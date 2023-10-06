Antalya
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
İlk Yarı
3. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çıkardığı pasla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in ortaladığı topa iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
44. dakikada Alanyaspor'dan Novais'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Cordova'ın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.
İkinci Yarı
63. dakikada Fatih Karagümrük'te sol çaprazdan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kurtardı.
79. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Biraschi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
83. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Janvier'in ortaya çevirdiği topta kaleci Dituro'nun elinden kaçırdığı topu Oğuz Aydın önünde buldu. Bu futbolcunun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
90+2. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Merkezden gelişen Karagümrük atağında Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA