.

Ve O artık Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün başındaki isim. Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni. İnanıyorum ki sanata çok şey katacak.

Öncelikle yolun açık olsun… Tebrikler.

Gelelim o muhteşem geceye;

Sezonun açılış gecesine…

‘Salon tıka basa doluydu’ cinsinden, şık giyimli insanlar, geceye çok önem verdikleri belli olan bu insanlar, eserleri sessizce dinlediler, enstrümanların son tınısına kadar bekleyip, doğru yerde alkışladılar. Bu şu demek, biz sanata saygılıyız ve dinlemeye eğitimliyiz.

O gece sahnede sanatçılar da çok heyecanlı ve mutlu idiler. Bir sanatçı için en önemli unsur değil midir ki ‘Alkış’

Beethoven’dan Minkus’a, Verdi’den Mozart’a, Çaykovski’den Bizet’ye seçkin eserlerin dansçılar ve solistlerle zenginleştiği gece enfes bir açılışa imza attı.

Özlemiştik. İyi ki varsınız, var olacaksınız!