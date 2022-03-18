Zambak KARABAY

Sevgili okuyucularımız Project Manager Elif Taşhan ile yaptığım röportajı siz değerli okuyucularımız ile paylaşmak isterim...

Mesleki konumunun dışında sanat hayatı da olan ve sanata dair eserler de yaparak galerilerde katılım sağlayan Elif hanım ile röportaj yaparak tanıtımına katkı sağladık...

Elif Hanım merhaba... Nasılsınız? Okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba Zambak Hanım, çok teşekkürler iyiyim. 1987 yılında Ordu - Fatsa ilçesinde doğdum. İlköğretim ve Lise eğitimimi orada tamamladım. 2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünden mezun oldum. Mezuniyet sonrasında Fatsa da Laborantlık, Finans gibi özel sektörde ayrıca deneyimlerim oldu. Ailem Fatsa’ da ikamet ediyor ve 2 kardeşiz. 2015 yılında İstanbul’da yaşamaya başladım.

Mesleki statünüz nedir? Aydınlatıcı bilgi öğretici olur...

Gıda teknikeriyim. Statü olarak mesleki anlamda Proje Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaptığımız iş içeriğinde Müşteri İlişkileri, Gıda Kalite Kontrol, Yemek Üretim, Personel İdari gibi detayları kapsıyor .

Gıda Mühendisi (Food Engineer) olarak çalıştığınız iş yeriniz neresi? Neler yapıyorsunuz? Gıdalar ne durumda?

Catering firması olarak anlaşmış olduğumuz Otomotiv firmasının, personel yemek hizmetini veriyoruz. Proje Müdürü olarak görev yapıyorum. Tabiki yemek sektörü farklı bir mecra. İlk önce mesleğinizi ve işinizi sevmeniz gerekiyor. Sonuç olarak her yöreden farklı damak tadı olan kişilere, ortak bir lezzet ile sunum yapıyorsunuz. Memnuniyeti sağlamak adına Ben ve meslektaşlarım fazlasıyla özen gösteriyoruz.

Farklı bir iş konseptiniz var... Bu arada Resim de yapıyorsunuz... Resim yapmaya ne zaman başladınız? Sizi resim yapmaya yönlendiren ne olmuştu?

Evet, Sanata karşı ilgim ve sevgim hep vardı. 2012 yılında Keman çalmayı öğrenek ilk adımımı attım. 2019 yılında Akciğer kanserinden dolayı Babam vefat etti. Babasına aşık bir kız evladı olarak bu süreci yaşamak tabiki kolay olmadı. Her insan da olduğu gibi, benimde bu zaman içerisinde kırılma noktam oldu. “Ölümsüzleştirmek” dedim kendi kendime. Fabrian Perez’e ait “Kavuşma’’ adlı eseri gördükten sonra başladım bu yolculuğa.

”Ruhumu dinlendirdiğim tek yer sanat” diyorsunuz... bu cümleniz ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

“RUHUMU DİNLENDİRDİĞİM TEK YER SANAT’’ derken, aslında hepimizin günün sonunda kendimize ait zaman dilimin olmasını istiyoruz. Kadın ya da Erkek... Kişi değerlidir ve kendine özen gösterdiği noktada, varoluşunu hissetmeli. Bence sanat başka bir dünya, zihnini burada özgür bırakabilirsin.

Ne tür resimler yapıyorsunuz? Tema oluştururken etkilendiğiniz konu oldu mu? Açıklar mısınız?

İlk önce doğa resimleri ile başladım. Şuan da Karma, Soyut, Kabartma detaylarından oluşan ve Modern yüz sanat tarzın da çalışmalara devam ediyorum. Sabit bir tarzım yok . Aslında tema oluştururken de tamamen duygu ve düşüncelerimle anlık çalışıyorum.

Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz?

O anki ruh halimle Şövalenin başına geçtiğimde kafamda oluşmuş bir fikir oluyor tabiki. Ama fırçam olayın boyutunu değiştiriyor . Büyülü gibi ☺ Bir anda farklı şeyler çıkıyor ortaya. Bu noktada duygu yada his değişebiliyor .

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?

Konu seçerken aslında çok düşünmüyorum. Ortak sosyal gündemin yanında biraz da ruha dokunmayı tercih ediyorum. Enteresan olacak ama bir önceki eserimi görmüş olduğum rüyadan etkilenerek yaptım.

Yaptığınız sanat eserlerinin mesajı var mı?

Yaptığım eserlerin hepsi de benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Hayat verdiğim eserlerimin isimlerinden yola çıkarsak; Renklerin Rüyası, Bahar, İsimsiz, Karmaşa İçinde Denge, Yansıma, Kalp Gözü, Karda Yürüyüş, Hayat ve “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ne özel katılmış olduğum sergide “Umut” isimli eserimde “Ummaktan doğan Güven Duygusunu” mesajını verdim. Aslında her biri pozitif yönde mesajlar içeriyor Sanat özgürlüktür çünkü ..

Sanatınızı icra ederken tema oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Modern yüz sanat eserlerimin, dışında tema oluşturarak çok fazla çalışma yapmıyorum. Biraz fazla detaycıyım sadece, resmin bütünlüğünü sağlamaya çalışırken boya dışında yardımcı malzemeler kullanıyorum.

Katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Katılmış olduğum sergilerde genel olarak dönüşler olumlu yönde. Farklı fikirlerin ve yorumların sanat severler tarafından gelmesi ayrıca önemli ve çok değerli benim için. Yeni çalışmalarımda da fikir konusunda yönlendirici olabiliyor çoğu zaman.

Resim yapma dışında farklı çalışmalar da yapıyorsunuz... ne tür çalışmalarınız var?

Çok değer verdiğim bir arkadaşım, sanat cafe’sinde heykel terapisi etkinliği yapıyor. Her Çarşamba Kil ile istediğimiz heykelleri yapıyoruz . Keyifli ve hoş zaman geçirmek için de güzel bir ortam.

Türkiye’de resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Resim sanatı ülkemizde genellikle pek bilinmez ve takip edilmiyor. Tabiki ilgili bir kitle dışında. Ancak; batı sanatında çok önemli ve merkezi bir yer tutuyor. Aralarında yaşadıkları devirde değer görmeyip, şimdi ise yapıtlarının maddi ve manevi anlamda çok büyük değerler gören, batı resmin iz bırakan ressamları var. Ülkemizde bugün gerçekten emek veren sanatçılarımıza daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ebeveynlerin özellikle çocuklarına sanatı küçük yaşta aşılamaları ve yönlendirmelerinin gerektiğini, ileride onlara güzel şeyler ve özgürlük katacağını da inanıyorum. Eğitim hayatımızda da çokça karşılaştığımız sorunlardan biri de, odaklanma problemi. Çocuk yada yetişkin farketmiyor. Ülkemizin sanata ihtiyacı var. Daha fazla eğitim ve Kültür sanat olmalı .

Tarzınıza dair etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

Bu yolculuğa başladığımda dünya çapındaki en ünlü ressamların eserlerini tabiki inceledim ve hayatlarına dair bir çok yazılarını okudum. Ama benim en çok etkilendiğim Rembrant van Rıjn’ın eserlerinde ışık ve gölgelendirmeyi çok iyi kullanmasıydı.

Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

Sosyal medyanın bu noktada tabiki etkisi görüyorum. Sanata_dair_ hesabımda Yerli sanatçılarımızın eserlerini, yapılan etkinlikleri takip edip ve kendi eserlerimi de paylaşarak, sanat severlerle daha iletişimde oluyorum.

Pandemi dönemi çalışmalarınız ne durumda? Eser üretmenize etkisi oldu mu?

Pandemi döneminde çalışmalarımı çok etkilemedi. Akrif olarak günlük iş hayatım süreklilik gösterdiği için kalan vakitlerimde de eser üretimine devam edebildim.

Sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Sanatsal gelişim için sergilerin olması bu anlamda çok iyi. İlk katılımım La Visione Art Galeri de oldu. Sonrasında farklı sergilere de katılım sağladım. Kaliteli ve vizyon olarak farklı bakış açısı sahip kişilerle yola devam etmek bana güzel şeyler kazandırdı.

Yakın zamanda katılım sağlayacağınız sergi var mı?

Yakın bir tarihte yok. Ama Mayıs ayında planlanacak olan bir sergi var.

Sorularıma son verirken eklemek istedikleriniz nelerdir?

Size ve Önce Vatan gazetesine bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim.